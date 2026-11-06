O vacanță de Revelion la munte poate însemna plata unui sejur de trei sau patru nopți, chiar dacă turistul vrea să stea doar în noaptea de 31 decembrie 2026. Dintre 75 de hoteluri montane cu tarife afișate pentru decembrie, numai 11 ofereau rezervarea unei singure nopți de Revelion, arată barometrul publicat pe 4 noiembrie de Hotel Revenue SRL, firmă care oferă servicii de stabilire a tarifelor pentru hoteluri.

La 15 hoteluri pentru care au putut fi comparate ambele prețuri, tariful de Revelion al hotelului aflat la mijlocul grupului era cu 93% mai mare decât într-o sâmbătă obișnuită din decembrie. Barometrul ilustrează diferența printr-o cameră de 500 de lei, care ar ajunge la 965 de lei pentru noaptea dintre ani.

Comparația este făcută pentru același hotel: prețul din 31 decembrie a fost pus lângă media tarifelor din sâmbetele de 5 și 19 decembrie 2026. Creșterea de 93% nu este prețul practicat de fiecare hotel montan.

Prețul unei nopți nu arată cât costă sejurul

Multe hoteluri de munte vând Revelionul în pachete de trei sau patru nopți, cu masa inclusă. Aceste pachete nu intră în comparația tarifelor pentru o singură noapte. Prețul lor total nu este publicat în barometru.

Astfel, cei 965 de lei din exemplu nu pot fi înmulțiți cu trei sau patru pentru a afla cât ar costa vacanța. Pachetul cuprinde și alte nopți, iar masa intră în ofertă. Dintre hotelurile care nu ofereau separat noaptea de Revelion, unele vindeau pachete, iar altele nu mai aveau locuri pentru o rezervare de o singură noapte.

În multe orașe, noaptea de Revelion nu costă mai mult

La hotelurile de oraș, 55% dintre cele 324 de unități comparate afișau pentru 31 decembrie același tarif ca pentru o sâmbătă obișnuită din decembrie. Aceasta nu înseamnă că toate hotelurile dintr-un oraș cer același preț.

În Cluj-Napoca, Iași, Constanța, Oradea, Suceava și Arad, diferența pentru hotelul aflat la mijlocul fiecărui grup a fost de 0%.

În București, diferența a fost de 9%: exemplul barometrului duce o cameră de la 400 la 436 de lei.

În Sibiu, diferența a fost de 72%.

În Craiova, tariful de Revelion a fost cu 18% sub cel al sâmbetelor folosite pentru comparație.

Procentele compară prețuri pentru aceeași unitate de cazare, nu costul întregii călătorii. Ele nu includ transportul și nu spun cât va plăti fiecare turist pentru camera aleasă.

Tarifele pot fi altele la rezervare

Barometrul a urmărit 946 de hoteluri și pensiuni din 64 de destinații și a publicat prețuri pentru 39 dintre ele. Cea mai nouă verificare a ofertelor a fost făcută în prima săptămână din noiembrie 2026; pentru fiecare hotel a fost folosită cea mai recentă verificare din ultimele șase săptămâni.

Sumele sunt cele mai mici tarife afișate public pentru o cameră de două persoane și o noapte, nu prețuri contractuale sau plătite deja de turiști. Paginile consultate nu descriu condiții concrete de anulare, avans sau termene de plată. Hotel Revenue colectează săptămânal tarife de la hoteluri de trei și patru stele cu cel puțin 20 de camere și exclude din cifrele publicate hotelurile care îi sunt cliente.

La rezervare, suma de comparat este cea pentru toate nopțile cerute, împreună cu mesele incluse, avansul și condițiile de anulare. Hotel Revenue a anunțat că va verifica din nou ofertele pentru aceleași nopți în decembrie 2026, înainte de sărbători.

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