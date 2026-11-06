Regula celor trei buzunare înseamnă un buget pentru cheltuielile cuplului și câte unul personal pentru fiecare. Când veniturile sunt diferite, puteți împărți costurile casei după cât câștigă fiecare și puteți păstra separat banii rămași, fără să fiți obligați să deschideți un cont comun.

Mai întâi stabiliți ce plătiți împreună și cât pune fiecare. Regula celor trei buzunare este un mod de a organiza banii, nu o regulă impusă de bancă sau de lege.

Ce plătiți din fiecare buzunar

Din bugetul comun puteți plăti chiria sau rata locuinței, facturile, mâncarea, transportul necesar familiei, cheltuielile copiilor și asigurările. Tot aici puteți pune bani pentru un obiectiv comun, pentru costuri care apar doar din când în când și pentru cheltuieli neprevăzute.

Fiecare își păstrează un buget personal pentru haine, ieșiri, pasiuni sau economii proprii. Hotărâți împreună unde intră cheltuielile care pot stârni neînțelegeri, cum ar fi un cadou, o rată mai veche ori o cumpărătură mare. Scrieți și suma peste care cereți acordul amândurora înainte de a folosi banii comuni.

Cât pune fiecare când veniturile diferă

O variantă este să puneți sume egale. Alta este să împărțiți bugetul comun după venitul net al fiecăruia, adică după banii încasați după taxe. Pentru a calcula partea unui partener, înmulțiți bugetul comun cu venitul lui net și împărțiți la venitul net total al cuplului. Aceasta este o metodă de buget, nu un procent obligatoriu pentru toate cuplurile.

De exemplu, unul câștigă 6.000 de lei net, celălalt 9.000 de lei net, iar cheltuielile comune alese sunt de 7.500 de lei pe lună. Venitul total este de 15.000 de lei. Primul aduce 40% din venituri și pune 3.000 de lei: 7.500 × 6.000 ÷ 15.000. Al doilea aduce 60% și pune 4.500 de lei: 7.500 × 9.000 ÷ 15.000.

Dacă ar împărți aceiași 7.500 de lei în mod egal, fiecare ar pune 3.750 de lei. Prin împărțirea după venit, le rămân 3.000 de lei, respectiv 4.500 de lei înainte de cheltuielile personale. Aceste sume nu sunt un câștig nou, ci partea din venitul fiecăruia care nu intră în bugetul comun.

Pentru soți, Codul civil, aplicabil din 1 octombrie 2011, leagă contribuția la cheltuielile căsătoriei de mijloacele fiecăruia, dacă nu au stabilit altfel printr-o convenție matrimonială. Îngrijirea copiilor și munca în gospodărie sunt tot contribuții. De aceea, o împărțire făcută numai după salarii nu trebuie să trateze munca partenerului de acasă ca pe un aport inexistent.

Cum faceți bugetul lunii

Notați venitul net actual al fiecăruia și alegeți ce cheltuieli plătiți împreună. Adunați costurile lunare ale locuinței, facturile, mâncarea, ratele asumate pentru gospodărie și cheltuielile copiilor. Adăugați o parte lunară pentru costurile care apar mai rar și suma pe care vreți să o economisiți împreună. Alegeți împărțirea egală sau pe venituri. Scrieți cât pune fiecare și ziua în care mută banii în bugetul comun. Stabiliți ce rămâne personal și când aveți nevoie de acordul amândurora pentru o plată comună. La sfârșitul lunii, comparați ce ați cheltuit cu suma pusă deoparte și stabiliți contribuțiile pentru luna următoare.

Dacă ați cheltuit mai puțin decât ați pus deoparte, hotărâți dacă restul rămâne pentru luna viitoare sau intră în rezerva comună. Dacă ați cheltuit mai mult, acoperiți diferența din rezerva stabilită pentru astfel de costuri ori o împărțiți după aceeași regulă pe care ați ales-o pentru buget. Notați separat cheltuiala neașteptată, ca să nu o confundați cu o factură care se repetă în fiecare lună.

