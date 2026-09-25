Datele INS pentru primul trimestru din 2026 arată că impozitele, contribuțiile și taxele plătite de o gospodărie din România au crescut cu 260 de lei, în timp ce salariul a adus un plus de doar 100 de lei. Diferența s-a resimțit direct în consum, prin reducerea cheltuielilor pentru haine, recreere și cultură.

Venitul real pe persoană, ajustat cu inflația pentru a reflecta puterea de cumpărare, a scăzut cu aproximativ 3% față de primul trimestru din 2025, potrivit HotNews.ro.

Schimbările din structura consumului sunt vizibile în trei categorii principale:

cheltuielile pentru îmbrăcăminte au scăzut cu 28%;

cheltuielile pentru recreere și cultură s-au redus cu 30%;

cheltuielile cu locuința, apa, electricitatea și gazele au crescut cu 11%, până la 943 de lei.

Locuința și utilitățile au ajuns la 20,3% din consum

Locuința, apa, energia și gazele au însumat 20,3% din consumul gospodăriei în primul trimestru din 2026, față de 16,9% în trimestrul anterior. Creșterea acestei ponderi a lăsat mai puține resurse pentru produsele și serviciile care pot fi amânate.

Presiunea fiscală a urcat în același interval. Ponderea impozitelor și taxelor în cheltuielile totale a crescut de la 32,6% la 37,1%. Raportate la salariile brute ale gospodăriei, aceste plăți au urcat de la 42,0% la 44,5%.

Scadența din 31 martie a concentrat plata impozitelor locale

Calendarul impozitelor locale explică parțial creșterea plăților din primul trimestru. Prima rată pentru clădiri, terenuri și mașini a fost scadentă la 31 martie 2026, dată până la care achitarea integrală putea aduce o bonificație de 10%.

Potrivit unei administrații locale, impozitul pentru apartamente a crescut în 2026 cu 108-160% față de 2025, iar cel pentru case cu 60-70%, conform Legii 239/2025. Plata anticipată a întregii obligații anuale a grupat aceste sume în bugetele gospodăriilor din primele trei luni ale anului.

Gospodăriile de pensionari au plătit taxe mai mari din venituri aproape neschimbate

În gospodăriile conduse de un pensionar, venitul pe persoană a stagnat la 3.153 de lei, fiind cu 0,2% mai mic față de perioada de referință. Cheltuielile totale au scăzut cu 3,8%.

Taxele plătite de aceste familii au crescut de la 368 de lei la 455 de lei pe persoană, un avans de aproape un sfert. Ponderea serviciilor în cheltuieli a urcat de la 18,5% la 22,1%.

Pentru cei cu venituri fixe, sumele suplimentare direcționate către taxe și utilități au fost tăiate din bugetul pentru bunuri de consum.