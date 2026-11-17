Hidroelectrica, companie la care statul deținea 80,0561% din acțiuni la 30 septembrie 2026, a urcat prețul energiei pentru firme din noua ofertă Business Hidro la 0,95 lei/kWh, față de 0,85 lei/kWh în oferta din octombrie, potrivit datelor publicate de Economica.net. Creșterea privește energia înainte de tarifele de rețea și taxe, nu întreaga factură și nici toate contractele existente.

Pentru o firmă care consumă 1.000 kWh, diferența dintre cele două prețuri ale energiei este de 100 de lei. Suma nu este creșterea sigură a facturii: prețul plătit mai cuprinde tarife de rețea, contribuții și taxe, iar condițiile contractului contează.

La 30 septembrie 2026, Hidroelectrica furniza energie pentru 90.349 de locuri de consum ale firmelor, dintr-un total de 1.464.583 de locuri de consum, potrivit raportului companiei pentru trimestrul al treilea.

Cât ar costa energia pentru o firmă din București

Pentru o firmă alimentată la joasă tensiune în București, oferta valabilă între 1 și 31 octombrie 2026 indica 1,58836 lei/kWh cu TVA inclus. Pentru noua ofertă, Economica.net indică 1,71 lei/kWh în același caz. La 1.000 kWh, aceste prețuri ar însemna 1.588,36 lei, respectiv 1.710 lei, o diferență de aproximativ 122 de lei. Comparația folosește prețul noii oferte relatat de publicație, nu un preț final confirmat aici din documentul noii oferte.

Prețul final din oferta veche era diferit chiar și în aceeași zonă, în funcție de felul rețelei la care era legată firma:

Joasă tensiune: 1,58836 lei/kWh, cu TVA.

Medie tensiune: 1,31587 lei/kWh, cu TVA.

Înaltă tensiune: 1,23315 lei/kWh, cu TVA.

Oferta veche nu prevedea un abonament separat. Factura cuprindea însă, pe lângă energia consumată, tarifele pentru rețea și transport, contribuția pentru cogenerare, certificatele verzi, contribuția CfD, acciza și TVA. Tarifele și taxele stabilite prin lege se pot schimba.

Prețul nou nu schimbă automat contractele deja semnate

Oferta din octombrie prevedea un preț al energiei pentru o perioadă contractuală de 12 luni. În timpul contractului, schimbarea prețului sau a condițiilor comerciale se face printr-un act semnat de ambele părți. Firma trebuie anunțată cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte și poate încheia gratuit contractul în această situație. Prelungirea contractului cere, de asemenea, un act semnat de ambele părți.

În vechea ofertă, factura era emisă lunar și trebuia plătită în 30 de zile calendaristice. O firmă care are deja contract verifică prețul și perioada înscrise în acesta; noul preț de ofertă nu înlocuiește singur prețul semnat.

Limita de consum trebuie citită în oferta semnată

Oferta valabilă în octombrie se adresa firmelor cu un consum anual estimat sub 100.000 kWh, adică sub 100 MWh. Cifra este de 1.000 de ori mai mică decât 100.000 MWh pe an, limită indicată în știrea despre noua ofertă. Firma care vrea să semneze noua ofertă are de verificat în documentul ei limita de consum, prețul final pentru zona și rețeaua sa, durata contractului și termenul de plată.