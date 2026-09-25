Glovo a desemnat startup-ul clujean.lumen câștigătorul Tech Catalyst România 2026 și îi acordă 5.000 EUR, alături de participarea la programul internațional StartUp Campus.

Compania, câștigătoarea celei de-a doua ediții a competiției, vrea să folosească această participare pentru a transfera tehnologia sa din navigația persoanelor nevăzătoare către robotică și delivery, adică livrări, potrivit StartupCafe.

.lumen vrea să adapteze tehnologia PAD AI pentru roboți autonomi

Cornel Amăriei, CEO și fondator.lumen, a explicat direcția de dezvoltare urmărită de companie:

„Pentru noi, câștigarea Tech Catalyst înseamnă în primul rând oportunitatea de a duce tehnologia noastră de Physical AI într-o nouă zonă de aplicare: delivery. La Barcelona vrem să întâlnim oamenii potriviți pentru a face următorii pași și pentru a adapta tehnologia.lumen la roboți capabili să navigheze autonom din punctul A în punctul B, inclusiv în spații în care nu au mai fost niciodată. Noi am rezolvat deja această problemă pentru navigația persoanelor nevăzătoare, iar acum vrem să ducem aceeași tehnologie și în robotică, într-un domeniu care are nevoie de soluții mai scalabile, mai eficiente și mai sustenabile.”

Physical AI este denumirea folosită de companie pentru tehnologia aplicată sistemelor care interacționează cu mediul fizic. Fondată în 2020 la Cluj-Napoca,.lumen a creat Pedestrian Autonomous Driving, abreviat PAD AI, care transpune principiile condusului autonom în navigația pietonală.

Prima aplicație,.lumen Glasses for the Blind, combină inteligența artificială, camerele și feedbackul haptic pentru a analiza mediul și a ghida utilizatorul în timp real. Ochelarii funcționează în interior și în exterior, fără cartografiere prealabilă sau conexiune permanentă la internet.

Produsul este proiectat și fabricat în România și are certificare CE. Tehnologia este protejată prin 39 de brevete și a fost validată de utilizatori din peste 40 de țări.

Echipa numără 60 de ingineri și oameni de știință, cu expertiză în software, hardware, cercetare, testare clinică, design industrial și dezvoltarea afacerii.

Extinderea tehnologiei pornește de la o diferență prezentată de companie: aproximativ 338 de milioane de persoane trăiesc cu deficiențe de vedere la nivel mondial, în timp ce există aproximativ 28.000 de câini-ghid.

Juriul a analizat utilitatea urbană și fezabilitatea de piață

Tech Catalyst a atras proiecte din mobilitate urbană și electrificarea transportului, logistică de ultim kilometru, automatizarea retailului, inteligență artificială, interoperabilitatea platformelor digitale și tehnologii pentru accesibilitatea urbană.

Juriul format din șapte experți în inovație și dezvoltare urbană a folosit patru criterii principale:

utilitatea urbană;

inovația;

capacitatea de integrare în ecosistemul urban;

fezabilitatea de piață.

William Benthall, Director Government Relations, Global HQ, Glovo și membru al juriului, a declarat că echipele s-au concentrat asupra unor nevoi reale din mediul urban. În cazul.lumen, juriul a remarcat dimensiunea socială a tehnologiei, posibilitatea utilizării sale în contexte multiple și potențialul de colaborare dintre startup-urile participante.

Cei cinci finaliști au propus soluții pentru livrări, retail și administrarea flotelor

Alături de.lumen, în finală au intrat patru startup-uri cu tehnologii și modele de afaceri destinate ecosistemelor urbane:

Strit Mobility, startup fondat în București, dezvoltă pentru logistica de ultim kilometru o combinație între mopede electrice, o rețea de schimb rapid al bateriilor și o aplicație de administrare;

SQB Robotics, fondat la Brașov, construiește unități autonome de retail și micro-fulfillment, adică spații automatizate pentru pregătirea comenzilor, care pot gestiona produse și funcționa 24 de ore din 24, șapte zile din șapte;

Renter, cu operațiuni în București și Chișinău, oferă companiilor de curierat și logistică un model Fleet-as-a-Service, respectiv flote de biciclete și mopede electrice furnizate ca serviciu, împreună cu mentenanță, localizare și o platformă proprie de administrare;

HiO, startup fondat la Iași, conectează retailerii, marketplace-urile și flotele într-un singur sistem pentru comunicarea dintre aceste ecosisteme și coordonarea comenzilor.

Tech Catalyst România este dezvoltată în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România, Coaliția pentru Economie Digitală, CITI Cluster, ROStartup și Autoritatea pentru Digitalizarea României. Competiția face parte din programul strategic global Power Up al Glovo.

Doi reprezentanți ai.lumen vor merge la Yellow Park în octombrie

StartUp Campus reunește startup-uri din piețele în care Glovo este prezent. Programul include trei zile de mentorat, cursuri specializate, întâlniri cu investitori și experți din industrie, precum și interacțiune directă cu echipa de conducere a Glovo.

Doi reprezentanți ai.lumen vor participa la StartUp Campus 2026 între 6 și 8 octombrie, la sediul Glovo, Yellow Park, din Barcelona.