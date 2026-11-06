Da, te poți pensiona cu până la cinci ani mai devreme fără diminuarea pensiei dacă ai depășit stagiul complet cerut pentru tine cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare. În acest caz ceri pensie pentru limită de vârstă cu vârsta redusă, nu pensie anticipată.

Pensia anticipată este o cale diferită. O poți cere tot cu cel mult cinci ani înainte de vârsta obișnuită, dar suma calculată se micșorează pentru fiecare lună de anticipare. De aceea, înainte să depui cererea, trebuie să verifici atât vârsta care ți se aplică, cât și felul în care sunt recunoscuți anii din istoricul tău.

Când poți ieși mai devreme fără diminuare

Art. 56 din Legea nr. 360/2023 permite ieșirea cu cel mult cinci ani mai devreme dacă ai îndeplinit stagiul complet cu contribuții și l-ai depășit cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare. Reperul general pentru stagiul complet este de 35 de ani. Numărul care ți se aplică se verifică însă în anexa nr. 5 la lege, după luna și anul nașterii; pentru unele femei, creșterea stagiului se face treptat.

Dacă stagiul complet înscris pentru tine este de 35 de ani, ai nevoie de acesta și de încă cel puțin cinci ani de stagiu recunoscut. Casa de pensii verifică separat anii care formează stagiul complet cu contribuții și anii folosiți pentru depășirea lui. Nici cei 40 de ani din acest exemplu nu stabilesc singuri data ieșirii: contează și vârsta obișnuită din anexă.

Reducerea de la art. 56 nu se adună cu nicio altă reducere a vârstei de pensionare, potrivit art. 57. Dacă ai crescut copii sau ai lucrat în condiții grele, nu poți scădea acei ani și apoi încă cinci ani pentru depășirea stagiului complet.

Cât scade pensia anticipată

Pentru pensia anticipată de la art. 58 este necesar stagiul complet cu contribuții, fără condiția celor cinci ani suplimentari cerută de art. 56. Suma scade în funcție de lunile rămase până la vârsta obișnuită și de stagiul realizat peste cel complet. Tabelul nr. 4 din lege stabilește următoarele procente:

Ani peste stagiul complet Scădere pe lună Scădere la 60 de luni Până la 1 an 0,40% 24% Între 1 și 2 ani 0,35% 21% Între 2 și 3 ani 0,30% 18% Între 3 și 4 ani 0,25% 15% Între 4 și 5 ani 0,20% 12%

La o pensie calculată de 5.000 de lei brut, de exemplu, cineva care are doar stagiul complet și iese cu 60 de luni mai devreme intră la scăderea de 0,40% pe lună. Calculul este 60 × 0,40% = 24%, adică 1.200 de lei. Pensia anticipată brută ajunge astfel la 3.800 de lei.

Din august 2025, pentru o pensie peste 3.000 de lei, CNPP aplică o contribuție de sănătate de 10% doar la partea care depășește acest prag. În exemplu, baza este 800 de lei, contribuția este 80 de lei, iar impozitul de 10% se calculează la cei 720 de lei rămași peste prag: 72 de lei. Suma primită este de 3.648 de lei. Dacă o altă persoană îndeplinește condițiile ieșirii fără diminuare și are o pensie calculată tot la 5.000 de lei brut, contribuția este 200 de lei, impozitul 180 de lei, iar suma primită este de 4.620 de lei. Acestea sunt exemple de calcul, nu sume garantate pentru un anumit număr de ani lucrați.

Pensia brută pornește de la punctele strânse de fiecare persoană în timpul vieții de muncă. În 2026, acestea se înmulțesc cu 81 de lei, valoarea punctului de referință menținută prin Legea nr. 141/2025. Numărul anilor lucrați nu arată, singur, câte puncte ai.

Ce alte reduceri poți avea

Dacă ești femeie, ai stagiul complet cu contribuții și ai crescut copii până la 16 ani, vârsta de pensionare poate scădea astfel:

Un copil: 6 luni.

Doi copii: 1 an.

Trei copii: 1 an și 6 luni.

Patru copii: 2 ani.

Cinci copii: 2 ani și 6 luni.

Șase copii: 3 ani.

Șapte copii sau mai mulți: 3 ani și 6 luni.

Copiii adoptați sunt luați în calcul dacă i-ai crescut cel puțin 13 ani. Pentru muncă în condiții deosebite, reducerea este de patru luni pentru fiecare an întreg, dar nu poate trece de șapte ani. Pentru fosta grupă I sau condiții speciale, este de șase luni pentru fiecare an întreg, până la zece ani.

Mineritul subteran, anumite activități artistice și munca în zone cu radiații au reguli distincte. De exemplu, reducerea poate ajunge la 20 de ani pentru anumite activități miniere subterane sau în zone cu radiații, în condițiile prezentate de CNPP. Actele care dovedesc locul și condițiile de muncă sunt necesare pentru verificarea dreptului.

