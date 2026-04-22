Compania aeriană Lufthansa a anunțat o decizie radicală ce va afecta planurile a mii de călători. Nu mai puțin de 20.000 de zboruri pe distanțe scurte, majoritatea în Europa, vor fi anulate în sezonul de vară 2026. Motivul principal invocat este creșterea accelerată a costului la combustibil, amplificată de tensiunile din Orientul Mijlociu.

20.000 de zboruri tăiate dintr-un foc

Decizia gigantului german vizează în principal rutele considerate mai puțin profitabile care pleacă din hub-urile sale din Frankfurt și München. Lufthansa strânge cureaua. Oficialii companiei au confirmat că prețul kerosenului practic s-a dublat în ultimele luni, punând o presiune uriașă pe costurile operaționale. Iar la asta se adaugă și conflictele de muncă recente.

Anularea celor 20.000 de zboruri reprezintă aproximativ 1% din capacitatea totală a companiei, dar impactul pe anumite rute regionale ar putea fi mult mai mare. Măsura este direct legată și de închiderea flotei CityLine, considerată neperformantă, și de retragerea a 27 de aeronave. Prin această ajustare, Lufthansa estimează că va economisi circa 40.000 de tone de combustibil până în luna octombrie.

Compania dă însă asigurări că reorganizează rețeaua europeană prin extinderea operațiunilor din Zurich, Bruxelles și Viena, pentru a menține conectivitatea globală.

O criză care se extinde în toată Europa

Situația Lufthansa nu este un caz izolat, ci reflectă o problemă mult mai mare. Blocarea Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru transportul de petrol, a generat perturbări majore în lanțul de aprovizionare global. V-ați gândit ce înseamnă asta, pe bune, pentru planurile de vacanță? Ei bine, majoritatea companiilor aeriene se confruntă cu scumpiri, iar nota de plată ajunge, inevitabil, la consumatori prin bilete mai scumpe.

Directorul executiv al Ryanair, Michael O’Leary, a tras un semnal de alarmă, avertizând că există riscul unor întreruperi în aprovizionarea cu combustibil încă din luna mai. „Prețurile petrolului fac parte din ramificațiile mai largi, dar preocuparea mai imediată o reprezintă aprovizionarea cu combustibil pentru avioane”, a declarat acesta.

Mai mult, avertismentul vine și de la Agenția Internațională pentru Energie, ai cărei reprezentanți estimează că Europa ar mai avea „poate șase săptămâni de combustibil pentru avioane”.

Cifrele sunt îngrijorătoare.

Companiile aeriene anulează pe bandă rulantă

Și alți operatori europeni iau măsuri similare. KLM a anunțat deja ajustări pentru lunile de vară, invocând aceleași presiuni financiare. Reprezentanții companiei olandeze au explicat situația: „KLM a făcut o serie de ajustări la programul său de zbor pentru luna următoare. Acest lucru se referă la un număr limitat de zboruri în Europa care, din cauza creșterii costurilor kerosenului, nu mai sunt viabile din punct de vedere financiar. Nu există lipsă de kerosen. KLM va opera cu 80 de zboruri dus-întors mai puțin către și dinspre Schiphol, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din zborurile sale europene din această perioadă.”

Pasagerii afectați, susține compania, vor fi reprogramați rapid, deoarece zborurile anulate sunt pe destinații deservite de mai multe ori pe zi (precum Londra sau Düsseldorf). „Îi sfătuim pe pasageri să își urmărească zborul planificat prin intermediul MyTrip”, au adăugat oficialii KLM.

Dar lucrurile merg și mai departe. Operatorul BeOnd, specializat în zboruri premium către Maldive, a suspendat complet cursele până în toamna anului 2026. Mesajul pentru clienți a fost clar: „Dacă aveți o rezervare pentru a călători cu noi în această vară, echipa noastră de relații cu clienții vă va contacta în următoarele 72 de ore cu opțiuni flexibile de reprogramare, inclusiv mutări fără taxe pentru sezonul de iarnă, călătorii viitoare în termen de 12 luni sau o rambursare integrală”. Pe listă se adaugă Air New Zealand și grupul SAS cu mii de zboruri anulate, în timp ce Vietnam Airlines a avertizat că ar putea reduce capacitatea cu 20%.

Reacția Uniunii Europene: rezervele strategice, o soluție?

La nivel european, autoritățile caută soluții pentru a preveni o criză de amploare, una dintre opțiuni fiind creșterea importurilor de combustibil din Statele Unite. Rafinăriile din UE acoperă cam 70% din necesar, restul venind în principal din Orientul Mijlociu, o sursă acum problematică.

Comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat că utilizarea stocurilor de urgență rămâne o opțiune, „dacă apar probleme reale de aprovizionare”. Totuși, acesta a încercat să calmeze spiritele, reiterând că „nu există niciun indiciu, la această dată”, privind anulări pe scară largă. Unele state membre, precum Germania și Spania, au început deja să ia măsuri preventive la nivel național.

Ministrul Transporturilor din Cipru, Alexis Vafeades, consideră că situația actuală „nu este periculoasă”, dar necesită monitorizare atentă. Acesta a avertizat însă asupra modului în care ar trebui folosite rezervele strategice. „Orice scoatere din rezeerva națională de combustibil pentru avioane trebuie făcută cu deplină transparență, pentru a evita distorsiunile de pe piață”, a subliniat oficialul.