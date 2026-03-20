Europa și Japonia intervin în Strâmtoarea Hormuz după 20 de atacuri asupra navelor

Puteri europene și Japonia și-au semnalat disponibilitatea de a securiza Strâmtoarea Hormuz, în contextul în care războiul cu Iranul continuă să perturbe serios transportul maritim. În ciuda tensiunilor, aproximativ 90 de nave, inclusiv tancuri petroliere, au traversat totuși strâmtoarea în primele două săptămâni din martie, indicând o continuare a traficului, deși la un nivel mult redus.

Atacuri și perturbări pe mare

Criza a izbucnit pe 28 februarie, odată cu lansarea unor lovituri de către Statele Unite și Israel asupra Iranului, ceea ce a generat imediat îngrijorări majore privind siguranța rutelor de transport din Golf. În doar câteva zile, mai multe tancuri petroliere au fost avariate în atacuri, iar companiile de transport au început să amâne călătoriile din cauza riscurilor crescute.

Un incident notabil a implicat o navă portcontainer sub pavilion maltez, care a fost lovită de un proiectil în timp ce traversa strâmtoarea, forțând echipajul să abandoneze vasul. Datele de navigație au arătat zeci de nave care fie și-au redus viteza, fie au așteptat în apele Golfului, în timp ce operatorii reevaluau siguranța tranzitului. De la începutul conflictului, cel puțin 20 de nave au fost atacate în zonă. Iranul a avertizat că ar putea viza navele care încearcă să treacă prin strâmtoare dacă atacurile asupra teritoriului său continuă.

O trecere selectivă, nu o blocadă totală

Dar lucrurile stau puțin diferit la o privire mai atentă. Strâmtoarea nu a fost complet închisă. Analiștii spun că aceasta funcționează acum pe o bază selectivă, permițând trecerea anumitor nave, în timp ce altele se confruntă cu riscuri mult mai mari.

Cum vine asta, totuși? Se pare că navele care au legături cu Iranul sau provin din țări care mențin relații cu Teheranul se numără printre cele care au reușit să tranziteze. Altele s-au bazat pe aranjamente diplomatice pentru a trece în siguranță. Ba chiar Iranul a continuat să exporte petrol pe parcursul conflictului, datele comerciale sugerând că milioane de barili au fost livrate în ciuda încetinirii traficului general.

Impactul economic se simte deja

Perturbarea s-a resimțit imediat pe piețele energetice globale. Prețul petrolului a crescut brusc, iar tarifele de transport maritim au explodat, pe măsură ce asiguratorii și operatorii au început să includă în calcule riscurile navigării prin strâmtoare.

O cincime din petrolul lumii trece pe aici.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, transportând aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și exporturi cheie de gaz natural lichefiat (GNL) din Golf.

Răspunsul internațional prinde contur

Iar conflictul din jurul Strâmtorii Hormuz începe să atragă puterile globale, îngrijorate de consecințele economice extinse. Într-o declarație comună, țări precum Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia au condamnat atacurile asupra navelor comerciale. Acestea au afirmat că sunt pregătite să sprijine eforturile de îmbunătățire a securității și să contribuie la asigurarea trecerii în siguranță prin această cale navigabilă vitală, dar și la susținerea stabilității pe piețele energetice globale.

Până la urmă, deși intenția a fost declarată, nu a fost încă prezentat un rol militar concret pe care aceste state și l-ar asuma în regiune.