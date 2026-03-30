O farmacie istorică din Cluj-Napoca, deschisă în 1893, a fost transformată într-o cafenea de specialitate unică. Proiectul se numește Laboratorium și este viziunea lui Bogdan Ciocian, fondatorul lanțului de cafenele Meron, cu peste un deceniu de experiență în domeniu. Deschis pe 1 noiembrie 2025, locul păstrează elemente originale uimitoare, de la mobilierul sculptat la tavanele boltite.

De la farmacie la laborator de cafea

Transformarea unui spațiu rece, medical, într-unul primitor a fost o provocare. Viziunea lui Bogdan Ciocian a fost însă de a crea o experiență completă, nu doar un loc unde bei o cafea. Totul a început în martie 2025, iar conturarea conceptului a durat opt luni. „Laboratorium s-a deschis pe 1 noiembrie (2025 – n. red.), într-un format de slow opening, cu concepte care urmează să fie implementate treptat. Este un proiect a cărui poveste începe în martie 2025, dar forma actuală a avut nevoie de 8 luni pentru a prinde conturul de acum. Încă mai sunt necesare câteva luni pentru finalizarea completă a conceptului“, spun reprezentanţii Laboratorium.

nu e doar o cafenea. „Totul este gândit la nivel de atmosferă, echipamente, meniu, storytelling şi detalii inspirate din vechea farmacie.“

O chestiune de sansa

Dar cum a ajuns o farmacie monument istoric să servească flat white și V60? E drept că lucrurile puteau sta complet diferit. Proprietarii inițiali ai spațiului din Palatul Széki, unde funcționa fosta Farmacie Matia Corvin, aveau alte planuri. „Actualul proiect a fost, în mare parte, o chestiune de şansă. Proprietarii iniţiali îşi doreau să continue activitatea de farmacie, însă conceptul de coffeeshop i-a convins să închirieze spaţiul pentru o nouă destinaţie. Astfel, spaţiul revine unei comunităţi care poate intra într-o capsulă a timpului şi, în acelaşi timp, să se bucure de experienţa culturală a cafelei.“

O decizie curajoasă.

Iar legătura dintre cele două lumi nu este forțată. „Tranziţia de la farmacie la cafenea a fost naturală datorită spiritului de cercetare, experiment şi curiozitate prezent încă din secolul XIX.“

Restaurare aproape arheologica

Munca de restaurare a fost extrem de complexă, implicând echipe specializate în monumente de patrimoniu. S-au păstrat mobilierul original din lemn sculptat, inscripțiile latine și picturile de pe pereți, recent descoperite, integrându-le cu elemente moderne, cum ar fi nuanța de cireșe coapte a boabelor de cafea. Cifrele sunt impresionante. „Spaţiul este restaurat pentru a pune în valoare mobilierul original şi detaliile arhitecturale. Atmosfera urmăreşte ideea unui laborator contemporan care întâlneşte patrimoniul clujean. Au fost necesare peste 1.500 de ore de restaurare pentru mobilier şi peste 500 de ore pentru refacerea bolţii din camera principală.“

Pentru a atinge acest rezultat, a fost nevoie de o echipă pe măsură. Partea de arhitectură și coordonare a fost gestionată de Ektra Arhitectura (arhitecții Tulogdy László, Ciupe Marius şi Alb Cristina), restaurarea lemnului a fost realizată de Balla Csaba, iar picturile decorative au fost aduse la viață de o echipă formată din Mednyánszky Zsolt, Mednyánszky Anna-Mária, Csüdöm Eszter, Szőcs János şi Szántó Tamás. Conceptul a fost creat de Fain Design, iar identitatea vizuală de The Tailor is Busy.

Ce gasesti in meniu?

V-ați gândit vreodată cum ar gusta o cafea din Panama într-o farmacie din secolul XIX? Meniul este la fel de atent curatoriat ca și designul. Nu vei găsi aici cafele oarecare, ci loturi selectate cu atenție, care se schimbă constant pentru a oferi mereu ceva nou. „Meniul este bazat pe sezonalitatea loturilor de cafea de specialitate, se schimbă săptămânal şi include: cafele de competiţie, prezente pe scene internaţionale, loturi provenite de la fermieri mici, colaborări directe cu fermierii – majoritatea cafelelor sunt aduse direct din Columbia, Panama, Costa Rica, Guatemala şi Brazilia, un meniu de food în aceeaşi direcţie conceptuală, păstrând dualitatea între istoria locului şi estetica modernă.“

Planuri de viitor

Și publicul a răspuns imediat invitației de a se „trata“ la Laboratorium. Curiozitatea a fost imensă, mai ales că fosta farmacie era un reper cunoscut al orașului. „A existat multă curiozitate, mai ales pentru că vechea farmacie era bine cunoscută în Cluj. Vizitatorii au apreciat atât restaurarea, cât şi modul în care spaţiul a fost transformat într-o cafenea contemporană fără a-şi pierde identitatea.“

Numai că proiectul nu este încă finalizat. Dezvoltarea continuă. „Planurile pentru dezvoltarea Laboratorium se concentrează pe finalizarea conceptului în lunile următoare şi introducerea treptată a tuturor elementelor gândite încă de la început. Urmează implementarea completă a componentelor de meniu, experienţă şi storytelling.“

Până la urmă, scopul este ca noul loc să devină mai mult decât o cafenea. „Pe termen mediu, Laboratorium îşi propune să devină un reper cultural şi de specialty coffee în Cluj. Obiectivul general este consolidarea unui proiect coerent, complet şi diferit în peisajul cafenelelor, păstrând în acelaşi timp spiritul original al fostei farmacii.“