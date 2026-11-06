În 2025, media salariului pe an era de 20.818 euro în România și de 41.464 euro în Uniunea Europeană. Sumele sunt înainte de taxe și calculate ca pentru un program întreg. Datele Eurostat, publicate la 6 noiembrie 2026, arată că valoarea pentru România a fost aproape la jumătate față de media europeană. Cei 20.818 euro nu sunt banii primiți în cont de un angajat.

Împărțită la 12 luni, suma pentru România înseamnă aproximativ 1.735 de euro lunar, tot înainte de taxe. Este o medie folosită pentru compararea țărilor, nu salariul lunar al fiecărui angajat și nici o sumă care ar urma să fie plătită în urma publicării datelor.

Eurostat a comunicat media UE rotunjită la 41.500 euro pentru 2025, cu 4,3% peste nivelul din 2024. Valorile nu țin seama de scumpiri.

România rămâne aproape de coada clasamentului

În 2025, doar Bulgaria, Grecia și Ungaria au avut valori mai mici decât România. Ungaria a ajuns la 20.138 euro, față de 20.818 euro în România. Slovacia, următoarea țară din clasament, a avut 21.661 euro. La celălalt capăt, Luxemburg a avut 85.600 euro, Danemarca 73.500 euro, iar Irlanda 64.400 euro, potrivit Eurostat.

Poziția României era asemănătoare și în 2024. Seria Eurostat consultată pentru acel an arăta 20.209 euro pentru România. Diferența până la 20.818 euro în 2025 este de 609 euro pe an, aproximativ 3%.

Salariul din comparația europeană nu este suma încasată

Eurostat pornește de la salariile brute din întreaga economie, apoi face un calcul care exprimă și munca cu program redus ca echivalent al unui program întreg. Potrivit metodologiei Eurostat, pentru fiecare an calendaristic, remunerarea salarială brută D11 este împărțită la numărul de angajați SAL, iar rezultatul este înmulțit cu raportul dintre orele săptămânale uzuale ale angajaților cu normă întreagă și cele ale tuturor angajaților. Metoda se aplică întregii economii, nu unei anumite meserii. De aceea, cifra anuală în euro nu poate fi citită ca salariu net lunar.

Pentru banii care ajung la angajați, Institutul Național de Statistică publică separat câștigul mediu net. În România, acesta a fost de 5.266 lei pe lună în 2025, față de un câștig mediu brut de 8.716 lei pe lună. Sumele sunt medii naționale, nu un calcul al salariului unei persoane.

Datele INS arată și două ritmuri diferite de creștere față de 2024: brutul lunar a urcat cu 655 de lei, adică 8,1%, iar netul lunar cu 307 lei, adică 6,2%. Procentul de 6,2% se referă la net, nu la brut.

Comparația cu 2024 depinde de versiunea datelor

Pentru UE, seria Eurostat consultată anterior afișa 39.808 euro în 2024. În relatarea valorilor exacte publicate în 2026 apare și cifra de 39.773 euro pentru același an, în timp ce comunicatul Eurostat folosește valoarea rotunjită de 39.800 euro. Creșterea de 4,3% este cea anunțată de Eurostat pentru comparația sa dintre 2024 și 2025.

Datele europene sunt exprimate în euro și nu sunt ajustate pentru inflație. O creștere a acestei medii nu arată, singură, cu cât a crescut puterea de cumpărare a unui angajat din România.