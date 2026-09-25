Discuțiile sunt într-o fază avansată și durează de luni. Publicația citează patru persoane familiarizate cu negocierile. Acestea au cerut anonimatul deoarece informația nu este publică. Două dintre persoanele citate au spus că ambele părți vor să închidă tranzacția chiar în acest an.

O participație de 5% valorează aproximativ 425 de milioane de dolari

Informațiile au fost relatate de CNA. La prețurile actuale de piață, pachetul suplimentar de 5% valorează aproximativ 425 de milioane de dolari. VPBank solicită însă o primă substanțială față de prețul acțiunilor, în linie cu tranzacția din 2023, când SMBC a plătit aproximativ 40% peste valoarea de piață.

SMBC, divizia bancară a Sumitomo Mitsui Financial Group, a cumpărat atunci participația inițială de 15% pentru 1,5 miliarde de dolari. Banca japoneză este reticentă să accepte din nou prima cerută și a analizat intern posibilitatea de a cumpăra acțiuni pe piața deschisă, în locul unui plasament privat, adică al unei emisiuni de acțiuni vândute direct unui grup restrâns de investitori.

VPBank anunțase în aprilie că discută un asemenea plasament cu investitori străini neprecizați. În luna mai, firma elvețiană de consultanță Turicum Investment Management a estimat că vânzarea participației nou-emise ar putea aduce băncii între 700-900 de milioane de dolari.

Participația vizată ajunge la limita uzuală pentru un investitor străin

Deținerea străină în băncile din Vietnam este plafonată, în general, la 30%, iar un investitor străin individual și afiliații săi pot controla, de regulă, cel mult 20%. Participația urmărită de SMBC ar ajunge astfel chiar la limita individuală uzuală.

VPBank beneficiază de o excepție, cu un plafon total de deținere străină de 49%, după participarea la restructurarea băncii GPBank. Acest prag permite intrarea altor investitori străini chiar dacă SMBC își majorează participația.

SMBC urmărește accesul la clienții vietnamezi din creditare și asigurări

Majorarea deținerii ar extinde expunerea grupului japonez pe una dintre piețele bancare cu cea mai rapidă creștere din Asia și i-ar oferi acces mai larg la consumatorii și companiile din Vietnam. Unul dintre obiective este accesul mai ușor la clienții locali, inclusiv pe piețele de credite și asigurări.

La anunțarea investiției din 2023, SMBC arăta că participația îi va permite să ofere servicii financiare suplimentare clienților japonezi și companiilor multinaționale care operează în Vietnam. Investiția urma să sprijine și activitatea de retail a VPBank, inclusiv administrarea averilor și cardurile de credit.

Vietnamul găzduiește operațiuni de producție orientate către export ale unor grupuri japoneze, sud-coreene și occidentale, printre care Honda, Samsung și Intel. Țara urmărește o creștere economică anuală de cel puțin 10% până în 2030, bazată pe cheltuieli pentru infrastructură și pe consumul clasei de mijloc în expansiune.

Piața de capital vietnameză a fost promovată în această săptămână la statutul de piață emergentă de furnizorul de indici FTSE Russell, evoluție care ar urma să atragă capital străin și să susțină evaluările. Mizuho Financial Group și MUFG Bank din Japonia, precum și KEB Hana Bank din Coreea de Sud, dețin deja participații strategice minoritare în bănci importante din Vietnam.

SMBC și VPBank au refuzat să comenteze negocierile.