Pentru o microafacere cu un buget sub 1.000 de euro, alegerea unei persoane fizice autorizate (PFA) permite înregistrarea fără taxă la Registrul Comerțului și fără capital social. O societate cu răspundere limitată (SRL) nouă presupune un capital social minim de 500 de lei, publicarea în Monitorul Oficial și cheltuieli ulterioare de contabilitate. Asistența pentru înființare se plătește separat dacă este contractată.

Diferența continuă după primele încasări: titularul PFA poate utiliza banii fără distribuire de dividende, dar răspunde inclusiv cu bunuri personale pentru datoriile activității. În cazul societății, banii aparțin firmei, iar asociatul îi poate primi prin salariu sau dividende, cu obligațiile fiscale aferente.

Costul înființării trebuie separat de capital și de administrare

Vechile tarife de registru percepute pentru fiecare înregistrare au fost eliminate din 2023, prin Legea 265/2022. Înregistrarea PFA nu presupune nici publicare în Monitorul Oficial. Dosarul poate fi pregătit și depus fără contractarea unui serviciu comercial.

Ofertele de asistență diferă prin serviciile incluse. Sumele afișate pentru redactarea și depunerea actelor nu reprezintă taxe obligatorii pentru fiecare antreprenor:

Avocatul Mara Cristian afișează un onorariu de 600 de lei pentru înființarea PFA. Sunt incluse consultarea inițială, rezervarea denumirii, redactarea contractului de comodat și a dosarului, verificarea juridică, depunerea electronică, monitorizarea și transmiterea documentelor finale. Completările pentru documentele redactate sunt gestionate în cadrul serviciului. Găzduirea sediului, avizele speciale și contabilitatea ulterioară se plătesc separat; găzduirea este ofertată la 700 de lei anual. Serviciul nu impune un abonament ulterior.

InfiintareFirmeBucuresti.ro oferă prin PFAulTău un pachet de 890 de lei pentru PFA, cu pregătirea actelor, depunere, urmărirea cererii și sediu găzduit pentru 12 luni în București, Sector 3. Echipa furnizorului avertizează în prezentarea comercială că „cel mai ieftin la start” nu înseamnă automat forma potrivită activității.

Pentru SRL, același furnizor afișează un onorariu de 890 de lei, la care se adaugă 152 de lei pentru publicare și capitalul social. Acesta din urmă rămâne la dispoziția societății pentru cheltuieli de activitate, în loc să fie încasat de stat.

În oferta pentru societăți, găzduirea sediului pornește de la 700 de lei pe an, iar serviciul de contabilitate, furnizat prin partener, de la aproximativ 350 de lei lunar, în funcție de documentele procesate.

La compararea ofertelor contează dacă prețul acoperă doar formularele sau și depunerea, corecturile și urmărirea cererii. Un serviciu gratuit de înființare poate fi condiționat de contractarea unui abonament de contabilitate. Pentru o adresă proprie disponibilă ca sediu, găzduirea comercială nu mai este necesară.

Publicarea poate genera plăți și după înființarea SRL. Pentru modificări ale actelor sunt indicate tarife de 152 de lei pe pagină de manuscris pentru decizia asociatului unic ori hotărârea asociaților și de 76 de lei pentru notificarea actului constitutiv actualizat.

Forma juridică stabilește ce bunuri sunt expuse datoriilor

PFA poate funcționa cu maximum 3 angajați și cel mult 5 clase de activitate. Înaintea depunerii cererii se aleg activitățile și codurile corespunzătoare; înregistrările noi folosesc revizuirea 3 a clasificării activităților, CAEN Rev. 3.

Conform articolelor 16, 17 și 20 din Ordonanța de urgență (OUG) 44/2008, titularul răspunde mai întâi cu patrimoniul de afectațiune, adică bunurile destinate activității. Dacă acestea nu acoperă obligațiile, creditorii pot urmări și celelalte bunuri personale.

