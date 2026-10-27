În 2026, BCR Pensii administra active nete de peste 20 de miliarde de lei. Acestea crescuseră cu 121% în aproximativ trei ani, potrivit relatărilor din presa economică din 27 octombrie 2026. Suma reprezintă banii administrați pentru participanții la cele două fonduri BCR. Nu înseamnă că fiecare participant are cu 121% mai mulți bani în cont.

Unde vezi suma ta

BCR Pensii administrează un fond de pensie obligatorie, numit Pilonul II, și fondul facultativ BCR PLUS, numit Pilonul III. Fiecare participant are propriul cont. BCR arată că soldul și contribuțiile la Pilonul II pot fi verificate în 24 Pensie sau în George.

Banii unui fond cresc când intră contribuții noi și se schimbă odată cu valoarea investițiilor. Prin urmare, creșterea activelor administrate nu este dobânda primită de fiecare om. Pentru a vedea ce s-a întâmplat cu banii tăi, verifică soldul și contribuțiile din cont, nu procentul de creștere al administratorului.

Pentru o comparație, Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF, raporta la 30 iunie 2024 active totale de 10,3 miliarde de lei la fondul obligatoriu BCR și de 0,82 miliarde de lei la BCR PLUS. Împreună înseamnă 11,12 miliarde de lei la acea dată. Cifrele din 2024 sunt pentru active totale, iar pragul anunțat în 2026 este pentru active nete, astfel că din aceste două repere nu se poate calcula câștigul unui participant.

Ca reper pentru mărimea pieței, ASF a raportat 246,2 miliarde de lei administrate de toate fondurile de pensii private din România la 30 iunie 2026. Aceasta este suma întregului sistem, la o altă dată decât relatarea despre BCR Pensii.

Cum intră banii în fonduri

La Pilonul II, o parte din contribuția pentru pensie plătită din venitul salarial ajunge în contul personal de pensie privată. Legea nr. 411/2004 stabilește, de la 1 ianuarie 2024, o cotă de 4,75% din baza de calcul. Nu este o plată suplimentară peste contribuția obișnuită pentru pensie.

La BCR PLUS, Pilonul III, contribuția este voluntară. BCR Pensii indică o plată de cel puțin 35 de lei, iar legea permite contribuții de cel mult 15% din salariul brut lunar. Participantul poate modifica, opri sau relua plățile; banii deja strânși rămân investiți.

Participantul nu trebuie să facă nimic când este trecut pragul de 20 de miliarde de lei. Dacă în cont lipsește o contribuție lunară, cere angajatorului să verifice declarația și plata aferentă. Dacă nu mai contribui la Pilonul II, legea spune că rămâi participant și păstrezi drepturile deja acumulate.

Când și cum poți cere plata

Pentru plata Pilonului II la pensionare, formularul BCR cere cererea completată, decizia de pensionare și actul de identitate. Dacă vrei banii într-un cont bancar, trebuie și dovada codului IBAN. Potrivit formularului BCR, poți alege plata într-o singură tranșă, în cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea tuturor actelor, sau plata în rate pe cel mult cinci ani, cu o rată de cel puțin 500 de lei, în afară de ultima.

Regulile de plată urmează să se schimbe. Legea nr. 2/2026 intră în vigoare la 5 ianuarie 2027 și prevede posibilitatea unui avans de cel mult 30% din suma transferată către un fond de plată, urmat de plăți lunare. Pentru sumele sub pragul legal de 12 indemnizații sociale pentru pensionari, legea permite plata dintr-o dată sau în cel mult 12 luni. Regulile actuale continuă să se aplice până la autorizarea unui fond de plată de tip retragere programată.

Dacă vrei să schimbi fondul de Pilon II, creșterea activelor BCR nu te obligă să rămâi sau să pleci. Transferul se face la alegerea ta: semnezi aderarea la noul fond și anunți în scris vechiul administrator cu 30 de zile calendaristice înainte. BCR indică o penalitate de 5% dacă transferul are loc înainte de împlinirea a doi ani de la aderare.