Persoanele care produc curent cu panouri solare și trimit surplusul în rețea se pot înscrie între 20 noiembrie 2026, ora 10:00, și 25 noiembrie, ora 23:59, pentru ajutorul destinat cumpărării unei baterii de stocare. Ajutorul poate acoperi cel mult 75% din costul proiectului, fără să depășească 15.000 de lei, potrivit calendarului anunțat la 6 noiembrie de Administrația Fondului pentru Mediu, condusă de Florin Bănică.

Banii nu se acordă automat. Programul este pentru persoane fizice care au deja calitatea de prosumator, adică produc energie și livrează surplusul în rețea. Bateria trebuie să fie nouă, să aibă cel puțin 10 kWh, să se potrivească sistemului de panouri existent și să deservească doar locul pentru care persoana este prosumator.

Cât rămâne de plătit pentru baterie

Ajutorul plătește numai costurile acceptate de program: bateria, montarea, punerea ei în funcțiune și TVA aferentă. Pe lângă limita de 75% și plafonul de 15.000 de lei, ghidul aprobat de Ministerul Mediului stabilește un cost acceptat de cel mult 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate instalată. Ce depășește acest cost este plătit de beneficiar.

De exemplu, pentru o baterie de 10 kWh și un proiect de 20.000 de lei, limita de 75% înseamnă 15.000 de lei, iar limita legată de capacitate este tot 15.000 de lei. Dacă proiectul este aprobat pentru această sumă, persoana plătește diferența de 5.000 de lei. Este un exemplu de calcul, nu suma promisă fiecărui solicitant.

Dacă panourile au nevoie și de un invertor hibrid pentru a funcționa cu bateria, cumpărarea și montarea acestuia sunt plătite integral de beneficiar. Ghidul acceptă la finanțare numai cheltuielile făcute după aprobarea cererii, nu și o baterie cumpărată înainte. Bugetul anunțat de Administrația Fondului pentru Mediu pentru program este de 400 de milioane de lei.

Ce acte trebuie încărcate între 20 și 25 noiembrie

Înscrierea se face în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Contractul de prosumator trebuie să fie pe numele solicitantului, pentru locul unde sunt racordate panourile, iar certificatul de racordare trebuie să fie pentru același loc. Dosarul cerut la înscriere cuprinde:

cererea de finanțare descărcată din aplicație, completată și încărcată fără semnătură;

actul de identitate al solicitantului;

certificatul fiscal de la ANAF și cel de la primăria de domiciliu; dacă bateria se montează la altă adresă, și certificatul fiscal de la primăria acelei localități;

contractul de prosumator și certificatul de racordare;

o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

Ghidul programului a fost aprobat la 11 septembrie 2026 prin ordin al Ministerului Mediului și publicat la 14 septembrie. Calendarul înscrierilor a fost anunțat ulterior, la 6 noiembrie. Înaintea înscrierii persoanelor fizice, instalatorii își pot depune dosarele pentru validare între 16 noiembrie, ora 10:00, și 20 noiembrie, ora 23:59.

Ce se întâmplă după depunerea cererii

Administrația Fondului pentru Mediu verifică dosarele în ordinea punctajului, de la cel mai mare la cel mai mic, în limita banilor disponibili. Punctajul ține de contribuția proprie și de capacitatea bateriei. Instituția poate cere o singură dată lămuriri sau acte suplimentare, iar solicitantul are cel mult cinci zile să răspundă în aplicație.

După aprobarea proiectelor, instituția publică listele cererilor admise și respinse. Persoana aprobată nu semnează un contract de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu. Din ziua publicării listei începe termenul de 90 de zile în care își alege, prin aplicație, un instalator validat.

Dacă instalatorul ales nu preia lucrarea în cinci zile, beneficiarul poate alege altul. Montarea și punerea în funcțiune trebuie încheiate, de regulă, în cel mult 12 luni de la publicarea listei celor aprobați. Termenul poate ajunge la 18 luni în condiția din ghid privind cererea de actualizare a certificatului de racordare.

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