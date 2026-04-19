Lucrările la mega-proiectul energetic de la Mintia avansează într-un ritm alert, prima turbină pe gaz a centralei Mass Mintia Power Plant urmând să intre în probe până în luna iunie. A doua turbină este programată pentru august, iar investiția totală se ridică la o sumă colosală de 1,2 miliarde de euro.

Calendarul unui proiect gigantic

Concret, calendarul este unul extrem de strâns. Oficialii au confirmat că, după finalizarea testelor din vară, primele două turbine ar urma să devină operaționale la începutul lunii octombrie. Din acel moment, vor livra în Sistemul Energetic Național aproximativ 1.097 MW.

Numai că acesta este doar primul pas. Potrivit secretarului de stat Casian Nițulescu, etapa finală este programată pentru începutul anului 2027. Atunci, întreaga centrală va deveni operațională, atingând o capacitate totală de aproximativ 1.700 MW.

Ivan promite energie mai ieftină

Prezent pe șantier, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că mărirea capacității de producție este singura soluție reală pentru facturi mai mici. Dar cum se traduce, pe bune, acest proiect pentru buzunarul românilor? Ministrul explică direct.

„România, pentru a putea scădea preţurile energiei electrice, atât la consumatorii casnici, cât şi la cei industriali, trebuie să producă mai multă energie. Ţinta directă pe care o am la Ministerul Energiei este aceasta: mai multă energie, care automat scade preţul şi care creează în acelaşi timp condiţii pentru companiile din ţara noastră de a fi competitive şi de a ajunge într-o fază în care să fie atractivă România pentru orice investitor potenţial din ţara noastră. În acest punct de vedere avem o proiecţie pe următorii 10 ani. Ştim cât vom pune în funcţiune la finalul anului 2026, 2027, 2030, 2035”, a declarat Bogdan Ivan.

Investiție de interes național

Iar miza este uriașă, proiectul de la Mintia fiind considerat strategic pentru securitatea energetică a României. Valoarea investiției, de 1,2 miliarde de euro, o face cea mai mare din sectorul producției de energie electrică din țară.

Un proiect strategic,

E drept că anvergura sa a inspirat chiar și modificări legislative. „E un proiect extrem de important, de interes naţional, care ne-a inspirat pentru a veni cu o nouă legislaţie în materie de proiecte de producţie, transport şi stocare a energiei electrice din ţara noastră. Avem deja un proiect de ordonanţă prin care acele investiţii, care sunt mai mari de 300 de milioane de euro în domeniul energetic, vor fi considerate de interes naţional, vor beneficia de o serie de avantaje care să grăbească emiterea tuturor autorizaţiilor şi suport direct din partea statului pentru că aceste investiţii să fie puse în practică de urgenţă”, a adăugat ministrul Energiei.

Cea mai mare centrală pe gaz din Europa

Dincolo de strategie și legislație, pe șantierul de la Mintia lucrează în prezent circa 950 de persoane, iar reprezentanții Mass Global Energy au transmis că numărul acestora va depăși 1.000 în perioada următoare.

Și nu sunt singurele cifre impresionante. Cu o capacitate instalată finală de 1.700 MW, Centrala Mass Mintia Power Plant este considerată cea mai mare centrală pe gaz aflată în construcție în Europa și, implicit, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România.