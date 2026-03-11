România a urcat pe locul al treilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește prezența femeilor în antreprenoriat, depășind media europeană. În ultimul deceniu, numărul femeilor care conduc afaceri a crescut constant, aproape 4 din 10 antreprenori din țară fiind acum femei.

Datele Eurostat, analizate de organizația The Business Alliance și citate de Forbes, arată că ponderea femeilor antreprenor în România a ajuns la aproximativ 38%, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 34,4%. Această evoluție plasează țara noastră într-o poziție de lider în regiune, fiind devansată doar de Grecia și Polonia.

Ce a declanșat ascensiunea antreprenoriatului feminin

Creșterea constantă a numărului de femei care își deschid propriile afaceri reflectă o schimbare de mentalitate și o valorificare a potențialului economic. Florin Pețu, fondatorul organizației The Business Alliance, subliniază curajul și viziunea care stau la baza acestui fenomen.

„România este una dintre campioanele Europei la antreprenoriat feminin. Vedem tot mai multe femei care aleg să își lanseze propriile afaceri și să își asume roluri de lider, iar acest lucru spune multe despre curajul, determinarea și capacitatea lor de a transforma idei în proiecte reale. Antreprenoriatul feminin aduce în business o combinație valoroasă de creativitate, perseverență și viziune pe termen lung, iar aceste calități contribuie tot mai mult la dezvoltarea economiei și la diversificarea mediului antreprenorial”, afirmă antreprenorul.

Clasamentul european: România în top 3

Conform datelor Eurostat, România se află pe o poziție fruntașă în Europa, într-un clasament dominat de țări cu o tradiție în micro-businessuri și afaceri de familie. Prezența femeilor în IMM-uri și servicii contribuie la aceste statistici. Iată cum arată topul țărilor din UE după proporția femeilor în antreprenoriat:

Grecia – aproximativ 40-45%

Polonia – aproximativ 38-40%

România – aproximativ 38%

Spania – aproximativ 36-38%

Portugalia – aproximativ 35-37%

Italia – aproximativ 34-36%

Franța – aproximativ 33-35%

Olanda – aproximativ 32-34%

Suedia – aproximativ 31-33%

Germania – aproximativ 30-32%

Radiografia afacerilor conduse de femei în cifre

Impactul femeilor în mediul de afaceri local este confirmat de cifre concrete. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, analizate de KeysFin, aproape 800.000 de femei sunt implicate direct în business. Dintre acestea, aproximativ 620.000 sunt acționare sau asociate în companii active, iar alte circa 185.000 desfășoară activități independente ca PFA, întreprindere individuală sau familială. Mai mult, 47% dintre firmele cu o cifră de afaceri de peste 10.000 de lei au cel puțin o femeie acționar, iar 25% dintre companiile active din România sunt deținute exclusiv de femei.

Barierele încă există: Ce spun antreprenorii

Deși progresul este evident, femeile antreprenor continuă să se confrunte cu obstacole specifice. Un sondaj intern realizat de The Business Alliance arată că percepția generală este că ecosistemul de afaceri nu oferă încă șanse complet egale. Majoritatea respondenților, atât bărbați, cât și femei, recunosc provocările.

Rezultatele sondajului arată că 60,9% dintre antreprenori consideră că antreprenoriatul feminin a crescut, dar există încă bariere, în timp ce 30,4% spun că evoluția este vizibilă. Doar 8,7% consideră că progresul este moderat, cu o evoluție lentă. Printre provocările reale se numără accesul la finanțare, integrarea în rețele de business și menținerea echilibrului dintre viața profesională și cea personală.