La SRL, asociații riscă, în principiu, capitalul investit, iar societatea răspunde cu patrimoniul său. Protecția are limite: administrarea defectuoasă sau frauda pot atrage răspunderea personală a administratorului, iar finanțarea bancară poate presupune garanții personale.

Un SRL permite existența mai multor asociați și nu are plafonul de personal aplicabil PFA. Societatea poate fi vândută prin cesionarea părților sociale. PFA rămâne legată de titular: bunurile și contractele pot fi transferate, dar forma de organizare nu se vinde ca o societate.

Titularul poate avea simultan un contract de muncă și PFA, inclusiv pentru același domeniu. O colaborare exclusivă, cu program impus și echipamentele clientului, poate însă ridica problema reîncadrării fiscale ca activitate dependentă. Codul fiscal cere îndeplinirea a minimum 4 dintre cele 7 criterii ale activității independente; exclusivitatea comercială nu înlătură această verificare.

Dosarul PFA pornește de la activitate și de la dreptul asupra sediului

Pentru pregătirea cererii sunt necesare copia actului de identitate, certificată și semnată de titular, adresa sediului și datele proprietarului sau ale tuturor coproprietarilor. Diploma, certificatul de calificare ori dovada experienței se cer numai când o lege specială condiționează activitatea de pregătirea profesională.

Folosința spațiului trebuie dovedită. Contractul de comodat permite utilizarea gratuită a adresei și trebuie semnat de toți proprietarii. Sediul profesional este adresa administrativă; un atelier sau cabinet aflat în alt loc se înregistrează separat ca punct de lucru.

Documentația mai cuprinde rezervarea denumirii, cererea de înregistrare, anexa fiscală și declarația privind condițiile de funcționare. Dacă depunerea este făcută prin reprezentant, se adaugă împuternicirea. Declarația referitoare la patrimoniul de afectațiune intervine dacă titularul constituie acest patrimoniu.

Denumirea PFA se formează din numele titularului și mențiunea formei de organizare. Cazierul fiscal este solicitat de registru direct de la administrația fiscală. Tot registrul verifică existența unei alte înregistrări incompatibile: aceeași persoană nu poate cumula calitatea de PFA cu cea de titular al unei întreprinderi individuale sau familiale.

Dacă activitatea se desfășoară efectiv într-un apartament de bloc, sunt indicate acordurile scrise ale vecinilor cu pereți comuni și semnătura administratorului asociației de proprietari. Pentru un sediu fără activitate este suficientă declarația corespunzătoare, fără aceste acorduri.

Pentru menținerea impozitării spațiului ca locuință, proprietarul declară la direcția locală de taxe că la adresă nu se desfășoară activitate economică. Articolul 459 alineatul (2) din Codul fiscal reglementează această situație; formularul și procedura se stabilesc local.

Prima factură urmează înregistrării și autorizării

Cererea se poate depune la ghișeu, prin poștă sau electronic. Depunerea online pe cont propriu necesită semnătură electronică calificată; în procedura prin avocat este folosită semnătura acestuia.

Termenul registratorului pentru soluționare este de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii. Pentru întregul parcurs, de la dosarul complet la actele finale, serviciul juridic estimează de regulă 3-5 zile lucrătoare, incluzând pregătirea și rezervarea denumirii.

Dacă dosarul este incomplet, solicitantul poate primi până la 15 zile pentru completare. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu încă 15 zile. Lipsa unui document obligatoriu poate duce la respingerea cererii. Respingerea poate fi contestată prin plângere la judecătorie în termen de 15 zile, fără plata taxei de timbru.

Activitatea începe după înregistrare și autorizare, iar facturarea după obținerea certificatului și a codului unic de identificare (CUI). Documentele semnate electronic de Registrul Comerțului sunt originale în format digital. Înregistrarea nu ține locul autorizațiilor speciale cerute pentru anumite activități.

