Pentru cei care dețin acțiuni Nvidia, direct sau prin fonduri, plecarea lui Jensen Huang de la conducere vine într-o zi în care acțiunea a scăzut cu 14% la deschiderea bursei americane, potrivit Associated Press. Nvidia a anunțat pe 12 noiembrie 2026 că Huang a demisionat, iar directoarea financiară Colette Kress a preluat temporar conducerea.

Consiliul de administrație i-a acceptat demisia pe 11 noiembrie, cu efect imediat, arată raportarea companiei către autoritatea americană care supraveghează bursa. Huang a plecat din funcțiile de director general, președinte al companiei și membru al consiliului. El este unul dintre fondatorii producătorului de cipuri Nvidia.

Colette Kress conduce Nvidia până la alegerea unui înlocuitor

Kress este directoarea financiară a Nvidia din 2013 și își păstrează această funcție în perioada în care conduce compania. Consiliul va căuta un director general permanent atât în interiorul firmei, cât și în afara ei. Harvey C. Jones a fost numit președinte al consiliului de administrație.

Consiliul a declarat că are „full confidence in Colette and the leadership team”. Nvidia se așteaptă ca activitatea, angajamentele față de clienți și planurile pentru produse să continue fără întrerupere.

Acțiunea a scăzut înainte și după deschiderea bursei

Înainte de deschiderea bursei americane din 12 noiembrie, acțiunea Nvidia scăzuse cu 10,3% și se tranzacționa la 163 de dolari, potrivit Reuters. La deschidere, Associated Press a consemnat o scădere de 14%. În același moment, indicele Nasdaq, care urmărește multe companii de tehnologie, coborâse cu 1,5%.

Mișcarea acțiunii începuse înainte ca Nvidia să facă publică demisia. Reuters a relatat că valoarea companiei pe bursă pierduse aproximativ 300 de miliarde de dolari de când consiliul anunțase o anchetă, pe 8 noiembrie. Publicația a consemnat și presiuni asupra altor acțiuni din domeniul inteligenței artificiale.

Rezultatele Nvidia sunt programate pentru 17 noiembrie

Ancheta anunțată pe 8 noiembrie privește relatări potrivit cărora Huang ar fi fost ținta unei operațiuni de informații străine. Consiliul a spus atunci, potrivit Associated Press, că nu avea motive să creadă că securitatea națională sau secretele companiei fuseseră compromise și că ancheta urma să examineze toate informațiile disponibile. Nvidia nu a comunicat motivul demisiei.

Compania are programată publicarea rezultatelor pentru al treilea trimestru al anului său financiar 2027 pe 17 noiembrie, în jurul orei 23:20, ora României. Discuția conducerii cu investitorii este programată pentru miezul nopții, la începutul zilei de 18 noiembrie.