În cazul handicapului grav, reducerea este de 15 ani dacă ai realizat în acele condiții cel puțin o treime din stagiul complet. Pentru handicapul accentuat, reducerea este de zece ani și cere cel puțin două treimi din stagiu; pentru handicapul mediu, este tot de zece ani, dar cere stagiul complet. Certificatul trebuie să aibă valabilitate permanentă. Dacă ai deficiență vizuală gravă, poți primi pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă, cu cel puțin o treime din stagiul complet realizată în aceste condiții.

Reducerea pentru condiții de muncă se poate aduna, în condițiile art. 48 și 51 din lege, cu reducerea pentru copiii crescuți. Reducerea poate fi de cel mult 11 ani, dar vârsta nu poate ajunge sub 52 de ani la femei sau sub 54 de ani la bărbați. Această posibilitate nu se extinde la cei cinci ani prevăzuți de art. 56.

Ce ani intră în stagiul cerut

Stagiul complet cu contribuții nu cuprinde orice perioadă care apare în istoricul tău. Pentru deschiderea dreptului la pensie anticipată, CNPP nu include studiile universitare la zi, serviciul militar și anumite perioade fără contribuții. Nici stagiile făcute prin contracte de asigurare socială încheiate de la 1 ianuarie 2018, 28 septembrie 2020 sau 1 septembrie 2024 nu completează acest stagiu pentru pensia anticipată; ele pot fi valorificate la pensia pentru limită de vârstă.

Pentru cei cinci ani peste stagiul complet ceruți de art. 56, legea folosește noțiunea de „stagiu de cotizare”. Dacă ai facultate, armată sau vechime cumpărată, cere casei de pensii să stabilească unde se încadrează fiecare perioadă înainte să o aduni la cei cinci ani.

Și concediul pentru creșterea copilului depinde de perioada în care a fost luat. Cel de dinainte de 1 aprilie 2001 poate constitui stagiu contributiv. Între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006 este perioadă recunoscută la pensie, dar nu intră în stagiul complet contributiv; din 1 ianuarie 2006, concediul prevăzut de lege intră în stagiul minim și în cel complet contributiv.

Cum verifici data și depui cererea

Caută în anexa nr. 5 la lege vârsta obișnuită de pensionare și stagiul complet pentru luna și anul în care te-ai născut. Din acea vârstă poți scădea cel mult cinci ani numai dacă îndeplinești și condiția de stagiu de la art. 56. Verifică anii înregistrați după 1 aprilie 2001 în contul electronic CNPP sau cere o adeverință de stagiu de la casa teritorială de pensii. Pentru adeverință poți trimite cererea și copia cărții de identitate prin e-mail sau poștă ori le poți depune personal. Pentru anii mai vechi, pregătește carnetul de muncă și adeverințele pe care le ai. Strânge dovezile pentru reducerea care ți se aplică: adeverințe privind condițiile de muncă, certificatele de naștere ale copiilor, documentele privind handicapul sau alte acte cerute de situația ta. Verifică separat anii cu contribuții și perioadele pe care vrei să le folosești peste stagiul complet. Pregătește cererea de pensionare, actele de stare civilă și carnetul de muncă. După caz, adaugă adeverințele privind venitul brut și condițiile de muncă, livretul militar, diploma și foaia matricolă, certificatele copiilor sau procura specială pentru persoana care depune cererea în numele tău. Depune cererea online sau la casa teritorială de pensii, personal ori printr-o persoană împuternicită. Dacă o înregistrezi în cel mult 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor, drepturile se stabilesc de la acea dată; dacă o depui mai târziu, se stabilesc de la data cererii.

Casa teritorială emite, de regulă, decizia în 45 de zile de la înregistrarea cererii. Termenul poate fi prelungit cu 30 de zile dacă ești asigurat în luna solicitării sau sunt necesare documente și verificări suplimentare. Dacă decizia are date sau un calcul greșit, o poți contesta la instanța competentă în 45 de zile de la comunicarea ei.

Întrebări frecvente

Am 40 de ani de stagiu. Pot ieși sigur la 60 de ani?

Nu rezultă doar din acest număr. Casa de pensii trebuie să confirme stagiul complet care ți se aplică, cei cinci ani în plus și vârsta obișnuită din anexa nr. 5.

Când dispare diminuarea pensiei anticipate?

Când îndeplinești condițiile pentru pensia de limită de vârstă, casa de pensii o transformă din oficiu și elimină diminuarea. Nu depui o nouă cerere doar pentru această transformare.

Primesc pensia anticipată dacă sunt încă salariat?

Dacă lucrezi cu contract individual de muncă, plata pensiei anticipate începe după încetarea calității de asigurat. CNPP indică aceeași regulă pentru funcționarii publici și pentru persoanele care ocupă funcții elective sau sunt numite în autorități publice.

Pot cere anularea deciziei de admitere?

Da, în 30 de zile de la comunicarea ei. Acesta este un demers diferit de contestarea la instanță a unei decizii pe care o consideri greșită.

Surse verificate la 6 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii; Legea nr. 141/2025; Casa Națională de Pensii Publice, paginile despre pensia anticipată, pensia pentru limită de vârstă, anexa nr. 5, perioadele recunoscute la stagiu, adeverința de stagiu, contestarea deciziei și taxarea pensiilor.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă din arhiva financiarul.ro.