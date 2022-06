SIKA România – 20 de ani de activitate: “Prin dezvoltarea și integrările de business din ultimii ani, am devenit unul dintre cei mai importanți producători de materiale de construcții din România”

Compania Sika aniversează în acest an 20 de ani de activitate pe piața din România. Nivelul general al business-ului Sika în România, cu toate noile sale componente integrate sau în curs de integrare, a ajuns anul trecut la peste 180 de milioane de euro.

“În urmă cu 20 de ani Sika pleca la drum pe piața din România cu patru angajați. Ca urmare a dezvoltării organice a companiei, dar și după procesele de integrare a unor noi organizații ca Adeplast sau Arcon, gestionăm acum o echipă cu 700 de angajați, pe platfome industriale dispuse strategic la nivelul întregii țări. Astfel, am devenit unul dintre cei mai importanți producători de materiale de construcții din România. În prezent, Sika se află pe piață cu un portofoliu de peste 1300 de produse și soluții de înaltă calitate dedicate tuturor fazelor unei construcții, de la fundație, la acoperiș, fie că vorbim de zona rezidențială, de cea industrială sau pur și simplu, de sectorul DIY și renovări”, declară Laurențiu Ștefănescu, Director General Sika România.

În primii trei ani de activitate, Sika România a dezvoltat sediul central și depozitul din Brașov, cu o echipă de 13 oameni, sub managementul doamnei Ileana Nicolae, care a asigurat și dezvoltarea strategică de business până în 2014, când a fost promovată în rolul de Head of Sika East Europe. După această perioadă conducerea Sika România a fost preluată de Laurențiu Ștefănescu.

Un moment important în dezvoltarea Sika România a fost anul 2011 când s-a lansat Centrul de Competențe pentru Fațade pentru sprijinirea proiectelor din domeniu la nivel local, precum și pentru restul Europei Centrale și de Est. În toată această perioadă, compania s-a poziționat ca lider de piață în următoarele categorii: aditivi pentru betoane și mortare, pardoseli industriale, sisteme de membrane PVC pentru acoperișuri, consolidări structurale cu fibră de carbon, sisteme de lipire a fațadelor structurale, hidroizolații și impermeabilizări. Sika a dezvoltat și soluții pentru piața auto, industria navală și industria de transporturi .

În ultimii 20 de ani compania a cunoscut mai multe etape de dezvoltare atât prin construcția de fabrici proprii, cât și prin achiziții locale (2019 – Arcon Membrane, principalul producător de membrane bituminoase din România, 2020 – Adeplast SA, lider consacrat în producția de mortare pentru construcţii şi izolaţii termice-EPS). Astfel, Sika România a ajuns la un număr de 12 fabrici și linii de producție locate în șapte zone ale țării.

“De la înființare până în prezent am avut un parcurs plin de provocări. În primă fază am derulat proiecte complexe pentru a educa piața. Am realizat mii de ore de training cu arhitecți, cu firme de construcții pentru a lansa local soluțiile și produsele companiei. În 2002, primul an de activitate, am înregistrat o cifra de afaceri de 400.000 euro, pentru ca în 2014 să marcăm 19.000.000 euro, iar în prezent să mergem spre 200.000.000 euro. Un rol important l-au avut achizițiile din ultima perioadă, dar sunt și foarte mulți alți factori care au condus la această dezvoltare. În primul rând SIKA a avut focus pe dezvoltarea portofoliului, investind în cercetare, tehnologie și inovație. Local, pentru fiecare țară din regiune, am construit strategia de business potrivită, pentru a ajunge la clienți și pentru a construi relații de încredere și loialitate. Toate acestea s-au întâmplat împreună cu o echipă puternică în care am avut încredere din prima zi”, explică Ileana Nicolae, Head of Europe East Sika.

Mesajul domnei Ileana Nicolae la împlinirea a 20 de ani de excelență în afaceri:

“În toți acești ani Sika a crescut peste așteptări. Suntem în continuă schimbare, iar mesajul meu pentru toți membrii echipei este că trebuie să acceptăm schimbarea, să o vedem ca pe o oportunitate și să ne adaptăm, să ne îmbunătățim până la nivelul de excelență, indiferent de activitatea desfășurată. Este singurul mod în care vom putea reuși. “

Pilonii importanți de dezvoltare strategică din ultimii doi ani: achiziția Adeplast și Arcon

“Suntem o companie cu o istorie uriașă în spate, cu peste 100 de ani de dezvoltare în tehnologii și inovații pentru construcții. În România, în cei 20 de ani de activitate, ne-am impus și dezvoltat printr-un portofoliu divers, cu soluții avansate din punct de vedere tehnic. În același timp ne-am propus să consolidam business-ul local prin achiziția unor companii de top care, la randul lor, aveau implementate tehnologii avansate în producția de materiale de construcții: Arcon Membrane cu sediul în Sfântu Gheorghe, achiziționată în 2019 și compania Adeplast achiziționată în 2020. Obiectivul principal este să ne dezvoltăm în continuare pe piața materialelor de construcții drept unul dintre cei mai importanți producători din România, care oferă produse dedicate pentru toate fazele unei construcții, de orice tip și dimensiune”, explică Laurențiu Ștefănescu.

Sika România a primit trofeul de Campion Mondial în cadrul grupului pentru anul 2021

Compania își concentrează activitățile de cercetare și dezvoltare pe generarea de beneficii pe termen lung pentru clienți, în conformitate cu principiile de sustenabilitate. “Toate aceste valori se regăsesc la nivel mondial, pe toate piețele locale, inclusiv în țara noastră. Sika România, după achiziția și integrarea companiilor Adeplast și Arcon, a primit trofeul de Campion Mondial în cadrul Sika pentru performanțe deosebite. Este o recunoaștere a performanței pe care Sika Romania a avut-o în ultimii 20 de ani, aceasta însemnând toate palierele de business: angajații, cultura organizațională, dezvoltarea, potențialul, rezultatele financiare, sustenabilitatea”, mai precizează Laurențiu Ștefănescu.

Viziunea companiei pentru următorii 10 ani se regăsește în mesajul adresat cu ocazia aniversării: „Împreună suntem mai puternici. Traversăm perioade dificile din punct de vedere al pieței și al economiei la nivel global. Ne bazăm pe o echipă unită, care a adus rezultate și a confirmat de fiecare dată“, mai explică Laurențiu Ștefănescu.

Sika România este subsidiară a concernului elveţian Sika AG, fondat în 1910, în Baar, Elveția. Grupul elvețian Sika are subsidiare în 101 ţări din întreaga lume şi deţine peste 300 de unităţi de producţie, cu 27.000 de angajaţi, care au generat în 2021 un nivel al afacerilor de peste 9 miliarde de euro. La nivel mondial Sika are peste 1.200 de experți în cercetare și dezvoltare care colaborează strâns cu clienții, pentru a realiza cele mai bune soluții pentru proiectele lor. Acestea sunt bazele inovatoare implementate pe toate piețele, inclusiv în România. Din 2015, compania a depus peste 500 de brevete noi și a facut publice peste 600 de inovații.