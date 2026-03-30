Dezvoltatorul One United Properties își ajustează din temelii strategia pe piața de birouri, trecând de la proiectele lansate speculativ, înainte de a avea chiriași, la investiții construite direct în jurul cererii din piață. Schimbarea de direcție vine într-un moment de performanță maximă, compania atingând un grad de ocupare de 100% pentru clădirile sale moderne de birouri, conform lui Mihai Păduroiu, CEO Office & Commercial Division.

De la speculativ la cerere

Schimbarea de macaz e clară. Dacă înainte de pandemie dezvoltatorul avea în lucru mai multe clădiri fără a avea contracte de închiriere semnate, acum lucrurile stau complet diferit. Proiectele noi vor fi demarate doar acolo unde există parteneri și o cerere concretă, fie că vorbim de București sau de alte orașe din țară.

„Am trecut de la o strategie pre-pandemie, în care aveam 5-6 clădiri în dezvoltare speculativă, la una în care am finalizat acele proiecte, am consolidat portofoliul şi, în baza lui, urmărim acum cererea. În funcţie de oportunităţile care apar, suntem pregătiţi să facem investiţii noi, atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe. Nu avem o limitare în acest sens”, a explicat Mihai Păduroiu.

Livrări cheie în 2026

Iar anul acesta aduce două livrări importante în portofoliul companiei. Prima este o clădire construită special pentru un chiriaș anume. „Anul acesta urmează să livrăm clădirea One Technology District, pe care am construit-o pentru cei de la Infineon. Are 22.000 de metri pătraţi închiriabili şi se află chiar lângă staţia de metrou Dimitrie Pompeiu, locaţie pe care chiriaşul şi-a dorit-o”, a detaliat Păduroiu.

Pe lângă aceasta, se apropie de finalizare și un proiect de reconversie a unei clădiri istorice. „Tot anul acesta livrăm şi Hala Ford, care la nivel de shell & core este finalizată. Lucrăm acum la amenajările interioare. Fiind o clădire monument, este un proces destul de complicat, atât din punct de vedere urbanistic, cât şi tehnologic, însă estimez că în toamnă vom face inaugurarea.”

Portofoliu de birouri ocupat integral

Dar cum stau, pe bune, lucrurile cu clădirile deja existente? Vestea cea mare este că nu mai există spații libere în clădirile moderne ale dezvoltatorului. Păduroiu a confirmat că performanța a fost atinsă încă de la finalul anului trecut, acoperind întreg portofoliul de profil.

„De la sfârşitul anului trecut am atins un grad de ocupare de 100% în toate clădirile moderne de birouri din portofoliul nostru: One Tower, One Cotroceni, clădirea Infineon, sediul Intesa Bank din Piaţa Victoriei şi Hala Ford. Acest lucru, având în vedere dimensiunea portofoliului, reprezintă o etapă importantă în evoluţia noastră”, a subliniat CEO-ul diviziei de office.

O performanță notabilă.

Secretul succesului: serviciile integrate

Și totuși, ce a stat la baza acestei cereri uriașe, care a dus la închirierea a peste 150.000 de metri pătrați în ultimii ani? Răspunsul pare să stea în transformarea dezvoltării imobiliare într-un ecosistem de servicii. „Întreaga activitate de dezvoltare imobiliară, indiferent de segment – office, retail, etc, se transformă, migrează către zona serviciilor integrate”, consideră Păduroiu.

Acest concept se bazează pe doi piloni. Primul ține de clădirea în sine. „În primul rând este vorba despre infrastructura clădirii, care trebuie să fie sustenabilă, eficientă din punct de vedere al costurilor şi să acopere toate nevoile chiriaşilor, atât tehnic, cât şi ca timp de răspuns.” Apoi, intervine ecosistemul creat în jurul birourilor, prin facilitățile „near home” (aproape de casă). „Apoi vin serviciile pe care noi le numim near home, care, în cadrul proiectelor One, oferă atât locatarilor, cât şi angajaţilor din clădirile de birouri, diverse facilităţi: supermarketuri, restaurante, cafenele, bănci, servicii de wellness.”

Dezvoltatorul a mers chiar mai departe, integrând și componenta educațională. „Am fost primul dezvoltator care a adus şi o şcoală publică în cadrul proiectului One Cotroceni Park, mergând până la servicii mai complexe, educaţionale şi de altă natură.”

Până la urmă, aceste funcțiuni integrate au fost esențiale. „În ultimii ani, am închiriat un volum vizibil de metri pătraţi – peste 150.000 în total, şi consider că au existat două criterii esenţiale care au condus acest proces. Primul este reprezentat de funcţiunile integrate din cadrul proiectelor noastre: amplasarea clădirilor de birouri lângă funcţiuni rezidenţiale şi completarea lor cu facilităţi comerciale gândite încă de la început să deservească, în primul rând, angajaţii şi locatarii”, a concluzionat Păduroiu. Acesta a adăugat că „partea de retail trebuie proiectată astfel încât să poată acomoda operatorii potriviţi” și că diversitatea serviciilor, de la sport la co-working și educație, „optimizează foarte mult viaţa locatarilor şi a angajaţilor”.

Compania nu se oprește aici, fiind mereu în căutare de noi proiecte. „Analizăm în continuare diverse oportunităţi pentru a începe proiecte noi”, a încheiat Mihai Păduroiu.