Regimul micro presupune mai mult decât impozitul de 1%

Potrivit StartupCafe, OUG 89/2025 a eliminat cota micro de 3% pentru veniturile anului 2026. Din 1 ianuarie se aplică 1%, în limita plafonului de 100.000 de euro. În 2025, cota de 1% era asociată plafonului de 60.000 de euro, iar peste acesta se aplica 3%, până la limita de 250.000 de euro.

Impozitul micro se calculează la venituri, nu la profit. Prin urmare, existența unei pierderi nu elimină obligația asupra veniturilor realizate. Cota de 1% este obligația societății, distinctă de taxele plătite când asociatul primește bani.

Încadrarea cere cel puțin un salariat, situații financiare depuse în termen și respectarea regulii deținerilor. Un asociat cu peste 25% din capital sau din drepturile de vot, direct ori indirect, poate aplica regimul la o singură persoană juridică. La o deținere de exact 25%, această restricție nu se activează.

Plafonul se verifică pentru anul anterior și pe parcursul celui curent, luând în calcul și veniturile întreprinderilor legate, inclusiv activități independente, în condițiile deținerilor de peste 25%. Depășirea determină trecerea la impozit pe profit de 16% din trimestrul în care intervine. Modificarea se declară prin formularul 700, în termen de 15 zile.

Bugetul salarial trebuie să urmărească modificarea din 1 iulie 2026: salariul minim brut a trecut de la 4.050 la 4.325 de lei. Suma exceptată de la impozit și contribuții pentru lucrătorii eligibili a fost de 300 de lei până la 30 iunie, apoi de 200 de lei. Angajatorului îi revine și contribuția asiguratorie pentru muncă, de 2,25%, aplicată bazei corespunzătoare.

StartupCafe arată că IMCA, imozitul minim raportat la cifra de afaceri, se reduce de la 1% la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026 și va fi eliminat în 2027. Măsura privește firmele a căror cifră de afaceri depășește 50 de milioane de euro. În 2027 dispar și ICAS, impozitul suplimentar calculat la cifra de afaceri, de 0,5% pentru companiile din sectorul petrolului și gazelor naturale, precum și impozitul pe construcții, numit „taxa pe stâlp”, cu cote de 0,5% sau 0,25%.

Potrivit StartupCafe, în 2026 sunt scutite de impozitul pe clădiri serele, solarele, răsadnițele, ciupercăriile, silozurile pentru furaje și pătulele indicate în măsură. Din 2027, impozitul pe clădiri pentru acestea se reduce cu 50%.

La PFA, contribuțiile urmăresc venitul net și pragurile anuale

Pentru activitatea în sistem real, venitul net reprezintă încasările diminuate cu cheltuielile deductibile plătite. Impozitul de 10% se aplică după scăderea contribuției la pensie și a contribuției la sănătate din venitul net anual.

Contribuția de asigurări sociale (CAS) are cota de 25%, iar contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), de 10%. Pentru veniturile realizate în 2026, pragurile folosesc reperul salarial de 4.050 de lei, chiar dacă salariul minim a crescut în cursul anului:

La 24.300 de lei, echivalentul a 6 salarii minime, se află baza minimă obișnuită pentru CASS. Contribuția aferentă este de 2.430 de lei, cu excepțiile aplicabile.

La 48.600 de lei, adică 12 salarii minime, intervine pragul CAS. Contribuția minimă corespunzătoare este de 12.150 de lei; sub prag, plata CAS este opțională.

La 97.200 de lei, echivalentul a 24 de salarii minime, baza minimă pentru CAS urcă, iar contribuția corespunzătoare ajunge la 24.300 de lei.

La 291.600 de lei, adică 72 de salarii minime, se oprește baza maximă pentru CASS aferentă activității independente. Contribuția maximă rezultată este de 29.160 de lei.

