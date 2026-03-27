Aproape 350 de milioane de euro, adică 90% din bugetul total de 400 de milioane alocat prin PNRR pentru fonduri de investiții, au fost deja distribuiți. Banii au ajuns la 20 de actori din piață, de la fonduri de private equity și venture capital, până la cele de infrastructură, care urmează să direcționeze capitalul în economia românească.

Cine primește banii?

Pe lista celor 20 de beneficiari se regăsesc nume noi, dar și jucători deja consacrați în piață. Unele sunt inițiative pur românești, altele au o anvergură regională sau chiar globală. V-ați întrebat ce au toți în comun? Ei bine, un singur lucru: urmează să investească toți acești bani în România.

O împărțire cu sume variabile

Sumele primite de fiecare fond nu sunt, e drept, egale. Acestea variază între 10 și 40 de milioane de euro, în funcție de proiect și de intermediarul financiar selectat.

Cifrele sunt clare.

Iar majoritatea acestor fonduri se află încă în fazele incipiente ale ciclului lor investițional, ceea ce înseamnă că efectele în economie se vor vedea în perioada următoare.

Ce se întâmplă cu restul de bani?

Dar ce se întâmplă cu fondurile rămase? Mai sunt de alocat 52,5 milioane de euro. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță că finanțările rămase urmează să fie acordate până în luna iunie a acestui an, pentru a respecta țintele stabilite prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Cum vine asta, mai pot aplica și alte fonduri? Nu-i chiar așa. Selecția se va face dintre fondurile care și-au depus deja propunerile de investiții, având în vedere că perioada stabilită pentru această etapă s-a încheiat la 31 decembrie 2025.

Efect de multiplicare în economie

Întregul proces a demarat cu apelul pentru selecția intermediarilor financiari, lansat în august 2022, iar primele alocări s-au făcut câteva luni mai târziu, numărul beneficiarilor crescând treptat de atunci.

Dincolo de cifrele directe, estimările MIPE indică un efect de multiplicare important. Astfel, până la finalul perioadei de investiții, volumul total al capitalului care va fi direcționat către companiile din România este estimat la minimum 600 de milioane de euro.