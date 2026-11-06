Pentru cei 2.400 de salariați activi ai Liberty Galați, vânzarea combinatului și plata salariilor restante nu sunt încă hotărâte. La 6 noiembrie 2026, un comitet al Guvernului a recomandat celor cărora firma le datorează bani să aprobe planul de vânzare prin negociere directă. Potrivit ZF, planul cere un preț de cel puțin 200 de milioane de euro, dar decizia asupra lui revine creditorilor până la 9 noiembrie.

Guvernul a anunțat tot pe 6 noiembrie că Ministerul Muncii va prelungi cu șase luni perioada plăților din Fondul pentru creanțe salariale, folosit pentru salarii neplătite. Măsura anunțată îi privește pe cei 2.400 de salariați activi. Nu a fost anunțată o sumă pentru fiecare angajat sau data următoarei plăți.

Aproximativ 2.200 de angajați erau afectați de întârzierile salariale, potrivit datelor comunicate de Cartel ALFA la 30 octombrie. Sindicatul a arătat că salariile pentru aprilie au fost ultimele achitate integral, iar pentru mai s-au făcut doar plăți parțiale. În aceeași zi, aproximativ 300 de angajați au protestat la Galați pentru banii restanți.

Creditorii decid până la 9 noiembrie dacă aprobă planul

Comitetul condus de viceprim-ministrul Marian Neacșu a recomandat aprobarea planului, dar nu poate vota în locul creditorilor. Între cei cu un rol important în decizie sunt ANAF, instituția care strânge taxele, și Exim Banca Românească. Guvernul a arătat că aprobarea planului înainte de termenul de 9 noiembrie ar preveni intrarea combinatului în faliment.

Potrivit ZF, ANAF trebuie să recupereze în jur de 150 de milioane de euro, iar expunerea Exim Banca Românească se ridică la circa 300 de milioane de euro. Acestea sunt sume datorate sau aflate în risc, nu bani deja recuperați printr-o vânzare. Combinatul este proprietate privată: a trecut în 2019 la Liberty Steel, grup controlat de Sanjeev Gupta, iar statul nu este acționar.

Creditorii au cerut modificarea planului în septembrie, când decizia asupra vânzării prin negociere directă a fost amânată. Recomandarea din 6 noiembrie nu înlocuiește nici votul lor, nici alegerea unui cumpărător.

Cumpărătorul ar trebui să plătească integral și să repornească producția

Prețul de 200 de milioane de euro este minimul prevăzut în planul relatat de ZF, nu o sumă deja oferită sau încasată. Viitorul cumpărător ar trebui să achite integral prețul și să își asume obligații pentru repornirea producției.

Guvernul a anunțat că negocierile directe se vor desfășura în cele șase luni în care urmează să fie prelungite plățile către angajați. Sunt cinci investitori interesați, dintre care trei au analizat deja posibilitatea unei investiții. Potrivit informațiilor atribuite administratorilor combinatului de ZF, cei cinci sunt Galiawa, Risun, Jindal, Metinvest și UMB, firma lui Dorinel Umbrărescu.

Dacă planul este aprobat, vânzarea mai are câțiva pași:

Euro Insol, condusă de Remus Borza, și CITR, condusă de Paul Dieter Cîrlănaru, strâng ofertele și negociază cu investitorii.

Ofertele finale ajung la adunarea creditorilor, care alege oferta.

Administratorii încheie vânzarea după alegerea cumpărătorului.

Două licitații au trecut fără cumpărător

Liberty Galați a intrat în martie 2025 într-o procedură prin care încearcă să își plătească datoriile și să evite falimentul. Prima licitație, din martie 2026, a eșuat după ce niciun investitor nu a depus garanția cerută pentru participare. Nici licitația din iunie nu a adus un cumpărător, iar planul discutat acum trece de la licitație la negociere directă.

Potrivit ZF, între timp, contractul pentru energie electrică încheiat cu Electrica a fost extins până la 10 noiembrie 2026.