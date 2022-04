Opteaza pentru o companie de top in privinta serviciilor SEO!

De-a lungul acestor ani, tot mai multe companii au ales sa isi dezvolte afacerea in domeniul online daca ne uitam peste cifrele pe care ni le ofera cei de la AMRO observam ca in Romania s-a depasit cifra de 3.6 mil. de euro in ceea ce tine vanzarile online. Am putea spune ca acesta ar fi principalul motiv pentru care tot mai multe companii aleg sa se dezvolte si in acest domeniu cu un potential imens, si anume in domeniul online.

Chiar si asa, pentru a putea sa cresti in domeniul online indiferent de domeniul in care activezi trebuie sa tii cont de acea optimizare SEO, optimizare pe care doar o compania cu experienta, de top, poate sa ti le ofere.

Spre deosbire de o agentia clasica de advertising ce are ca princinpal scop branding-ul, atunci cand vorbim de o companie ce ofera servicii SEO, vorbim in special de construirea unei puternice strategii in ceea ce tine marketing-ul, aceasta strategie fiind realizata in functie de nevoile tale si in functie de ceea ce isi doresc viitorii clienti ai tai. In acest moment exista foarte multe website-uri de tip e-commerce, astfel ca este mare nevoie sa te poti diferentia de ele pentru ca vanzarile tale sa creasca si de ce nu, afacerea ta sa se remarce. Acest lucru va putea fi facut doar de catre o companie ce ofera servicii SEO!

De ce e necesar sa colaborezi cu o companie ce se ocupa cu optimizarea SEO pentru afacerea ta?

In primul rand, chiar daca ai doar un simplu site de prezentare a serviciilor sau te ocupi cu un magazin cu foarte multe produse, trebuie sa stii ca imaginea afacerii tale este foarte importanta. Absolut orice antreprenor ar trebui sa stie acest lucru. Tocmai din cauza acestui lucru, o colaborare cu o astfel de agentie inca de la inceputul proiectului reprezinta cea mai buna alegerea, deoarece compania se va putea ocupa inca de la inceput cu o arhitectura cat mai buna a link-urilor dar si cu acea optimizare on-page care va aduce backlinkuri.

Exista cazuri de business-uri care sunt prezente in mediul online de o lunga perioada de timp, insa din pacate acestea nu se bucura de o vizibilitate prea mare, tocmai din cauza concurentei. Pentru aceste cazuri se recomanda in special contractarea unei agentii SEO, agentie ce va reusi sa ia toata bataia de cap de pe administrator si sa reuseasca sa construiasca un website cat mai bine optimizat, din absolut toate punctele de vedere.

ROI si CPA – lucruri foarte importante in ceea ce tine afacerea ta

In momentul in care optezi pentru serviciile unei companii de optimizare SEO, trebuie sa stii ca investitia nu se poate amortiza imediat, ci dupa o anumita perioada de timp, lucru ce este valabil si in cazul rezultatelor, deoarece acestea nu vor putea aparea de pe o zi pe alta.

Spre deosbire de alte modalitati de promovare, SEO reprezinta cea mai buna varianta pentru a-ti putea creste vizibilitatea si implicit traficul, beneficiind de o rata destul de mare in ceea ce tin recuperarea investitiilor (ROI).

Spre deosbire de promovarea prin campanii PPC (Pay per Click), cand vine vorba de o companie ce se ocupa cu optimizarea SEO, traficul tau va creste in mod organic, la fel si rata de conversie. Rata de conversie este reprezentata de persoanele ce achizitioneza un produs, din totalul persoanelor ce acceseaza website-ul companiei tale.

Tinand cont de faptul ca Google si celelalte motoare de cautare sunt intr-o continua evolutie, ni prezent depasind 200 de factori in ceea ce tine locul unui website, trebuie sa contractezi o agentie care sa ofere servicii de top, special ca afacerea si website-ul tau sa se bucure de cea mai buna vizibilitate.

Nu in ultimul rand, o astfel de agentie va monitoriza in mod constanta evolutia afacerii tale, putand sa opereze in timp real anumite modificari ce se impun, ba mai mult, reusind sa iti adapteze in timp real afacerea la ultimele standarde, acest lucru fiind ceva vital in ceea ce tine prezenta afacerii tale in domeniul online.

Optimizarea SEO te poate diferentia de competitie

Asa cum am afirmat in nenumarate randuri, optimizarea SEO reprezinta ceva indispensabil in cazul oricarei afaceri, oricarui website, fiind principalul lucru ce poate sa te diferentieze de competitorii directi si sa te poata pozitiona cat mai sus in motoarele de cautare.

Totodata, atunci cand ne referim la promovarea si optimizarea afacerii tale, ai putea opta si pentru o promovare in social-media. In prezent, retelele de social media tip Facebook, Instagram sau chiar si Twitter, desi aceasta din urma nu a devenit atat de populara pe teritoriul tarii noastre, sunt accesate de milioane de persoane. O promovare in acest domeniu te-ar putea ajuta sa iti cresti si mai mult vizibilitatea afacerii si implicit a website-ului tau.

Cu timpul, odata ce te-ai axat pe optimizarea SEO si pe promovarea propriu-zisa a afacerii tale, fara sa tii prea mare cont de buget si sa optezi pentru acele companii ce ofera servicii de top si ce se bucura de o vasta experienta in domeniu, vei ajunge sa cunosti succesul de care ai nevoie, succes dupa care altii poate inca ravnesc, si dupa atatia ani de online.

Tocmai pentru ca exista nenumarate persoane ce se intituleaza drept “specialisti SEO” trebuie sa ai grija ce fel de persoane contactezi. Tocmai din cauza acestui lucru iti recomandam sa optezi pentru o agentie de top, o agentie ce activeaza de o lunga perioada de timp in domeniu, o agentie ce are nenumarate proiecte duse la sfarsit cu succes.

Cu siguranta ca odata ce ai stabilit un buget si ai contractat o agentie de optimizare care sa se ocupe cu adevarat de acest lucru, nu vei mai avea atatea griji, iar odata ce rezultatele incep sa apara, te vei arata cu adevarat multumit de investitia realizata si vei observa ca aceasta nu a fost in zadar, desi poate ca te-ai aratat sceptic initial. In prezent, nu toti antreprenorii romani pun asa mare pret pe optimizarea SEO.