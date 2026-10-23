Pensionarii cu venituri brute lunare de cel mult 3.000 de lei nu datorează în 2026 nici contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), nici impozit pentru pensie. Peste acest nivel, reținerile privesc partea care depășește plafonul. Suma încasată rezultă după calcularea contribuției de sănătate și, ulterior, a impozitului.

Cele două cote sunt de câte 10%, însă se aplică unor baze diferite: contribuția de sănătate se scade înainte de stabilirea venitului supus impozitării. Ordinea operațiunilor contează pentru verificarea pensiei nete.

Calculul începe cu contribuția de sănătate

Pentru o pensie care trece de plafon, calculul lunar are trei etape:

Se stabilește baza CASS: max(0, pensia brută − 3.000 de lei). Formula înseamnă că se ia diferența pozitivă peste plafon; dacă aceasta nu există, baza este zero. Contribuția reprezintă 10% din această bază.

Se determină venitul impozabil: din pensia brută se scad plafonul și CASS calculată anterior. Contribuția de sănătate este astfel dedusă din suma asupra căreia se aplică impozitul.

Se calculează impozitul, reprezentând 10% din venitul impozabil. Pensia netă este suma brută rămasă după ambele rețineri.

Într-un calcul orientativ pentru o pensie brută lunară de 5.000 de lei, baza contribuției este de 2.000 de lei. Reținerea pentru sănătate ajunge la 200 de lei, iar impozitul la 180 de lei. Totalul reținut este de 380 de lei, astfel că beneficiarul încasează 4.620 de lei.

Un al doilea exemplu, pentru un brut de 6.300 de lei, arată separat fiecare rezultat: baza CASS este de 3.300 de lei, contribuția de sănătate este de 330 de lei, iar venitul impozabil rămâne de 2.970 de lei. Impozitul este de 297 de lei. Cele două rețineri însumează 627 de lei, iar plata netă ajunge la 5.673 de lei.

Pentru alte niveluri ale pensiei brute, contribuția lunară de sănătate se prezintă astfel:

La 3.500 de lei, CASS este de 50 de lei.

La 4.000 de lei, baza este de 1.000 de lei, iar CASS este de 100 de lei.

La 6.000 de lei, baza este de 3.000 de lei, iar CASS este de 300 de lei.

La 8.000 de lei, baza este de 5.000 de lei, iar CASS este de 500 de lei.

Plătitorul pensiei reține banii la fiecare plată

Calcularea și reținerea sumelor revin instituției sau fondului care plătește pensia, inclusiv casei de pensii ori fondului de pensii private. Beneficiarului îi este achitată direct valoarea netă.

Pentru pensia din România, pensionarul nu are de depus o declarație fiscală și nici de achitat separat aceste rețineri. Casa de pensii are obligația să transfere banii la buget până la data de 25 din luna care urmează plății.

Restanțele se repartizează pe lunile aferente

O plată care acoperă mai multe luni se împarte între lunile pentru care sunt acordate drepturile. Fiecăreia i se aplică plafonul lunar de 3.000 de lei, iar reținerile se stabilesc pe această repartizare.

Același tratament este prevăzut pentru restanțe și pentru diferențele rezultate din recalculare. Impozitul și contribuția de sănătate se determină pentru drepturile fiecărei luni, nu prin aplicarea unui singur plafon la întreaga sumă achitată odată.

La pensia de urmaș, unitatea de calcul este beneficiarul: drepturile fiecărui urmaș sunt tratate separat, cu propriul plafon neimpozabil.

Pensiile private și cele externe au condiții distincte

Pentru plățile din Pilonul II și Pilonul III se aplică plafonul de 3.000 de lei. La stabilirea bazei impozabile se scad contribuțiile nete achitate de beneficiar. Pentru încasarea într-o singură tranșă sau în rate, regulile specifice sunt cuprinse în articolul 100, alineatele (2)-(5), din Codul fiscal.

Pentru un rezident fiscal român care primește pensie din străinătate, stabilirea țării în care venitul este impozabil depinde de convenția de evitare a dublei impuneri încheiată cu statul de origine. Verificarea convenției aplicabile stabilește dacă impozitarea se face în România sau în țara de proveniență.

România are asemenea convenții cu majoritatea țărilor UE și OCDE. Pentru pensionarii care obțin și venituri din drepturi de autor există o exceptare de la CASS aferentă acestor venituri, distinctă de calculul contribuției asupra pensiei.

Regulile actuale au termene diferite de aplicare

Plafonul neimpozabil a fost majorat prin Legea 244/2024: până în septembrie 2024 era de 2.000 de lei, iar din octombrie 2024 a devenit 3.000 de lei. Cota de impozitare de 10% figurează între modificările aplicabile din 13 martie 2025, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului 11/2025.

Legea 141/2025 a introdus mecanismul actual pentru contribuția de sănătate, aplicabil între 1 august 2025 și 31 decembrie 2027, precum și deducerea CASS la determinarea venitului impozabil.

Cadrul fiscal este cuprins în Legea 227/2015, Codul fiscal. Articolul 99 definește veniturile din pensii, articolul 100 reglementează venitul impozabil lunar, iar articolul 101 privește calcularea și reținerea impozitului. Pentru contribuția de sănătate, prevederile relevante sunt articolul 155 alineatul (1) litera a²) și articolul 157⁶, referitor la baza de calcul.

Instituția nu a anunțat o modificare a plafonului de 3.000 de lei și nici un calendar pentru extinderea CASS la pensiile mai mici. Instituția a explicat că stabilirea categoriilor obligate să plătească ține de Codul fiscal și de legislația sănătății, aflate în competența Ministerului Finanțelor și a Ministerului Sănătății.

Reținerea a fost contestată în instanță de un pensionar care a cerut eliminarea contribuției de 10% și restituirea banilor opriți începând cu 1 august 2025, cu actualizarea la inflație și dobânda legală. Reclamantul a susținut că veniturile din muncă din care provine pensia au fost deja supuse contribuțiilor în perioada activă. Introducerea acțiunii nu suspendă regulile generale; efectele juridice depind de hotărârea instanței și de parcursul procesului.

Potrivit articolului 220⁸ alineatul (4) din Codul fiscal, în forma prevăzută prin Legea 141/2025, exceptarea pensionarilor de la CASS pentru veniturile din pensii se aplică începând cu 1 ianuarie 2028.