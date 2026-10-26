Fashion Days va începe campania Black Friday duminică seară, pe 1 noiembrie 2026, potrivit StartupCafe.ro, și promite ieftiniri de maximum 90% pentru o selecție care depășește un milion de produse. Ofertele vor putea fi accesate din aplicație și de pe site până pe 8 noiembrie.

Procentele anunțate sunt limite maxime pentru produsele incluse în campanii, nu reduceri aplicate întregii oferte. Calendarul Fashion Days se suprapune cu promoțiile Altex, Media Galaxy și BRICO, programate între 29 octombrie și 18 noiembrie, precum și cu cele ale Trendyol, din perioada 3-15 noiembrie.

Fashion Days leagă unele beneficii de abonament și de activitatea în aplicație

Magazinul de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii aparține Dante International (eMAG) și are o prezență de peste 16 ani pe piața românească.

„Anul acesta de Black Friday am pregătit cele mai multe oferte la produse originale de la cele mai căutate și dorite branduri de haine, pantofi, accesorii, beauty și home&deco. Facem toate eforturile să oferim și anul acesta cea mai tare experiență de shopping: livrare extrem de rapidă (clienții care comandă duminică seara cu livrare la easybox pot primi produsele chiar a doua zi), oferim diverse soluții de plată adaptate bugetului fiecăruia (plăți în rate fară dobândă), o procedură de retur simplă și eficientă, și pentru o experiență de shopping mult mai ușoară îndemnăm clienții să caute eticheta neagră care marchează produsele din oferta de Black Friday”, a declarat Cristina Pîrjol, VP Fashion Days, în comunicatul transmis StartupCafe.

Membrii Genius vor avea acces la o selecție specială cu reduceri exclusive de 10%, alături de livrare gratuită la easybox. Pentru participarea la tragerea la sorți a unui voucher de 5.000 de lei, utilizatorii trebuie să aibă un card salvat în aplicație și să adauge produse la Favorite înaintea începerii campaniei.

Compania recomandă instalarea aplicației sau actualizarea acesteia, pregătirea listei de favorite, abonarea la newsletter și activarea notificărilor.

Infrastructura logistică accesibilă Fashion Days include peste 6.000 de lockere, adică dulapuri automate pentru colete, și un depozit pe care compania îl descrie ca fiind cel mai mare din Europa Centrală și de Est și care operează în totalitate cu energie verde.

Pentru ridicarea comenzilor și predarea retururilor în România, magazinul indică acces la peste 6.900 de lockere easybox.

Fashion Days precizează că utilizatorii: „cu activitate susținută pe platformă beneficiază de procesarea accelerată a retururilor, cu posibilitatea de a primi rambursarea în cont în doar 30 de minute de la depunerea produsului în easybox”.

Altex schimbă selecția ofertelor în fiecare săptămână

Altex România dă startul celei de-a 14-a ediții Black Friday pe 29 octombrie, la 07:00, în aplicațiile BRICO și Altex și pe site-urile BRICO, Media Galaxy și Altex. În magazinele fizice, campania începe la 08:00, în funcție de programul fiecărei locații, potrivit G4Media.ro.

Produsele și discounturile sunt actualizate în trei etape: prima acoperă perioada 29 octombrie-4 noiembrie, a doua se desfășoară între 5 și 11 noiembrie, iar ultima între 12 și 18 noiembrie.

„Trăim o perioadă în care suntem mai atenți la felul în care ne cheltuim banii, dar nevoile, dorințele și proiectele noastre nu dispar. Pentru noi, Black Friday este o oportunitate de a-i ajuta pe clienți să își îndeplinească cât mai multe dintre aceste planuri, la prețuri mai accesibile. Prin Altex, vrem să aducem tehnologia și inovația mai aproape de oameni, iar prin BRICO să îi sprijinim să își transforme ideile pentru casă în proiecte realizate. Credem că succesul unui Black Friday trebuie măsurat în valoarea pe care o creăm pentru clienți. Aceasta rămâne promisiunea noastră: produse relevante, servicii de calitate, disponibilitate și garanția celui mai mic preț”, a declarat Raul Filip, director general adjunct Altex România, într-o declarație consemnată de Economica.net.

Pentru BRICO, aceasta este a doua participare la Black Friday în cadrul grupului. Brico Depot s-a alăturat Altex România prin fuziune în 2025. Compania operează o rețea națională de peste 165 de magazine sub mărcile Altex, Media Galaxy și Brico Depot și are peste 34 de ani de activitate antreprenorială.

Reducerile pentru tehnologie și amenajări au plafoane diferite

Altex și Media Galaxy au anunțat următoarele limite ale reducerilor:

Maximum 50% pentru electrocasnicele mici; articolele destinate gătitului și vesela; băuturile și cafeaua; produsele pentru animale; jucăriile și articolele pentru copii; dispozitivele pentru locuințe inteligente; produsele electrice și de iluminat.

Maximum 40% pentru articolele de curățenie, sănătate și îngrijire personală.

Maximum 35% pentru articolele sportive.

Maximum 30% pentru echipamentele de climatizare, anvelope și electronicele auto.

Pentru BRICO, plafoanele sunt împărțite astfel:

Maximum 50% pentru articolele de grădină și terasă; unelte și scule; produsele pentru bucătărie, baie și cele sanitare; articolele electrice și de feronerie; corpurile de iluminat destinate interiorului sau exteriorului.

Maximum 40% pentru produsele de amenajare interioară.

Maximum 37% pentru parchet și plăcile ceramice.

Maximum 30% pentru echipamentele de încălzire, climatizare și instalații.

Maximum 20% pentru produsele și materialele de construcții.

În aceste campanii, discounturile sunt rezervate produselor selectate, depind de stocul disponibil și se supun regulamentelor. Condițiile și ofertele pot fi consultate pe platformele comercianților și în aplicațiile mobile.

Finanțarea Altex include până la 24 de rate fără dobândă

Cumpărătorii pot folosi cardurile de credit emise de băncile partenere pentru plata în cel mult 24 de rate fără dobândă. Alternativa anunțată este finanțarea Credex, accesibilă atât în magazine, cât și online.

Altex România afirmă că achită de două ori diferența de preț atunci când un client identifică același produs mai ieftin la un concurent.

Comenzile se pot plasa online, în aplicații sau în magazinele fizice. În magazine, produsele pot fi văzute și testate, iar clienții pot solicita consultanță. Pentru electrocasnicele mari și mărfurile grele ori voluminoase, serviciul de livrare anunțat presupune o echipă de două persoane care transportă produsele până la domiciliu.

Trendyol își începe campania după Fashion Days

Concurentul Trendyol, companie turcă de comerț online controlată din 2018 de Alibaba Group, a fost fondat în 2010, la Istanbul, de antreprenoarea Demet Mutlu.

În 2021, compania a devenit primul decacorn din Turcia, termen care desemnează o firmă de tehnologie evaluată la cel puțin 10 miliarde de dolari în urma investițiilor atrase înaintea listării la bursă.

Campania sa Black Friday este programată să înceapă pe 3 noiembrie 2026 și să se încheie pe 15 noiembrie.