Ce schimbați când rămâne un singur venit

Dacă unul dintre partenerii din exemplu nu mai are venit, iar celălalt încasează în continuare 9.000 de lei, formula după venit pune întreaga contribuție de 7.500 de lei în sarcina celui care câștigă. Acestuia îi rămân 1.500 de lei înainte de cheltuielile personale. Partenerul fără venit nu are ce transfera în acea lună; dacă se ocupă de copii sau de gospodărie, această muncă rămâne un aport, iar pentru soți este recunoscută de Codul civil.

Refaceți atunci bugetul cu venitul pe care îl aveți acum. Acoperiți mai întâi locuința, facturile, mâncarea și ratele, apoi decideți împreună ce cheltuieli opționale și ce economii pot fi reduse temporar. Stabiliți și din ce bani vor fi plătite cheltuielile personale ale amândurora. Verificați lunar înțelegerea până când veniturile se stabilizează; reducerile nu trebuie lăsate automat doar în seama celui care câștigă mai puțin.

Ce verificați înainte de a alege contul pentru casă

Puteți păstra conturile separate și face transferuri pentru plățile comune. Fiecare își controlează astfel contul, dar trebuie să țineți evidența sumelor trimise. Un cont folosit doar pentru cheltuielile casei adună banii și plățile într-un singur loc, fără să vă oblige să renunțați la conturile personale. Îl puteți încerca mai întâi cu sume mici, fără posibilitatea de a cheltui bani împrumutați de la bancă.

Întrebați banca dacă amândoi sunteți titulari sau dacă unul este doar împuternicit, adică poate folosi contul în numele titularului. Verificați cine poate retrage și transfera bani, cine primește card, cine vede plățile și cum se oprește accesul. Cereți și costurile, limitele, condițiile plăților automate și informații despre descoperirea de cont, adică folosirea unor bani împrumutați de la bancă. Drepturile nu sunt identice la toate produsele: ING Together permite retrageri și plăți persoanei împuternicite, iar condițiile BRD leagă operațiunile de documentele produsului.

Accesul la un cont nu stabilește singur cui îi aparțin banii. În regimul obișnuit al bunurilor comune, salariile și pensiile cuvenite soților în timpul căsătoriei sunt bunuri comune, chiar dacă ajung într-un singur cont. Regulile despre cheltuielile căsătoriei nu se aplică partenerilor necăsătoriți; pentru aceștia, este cu atât mai util să păstreze evidența sumelor puse în bugetul comun.

Întrebări frecvente

Trebuie să fim căsătoriți ca să folosim bani împreună?

Nu. Puteți face un buget comun și fără căsătorie. ING Together, de exemplu, permite titularului să dea acces la cont și altor persoane decât soțul sau soția.

Poate partenerul să retragă bani dacă este doar împuternicit?

Depinde de drepturile acordate pentru acel cont. La ING Together, persoana împuternicită poate face plăți și retrageri; la BRD, drepturile concrete depind de documentele produsului. Împuternicit nu înseamnă automat al doilea titular.

Cum sunt protejați banii dintr-un cont cu doi titulari?

Limita generală a garanției este echivalentul în lei al 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă. Pentru un cont cu doi titulari, soldul se atribuie potrivit cotei din contract sau din lege; dacă nu există o astfel de cotă, se împarte egal.

În cât timp primește răspuns o cerere pentru un cont de plăți cu servicii de bază?

Acesta este un tip de cont care permite, între altele, depuneri, retrageri și plăți. Pentru o cerere completă, banca trebuie să deschidă sau să refuze contul în cel mult 10 zile lucrătoare, potrivit Legii nr. 258/2017, cu modificări aplicabile din 16 iunie 2024. Dacă refuză cererea, trebuie să comunice motivul în scris și gratuit, în afara excepțiilor prevăzute de lege.

Ce fac dacă banca mi-a calculat greșit un comision?

Trimiteți întâi băncii o sesizare scrisă și păstrați dovada depunerii, contractul și extrasele. Dacă nu primiți răspuns sau răspunsul nu rezolvă problema după 30 de zile, puteți cere gratuit ajutorul Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar. Centrul indică o durată maximă de 90 de zile pentru procedura sa.

Surse verificate la 6 noiembrie 2026: Codul civil; Legea nr. 311/2015 privind garantarea depozitelor; Legea nr. 258/2017 privind conturile de plăți; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar; MoneyHelper, serviciu al Money and Pensions Service; informațiile despre conturi publicate de ING Bank România și BRD.