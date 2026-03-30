Prețul aluminiului a atins un nivel nemaivăzut din 2022, după ce atacurile iraniene asupra unor producători majori din Orientul Mijlociu au stârnit temeri privind o criză de aprovizionare. Cotațiile futures de la Bursa Metalelor din Londra au sărit inițial cu 5,5%, ajungând luni la un vârf temporar de 3.492 de dolari pe tonă. De la începutul conflictului, pe 28 februarie, metalul s-a scumpit cu aproximativ 10%.

Producători din Golf, loviți direct

Ținta atacurilor cu drone și rachete de sâmbătă au fost Emirates Global Aluminium (EGA) și Aluminium Bahrain, doi dintre cei mai mari producători din regiunea Golfului. Într-un comunicat, EGA a confirmat că uzina sa de topire Al Taweelah a suferit daune „semnificative”, iar mai multe persoane au fost rănite.

„Siguranţa şi securitatea angajaţilor noştri sunt prioritatea noastră principală în orice moment”, a declarat CEO-ul companiei, Abdulnasser Bin Kalban. „Suntem profund întristaţi şi evaluăm pagubele aduse facilităţilor noastre”.

Unde de șoc pe piețele globale

Reacția pieței a fost imediată. Luni, prețurile au urcat la cel mai înalt nivel atins din aprilie 2022. E drept că, până după-amiază, prețul a scăzut ușor, dar a rămas totuși cu 3,5% mai mare, stabilizându-se la 3.381 de dolari pe tonă.

Impactul este imediat.

Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru industrie? Potrivit analiștilor, lucrurile nu arată deloc bine. „Atacurile au trimis unde de şoc prin piaţa globală a aluminiului, crescând riscul unei crize de aprovizionare care ar putea remodela industria”, a explicat April Kaye Soriano, analist la S&P Global Energy.

O regiune vitală, acum blocată

Până la urmă, vorbim despre o regiune absolut critică pentru lanțul de aprovizionare global. Aproximativ 9% din producția mondială de aluminiu provine din zona Golfului. Numai că majoritatea companiilor de acolo nu au mai putut exporta metalul în afara regiunii după ce Iranul a închis efectiv strâmtoarea Hormuz.

Iar atacurile de sâmbătă nu fac decât să agraveze perspectivele pentru companiile din sectorul materiilor prime din regiune, care deja s-au confruntat cu perturbări severe ale aprovizionării (în special în ultima lună). Doar uzina afectată a EGA a produs 1,6 milioane de tone de metal turnat în 2025, conform datelor companiei.