Existența unui salariu nu scutește automat titularul de contribuțiile datorate pentru PFA. Dacă sunt îndeplinite condițiile privind plata CASS din salariu la nivelul a minimum 6 salarii minime, nu mai trebuie completată contribuția activității independente până la baza minimă. Exemplul este un venit net de 1.000 de lei, pentru care contribuția este de 100 de lei, în loc de 2.430 de lei.

Pensionarii nu datorează CAS pentru venitul din activități independente. Pentru sănătate rămâne aplicabilă contribuția, cu excepția de la completarea bazei minime atunci când sunt îndeplinite condițiile privind contribuția din pensie sau alte venituri.

Un calcul orientativ pentru PFA în sistem real pornește de la încasări anuale de 180.000 de lei și cheltuieli deductibile de 18.000 de lei. Venitul net este de 162.000 de lei. Din acesta se scad CAS de 24.300 de lei și CASS de 16.200 de lei, rezultând un venit impozabil de 121.500 de lei.

Impozitul este de 12.150 de lei, iar obligațiile fiscale însumează 52.650 de lei. După cheltuielile și taxele din acest exemplu rămân 109.350 de lei. Calculul privește strict ipotezele respective, nu orice activitate înregistrată ca PFA.

Pentru activitățile eligibile la normă de venit, baza este norma stabilită și ajustată, nu încasarea efectivă. Calitatea de salariat poate determina reducerea normei cu 40-50%, în funcție de județ. Alegerea presupune verificarea activității în nomenclatorul aplicabil.

Dividendele adaugă obligații peste taxele firmei

Potrivit ContApp, în 2026 impozitul pe dividende este de 16%, față de 10% anterior. Pentru stabilirea CASS, dividendele efectiv încasate după reținerea impozitului se cumulează separat cu veniturile relevante din chirii, dobânzi, investiții și alte surse.

Sub 24.300 de lei venit cumulat nu se datorează CASS pentru această categorie. Treptele următoare au contribuții de 2.430 de lei pentru intervalul până la 48.600 de lei, de 4.860 de lei până la 97.200 de lei și de 9.720 de lei peste pragul superior.

Distribuirea presupune situații financiare și o decizie a asociaților. Dividendele interimare sunt restricționate dacă activul net a coborât sub jumătatea capitalului social subscris. Societatea care distribuie astfel de dividende nu poate împrumuta asociații.

În repartizarea profitului se constituie rezerva legală, se acoperă pierderile și se respectă cerința privind activul net înaintea distribuirii către asociați. La PFA nu este necesară o asemenea decizie pentru folosirea încasărilor, însă plata anuală a taxelor rămâne obligația titularului.

Evidența și facturarea continuă după înființare

PFA în sistem real ține evidența contabilă în partidă simplă. Aceasta cuprinde registrul de evidență fiscală și registrul de încasări și plăți. Titularul nu este obligat să contracteze un contabil, dar răspunde pentru evidență. La SRL, contabilitatea se ține în partidă dublă.

După înregistrare, accesul la Spațiul Privat Virtual (SPV) permite urmărirea comunicărilor fiscale. Un cont bancar separat pentru PFA nu este obligatoriu, dar separă operațiunile activității de cheltuielile personale.

Plafonul de scutire de taxa pe valoarea adăugată (TVA) este de 395.000 de lei pentru ambele forme. Obligația înregistrării apare în ziua depășirii, nu la sfârșitul lunii. Cotele sunt de 21% pentru regimul standard și de 11% pentru cel redus, în funcție de operațiune.

În sistemul național RO e-Factura, termenul de transmitere este de 5 zile lucrătoare de la emitere, în locul celor 5 zile calendaristice. Limita nu poate trece de 5 zile lucrătoare după termenul legal de emitere a facturii.

Pentru veniturile PFA din 2026, declarația unică și plata obligațiilor anuale au termen la 25 mai 2027. Declarația rămâne necesară pentru venitul realizat și dacă activitatea este radiată înainte de sfârșitul anului.