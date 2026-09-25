La Amsterdam, cotația gazului a scăzut pe 25 septembrie cu 3,4%, până la 72,56 euro pe megawatt-oră.

Evoluția este urmărită pe fondul evenimentelor din Orientul Mijlociu și al activității diplomatice dintre Iran și Statele Unite, potrivit Agenzia ANSA. Aceste repere geopolitice se află în atenția pieței în aceeași ședință în care prețul a coborât.

Stocurile și vremea completează reperele urmărite de piață

Piața urmărește și nivelul stocurilor de gaze. Evoluția condițiilor meteorologice completează reperele aflate în centrul evaluării. Cotația este analizată în raport cu toate aceste elemente, fără ca scăderea să fie legată de un singur factor.

În același flux informativ mai apar referiri la „Trump Xi” și la „Studio Ovale”, în aceeași zi în care investitorii au urmărit mișcarea cotației gazului.

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Amsterdam cotația gazului Iran Orientul Mijlociu statele unite
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