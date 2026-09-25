Centrala Nucleară de la Cernavodă (CNE Cernavodă) nu va putea fi repornită în următoarele 10 zile, deoarece nivelul Dunării nu permite alimentarea în siguranță a pompelor de răcire pentru cele două reactoare.

Potrivit Stiripesurse, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat joi seară, 24 septembrie, la Digi24 că prognoza nu indică un debit suficient la intrarea în țară și un nivel al apei care să permită reluarea producției. El a spus: „La Cernavodă situaţia este în continuare rezervată. Avem prognoză pe următoarele 10 zile care arată că nu vom avea un nivel al debitului la intrarea în ţară şi un nivel al apei la Cernavodă pentru redeschiderea în siguranţă a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pentru pompele de răcire ale reactoarelor.”

Debitul Dunării va scădea după două-trei zile de creșteri ușoare

Cristian Bușoi a descris la Digi24 evoluția prognozată și măsurile pregătite: „Avem chiar debit în scădere în următoarele zile, au fost două-trei zile de ușoare creșteri, dar în următoarele zile avem și scăderi importante, nu cât să ne alarmăm, nu cât să existe cel mai mic semn de întrebare în legătură cu securitatea, oricum există planuri de rezervă, există comitete pregătite pentru orice fel de situație, dar nu, din păcate, la un nivel care să ne permită redeschiderea”.

Centrala a fost oprită integral din cauza lipsei apei de răcire pe fondul secetei.

Importurile acoperă partea principală din deficitul de producție

Energia care nu mai este produsă la Cernavodă este compensată din patru categorii de surse:

patru grupuri ale Complexului Energetic Oltenia;

centralele pe gaz din România, utilizate la capacitate maximă;

importurile de electricitate, care asigură partea principală a compensării;

producția de energie verde din timpul zilei.

Bușoi a rezumat direct ponderea acestei surse: „Importurile au rămas, însă, principala sursă”.

În funcție de producția centralelor eoliene, importurile înregistrate seara au oscilat între mai puțin de 1.500 MW și 2.500 MW.

O eventuală repornire a centralei ar putea fi analizată abia către mijlocul lunii octombrie, în funcție de evoluția prognozelor.