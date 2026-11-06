Cele 2,2 milioane nu arată că au fost verificate tot atâtea pensii și că toate au fost găsite greșite. Vasilica-Valentina Robu, șefa Casei Naționale de Pensii Publice, a făcut această precizare pe 6 noiembrie 2026, după apariția informației că 2,2 milioane de pensionari ar primi sume calculate greșit. Pentru fiecare pensionar, o diferență de bani trebuie stabilită prin verificarea propriului dosar.

Robu spune că instituția va corecta diferențele confirmate și va plăti drepturile restante. Legea permite pensionarului să ceară verificarea pensiei la casa teritorială; casa poate face aceeași verificare și fără cerere. Dacă rezultă o altă sumă, modificarea se face printr-o decizie de revizuire.

Încă din 18 septembrie 2026, Casa de Pensii explicase că verificările Curții de Conturi au pornit de la dosare alese pentru control. Rezultatele au fost folosite apoi pentru o estimare privind un grup mai mare de pensionari. Estimarea nu ține locul unei constatări în fiecare dosar.

Ce s-a găsit în dosarele verificate

Pentru pensiile pentru limită de vârstă recalculate potrivit Legii nr. 360/2023, Casa de Pensii indică 3.649.175 de pensionari în grupul folosit ca reper pentru estimare. În dosarele examinate, au fost găsite diferențe în ambele sensuri: unii oameni aveau drepturi calculate prea mici, iar alții, prea mari. Problema privea punctajele folosite la recalculare, adică valorile din care se stabilește pensia.

Pensii calculate prea mici: 9 cazuri, cu diferențe însumând 2.147 de lei în dosarele verificate. Suma estimată pentru grupul mai mare este de 230.364.905 lei.

Pensii calculate prea mari: 9 cazuri, cu diferențe însumând 2.240 de lei în dosarele verificate. Suma estimată pentru grupul mai mare este de 71.105.648 lei.

Sumele de sute de milioane de lei sunt estimări, nu bani stabiliți prin verificarea fiecărei pensii. Nici cele 2.211.060 de persoane la care se referă estimarea nu reprezintă 2.211.060 de dosare găsite greșite individual.

În alte cazuri, verificările au dus deja la plăți

Un raport al Curții de Conturi din 15 ianuarie 2026 arată ce s-a întâmplat după extinderea unor verificări privind trecerea la pensia pentru limită de vârstă. Aceste rezultate privesc alte constatări și nu sunt numărul dosarelor confirmate din estimarea de 2,2 milioane.

107 cazuri, cu 434.726 de lei plătiți până la 30 iunie 2025.

216 cazuri privind pensia anticipată, cu 282.564 de lei plătiți până la aceeași dată.

333 de cazuri privind pensia de invaliditate, cu 622.080 de lei plătiți până la aceeași dată.

Raportul a stabilit pentru mai multe recomandări termene până la 30 iunie 2026. Pentru pensiile vizate de estimarea de 2,2 milioane, Casa de Pensii spune că situațiile semnalate sunt verificate, iar diferențele confirmate sunt corectate. În precizările CNPP nu apare un număr total al diferențelor confirmate ulterior pentru cei 2.211.060 de beneficiari din estimare, iar instituția spune că fiecare situație va fi analizată.

Cum poate fi corectată pensia unui om

Legea nr. 360/2023 permite revizuirea atât la cererea pensionarului, depusă la casa teritorială de pensii, cât și din inițiativa casei. O pensie stabilită prea mică poate duce la plata diferenței, iar una stabilită prea mare poate duce la recuperarea banilor plătiți în plus. În ambele situații, casa trebuie să emită o decizie de revizuire.

De regulă, sumele se plătesc sau se recuperează în limita termenului legal calculat de la constatarea diferenței. Există o excepție pentru banii neplătiți pensionarului din cauza unor greșeli materiale sau de calcul făcute la prelucrarea dosarului: în acest caz, legea nu aplică acel termen recuperării sumelor de către beneficiar. Plata restantă depinde, așadar, de cauza erorii și de verificarea dosarului, nu doar de cifra anunțată pentru întregul grup.

După primirea deciziei casei teritoriale, pensionarul o poate contesta în instanță în 45 de zile de la comunicare. Dacă nu este contestată în acest termen, decizia devine definitivă.