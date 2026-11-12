Pentru cei care dețin acțiuni AQUILA, rezultatul firmei a trecut de la profit la pierdere. Distribuitorul de bunuri de consum, controlat de fondatorii Cătălin Vasile și Alin Adrian Dociu, a încheiat primele nouă luni din 2026 cu o pierdere de 16,8 milioane de lei, după un profit de 33,6 milioane de lei în aceeași perioadă din 2025, arată raportul depus la Bursa de Valori București.

Veniturile au crescut, dar firma a cheltuit mai mult pentru a-și desfășura activitatea. Din pierderea totală, 16,78 milioane de lei revin acționarilor grupului, față de un profit de 33,63 milioane de lei cu un an înainte. Aceasta este pierderea înregistrată în conturile firmei, nu o sumă retrasă din contul fiecărui acționar.

Veniturile au crescut, dar cheltuielile au apăsat rezultatul

AQUILA a avut venituri de 2,525 miliarde de lei între ianuarie și septembrie 2026, față de 2,467 miliarde de lei în aceleași luni din 2025. Creșterea vânzărilor nu a fost suficientă pentru a păstra firma pe profit. Directorul general Cătălin Vasile a descris situația astfel: „Piaţa în care activăm traversează o perioadă dificilă, cu presiuni asupra costurilor şi marjelor”.

Raportul arată cât au reprezentat principalele cheltuieli în primele nouă luni din 2026:

Bunurile vândute: 1,953 miliarde de lei.

Salariile și beneficiile angajaților: 278,1 milioane de lei.

Alte cheltuieli de exploatare: 107,4 milioane de lei.

Combustibilul și serviciile de transport: 76,3 milioane de lei.

Amortizarea: 67,7 milioane de lei.

Amortizarea înseamnă trecerea treptată pe cheltuieli a valorii unor bunuri folosite mai mulți ani. Ea a urcat de la 54,0 milioane de lei în primele nouă luni din 2025 la 67,7 milioane de lei în perioada comparabilă din 2026, o diferență de 13,6 milioane de lei. Din suma din 2026, 63,2 milioane de lei țin de bunuri precum clădirile și vehiculele, 4,0 milioane de lei de bunuri fără formă fizică, iar aproximativ 416.000 de lei de scăderea valorii unor proprietăți deținute ca investiții. Amortizarea mai mare explică o parte din înrăutățirea rezultatului, nu întreaga trecere la pierdere.

Firma a avut bani din activitate, dar datoria a crescut

Pierderea din conturile firmei nu înseamnă că activitatea ei a consumat numerar în aceeași sumă. AQUILA a obținut 53,8 milioane de lei din activitatea obișnuită între ianuarie și septembrie 2026. În aceleași luni din 2025, banii ieșiți au depășit banii intrați din această activitate cu 6,3 milioane de lei.

Firma a plătit 23,7 milioane de lei pentru bunuri folosite pe termen lung. Luând în calcul și celelalte operațiuni de investiții, a folosit 38,8 milioane de lei în această parte a activității. La 30 septembrie 2026, avea numerar de 28,2 milioane de lei, față de 39,8 milioane de lei la sfârșitul lui 2025.

Datoria netă, adică datoriile luate în calcul de companie după scăderea banilor disponibili, a urcat de la 391,3 milioane de lei la 31 decembrie 2025 la 464,2 milioane de lei la 30 septembrie 2026. Împrumuturile și datoriile din contractele de închiriere pe termen lung au crescut, în același interval, de la 431,0 milioane la 492,4 milioane de lei. Indicatorul de îndatorare publicat de companie a urcat de la 0,74 la 0,90.

Dividendul plătit în octombrie ține de profituri anterioare

Acționarii au aprobat la 29 aprilie 2026 un dividend brut de 0,0145 lei pentru fiecare acțiune, din profituri anterioare. Acțiunile s-au tranzacționat fără drept la acest dividend începând cu 12 octombrie, iar data stabilită pentru plată a fost 22 octombrie. Plata nu schimbă pierderea raportată pentru primele nouă luni din 2026.

Tot în 2026, compania a emis 120.000.240 de acțiuni gratuite, câte una pentru fiecare zece acțiuni deținute, ajungând la un total de 1.320.002.640 de acțiuni. Raportul indică o deținere combinată de 50,33% pentru cei doi fondatori, prin firmele Napakate Limited și VMARK Limited.

Raportul pentru nouă luni nu dă o estimare numerică a rezultatului pe întregul an 2026. AQUILA are programată prezentarea rezultatelor la 13 noiembrie 2026. Fuziunea prin care va absorbi Parmafood Group Distribution este prevăzută să devină efectivă la 31 decembrie 2026, la ora 23:59.