Cotația petrolului Brent a crescut joi, 22 octombrie 2026, cu 2,68%, până la 111,74 dolari pe baril, după apariția unor informații despre posibile noi atacuri împotriva Iranului. Donald Trump, președintele Statelor Unite, și Israelul ar fi pregătit operațiuni pentru perioada imediat următoare alegerilor americane de la jumătatea mandatului, potrivit unui raport invocat de Newsweek România.

Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran a provocat o criză globală de aprovizionare cu petrol de la începutul războiului. Ruta asigură tranzitul unei cincimi din petrolul mondial. Pentru blocaj, Iranul a folosit mine, ambarcațiuni rapide și drone încărcate cu explozibili.

Teheranul amenință și infrastructura digitală

Amenințările iraniene extind categoriile de obiective care ar putea fi atacate:

Petrolierele.

Instalațiile din industria petrolieră.

Centrele de date.

Cablurile submarine pentru internet.

„Atacurile noastre vor fi mai violente, mai creative și diferite”, a avertizat Mahdi Mohammadi, consilier principal al negociatorului-șef al Iranului.

Un analist din Teheran a descris și un scenariu condiționat de atacarea obiectivului „Pickaxe”: Iranul ar lovi rafinării importante din Arabia Saudită, inclusiv instalații ale Aramco. Scopul ar fi scumpirea puternică a energiei, pentru a exercita presiune asupra alegătorilor americani și a liderilor mondiali.

Pregătirile iraniene includ instruirea unor femei în utilizarea armelor de foc. Cursul este organizat de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran, în perspectiva unor eventuale atacuri sau acțiuni-surpriză americane la Teheran.

Scumpirea carburanților apasă asupra republicanilor înaintea votului

Trump se afla la 12 zile de alegerile de la jumătatea mandatului și încerca să reducă prețurile combustibililor. Carburanții mai scumpi au majorat costul vieții, amplificând perspectiva pierderii de către republicani a controlului asupra Camerei Reprezentanților și Senatului.

Președintele american a acuzat Iranul că urmărește să scumpească petrolul înaintea scrutinului: „Ei înscenează atacuri false, plasează mine și fac tot felul de alte lucruri, deoarece acum trece și mai mult petrol prin Strâmtoarea Ormuz – mai mult decât înainte de începerea conflictului. Continuă să ucidă protestatari și pe oricine altcineva le stă în cale. Este un regim cu adevărat malefic și nu pot decât să sper că poporul american și întreaga lume înțeleg cât de răi sunt”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Pete Hegseth, secretarul Apărării al SUA, s-a deplasat în Israel în această săptămână. Discuțiile sale cu Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, au vizat detaliile unor noi atacuri.

Casa Albă a refuzat să detalieze pregătirile militare. Instituția a precizat că Trump păstrează deschise toate opțiunile pentru a împiedica obținerea unei arme nucleare de către Iran.

Întrebat despre negocieri de jurnaliști, la revenirea de la un miting în Carolina de Sud, Trump a răspuns: „Nu, cred că nu negociem”.

„Se va întâmpla ceva, într-un fel sau altul, destul de curând”, a mai spus președintele american.

Despre momentul unei eventuale acțiuni, el a adăugat: „Majoritatea oamenilor par să creadă că acest lucru se va întâmpla după alegeri; vom vedea ce se va întâmpla”.