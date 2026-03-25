Grupul ungar MOL a primit aprobarea autorităților americane pentru a continua negocierile de preluare a pachetului majoritar de acțiuni la compania petrolieră sârbă NIS. Termenul limită pentru finalizarea procesului, care implică ieșirea giganților ruși Gazprom și Gazprom Neft din acționariat, a fost extins până pe 22 mai.

Un gigant energetic sub sancțiuni

Compania NIS se află sub incidența sancțiunilor americane din cauza acționarilor săi ruși. Două companii de stat din Rusia, Gazprom Neft și Gazprom, dețin 44,9%, respectiv 11,3% din acțiuni, și sunt obligate acum să își vândă participațiile. Dar de ce este atât de importantă această companie? Ei bine, NIS controlează singura rafinărie din Serbia, situată la Pancevo, în apropiere de Belgrad, și gestionează un lanț de peste 400 de benzinării în Bosnia-Herțegovina, Bulgaria și România. Statul sârb, al cărui guvern nu a impus sancțiuni împotriva Rusiei, deține la rândul său 29,9% din acțiunile companiei.

Achiziția de către MOL ar schimba radical structura de proprietate, oferind companiei ungare un rol major pe piața energetică din regiune.

Negocieri contra cronometru

Iar timpul presează. Inițial, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA a stabilit ca termen limită data de 24 martie pentru ca NIS să negocieze vânzarea participațiilor deținute de ruși.

Termenul a fost acum extins.

Numai că grupul ungar MOL a anunțat încă din ianuarie că a semnat un acord cu cele două companii rusești pentru achiziționarea pachetelor deținute de acestea. E drept că tranzacția nu e simplă deloc.

Un nou jucător în ecuație

În toată această ecuație complexă a apărut și un alt nume. Compania petrolieră națională din Emiratele Arabe Unite, ADNOC, va deveni acționar minoritar în urma tranzacției. Coincidență sau nu, săptămâna aceasta, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a efectuat o vizită în Emiratele Arabe Unite, unde s-a întâlnit cu șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Oficial, nu s-a precizat dacă discuțiile au vizat și schimbarea acționariatului NIS.

Mizele geopolitice și economice

Până la urmă, acordul final are nevoie de două aprobări esențiale: cea a Trezoreriei SUA și cea a Guvernului Serbiei. Analiștii financiari sunt de părere că este puțin probabil ca tranzacția să fie finalizată înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, care sunt programate pentru 12 aprilie.

Decizia Statelor Unite vine într-un context tensionat pe piața petrolului, afectată de războiul din Iran. Deși Serbia nu este direct lovită de criză, peste 60% din importurile sale de țiței provin din Kazahstan. Rafinăria NIS rămâne absolut esențială pentru aprovizionarea internă, asigurând nu mai puțin de 95% din combustibilii consumați în țară. Și mai există un detaliu tehnic (dar important): țițeiul este livrat prin conducta croată JANAF, care, la rândul ei, necesită o licență OFAC pentru a putea livra petrol către rafinăria NIS.