Clever Media, grupul care deține Prima TV, a anunțat luni, 26 octombrie 2026, acordul pentru cumpărarea a 100% din acțiunile Doğan Media International S.A., operatorul Kanal D în România. Kanal D se numără printre principalele posturi comerciale de televiziune din țară. Preluarea ar aduce cele două televiziuni în același grup, dar transferul rămâne condiționat de aprobările autorităților și de respectarea condițiilor contractuale.

Potrivit Mediafax, Orlando Nicoară, reprezentant al Clever Media, a făcut public acordul pe rețelele sociale. Societatea cumpărătoare este Romanian Content Project S.R.L., deținută de EAD.RO Interactive S.R.L. și Clever Media Network S.R.L.

Contractul pentru transferul întregului pachet de acțiuni al companiei românești are drept vânzători Doğan Media Invest BV și DHI Investment.

Estimarea din iunie plasa tranzacția la aproximativ 100 de milioane de euro

La 17 iunie 2026, Mediafax scria că Clever Media, grup controlat de omul de afaceri Adrian Tomșa, ajunsese la o înțelegere pentru preluarea Kanal D România. Sursele agenției indicau totuși că negocierile continuau la acea dată. Ele evaluau tranzacția la circa 100 de milioane de euro, sumă care urma să fie achitată în mai multe tranșe. Mediafax precizează că prețul nu a fost anunțat oficial și că nici estimarea făcută în iunie nu a primit o confirmare oficială.

Poziția exprimată atunci de Nicoară era că nu comentează zvonuri, însă grupul examinează oportunități de pe piața media.

Achiziția ar extinde portofoliul de televiziune, radio și servicii digitale

Activele care ar intra în grup prin cumpărarea companiei sunt:

Televiziunile Kanal D și Kanal D2.

Radio Impuls.

Operațiunile digitale ale Doğan Media International.

Datele de audiență comunicate de grup odată cu anunțul plasează Kanal D pe primul loc la nivel național în timpul zilei, intervalul Daytime, și pe poziția a doua în intervalul de maximă audiență, Prime Time.

Clever Media operează deja 18 canale de televiziune. Portofoliul său include:

Prima News și Prima TV.

Prima 4K, alături de cele cinci canale Prima Sport.

Nostalgia TV, Prima World & Travel, Prima Comedy, Prima History, Medika TV, Agro TV și Cinemaraton.

Platformele digitale PrimaPlay.ro, PrimaSport.ro, Life.ro, Cotidianul.ro și Profit.ro.

Pe durata procedurilor necesare închiderii tranzacției, Doğan Media International își păstrează structura existentă. Anunțul prevede continuarea activității curente a operațiunilor, echipelor și brandurilor, fără întreruperi.