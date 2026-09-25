Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a pierdut 4,8 puncte în luna august 2026, ajungând la valoarea de 39,5. Deși situația curentă este stabilă, așteptările privind economia, cursul de schimb și dobânzile s-au înrăutățit.

Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, explică această scădere prin anticipațiile pesimiste privind evoluția economică. Participanții la sondaj prevăd continuarea stagflației, fenomen în care inflația ridicată se suprapune peste o economie stagnantă, conform comunicatului transmis Agerpres.

Sondajul analizează separat percepția asupra situației actuale față de estimările pentru următoarele 12 luni.

Anticipațiile au pierdut 7,2 puncte într-o lună

Dacă indicatorul condițiilor curente nu a suferit modificări în august, componenta de anticipații a coborât cu 7,2 puncte, până la 40,8, influențând negativ valoarea generală.

Indicatorul variază între 0 (lipsă totală de încredere) și 100 (încredere deplină). Calculul se bazează pe șase întrebări care vizează mediul de afaceri, piața muncii, veniturile și averea personală, atât în prezent, cât și pentru următorul an.

Nouă din zece participanți prevăd deprecierea leului

Aproximativ 90% dintre cei chestionați anticipează o scădere a valorii leului în următoarele 12 luni. Media estimărilor indică un curs EUR/RON de 5,3122 lei peste șase luni și de 5,3628 lei la orizontul unui an.

Rata anticipată a inflației pentru septembrie 2027 a coborât ușor față de luna precedentă, la 6,09%. Totodată, 84% dintre respondenți cred că inflația va fi mai mică peste un an față de nivelul de acum.

Economia României este prognozată să crească cu 0,1% în 2026

Sondajul indică o creștere economică de numai 0,1% pentru anul 2026, existând și opinii care semnalează riscul unei recesiuni. Deficitul bugetar estimat pentru acest an este de 5,8% din PIB, cu 0,2 puncte sub prognoza anterioară, în timp ce datoria publică este așteptată să atingă 63% din PIB în următoarele 12 luni.

Majoritatea experților consideră că locuințele sunt prea scumpe

În ceea ce privește prețurile proprietăților rezidențiale urbane, 47% dintre participanți prevăd o stagnare în următorul an. Restul opiniilor sunt împărțite egal, 26% dintre respondenți mizând pe scăderi și alți 26% pe creșteri.

Percepția asupra prețurilor actuale este însă clară: 63% dintre profesioniști consideră că locuințele sunt supraevaluate, în timp ce 32% le văd la un nivel corect. Pe fondul conflictului din Iran, prețul estimat pentru petrolul Brent este de 87 de dolari pe baril în următoarele 12 luni.

Analiza lunară a așteptărilor investitorilor

Sondajul CFA România se realizează lunar de peste 15 ani și include răspunsurile membrilor asociației și ale candidaților pentru nivelurile II și III ale examenului CFA. Cercetarea măsoară așteptările privind inflația, dobânzile, cursul valutar, indicele BET și contextul macroeconomic global. Asociația numără peste 265 de profesioniști cu titlul CFA.