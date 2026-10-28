Zile libere în 2027 sunt prevăzute pentru 17 sărbători legale, dar numai 9 cad de luni până vineri. Pentru un angajat cu program obișnuit, celelalte 8 se suprapun cu zilele de weekend și nu aduc automat o altă zi liberă. Datele rezultă din lista sărbătorilor din Codul muncii și din data Paștelui ortodox din 2027, 2 mai, publicată de Patriarhia Română.

Nu este o schimbare a legii. În 2026, 11 sărbători au căzut în zile de luni până vineri, față de 9 în 2027. Numărul privește zilele distincte: în 2026, două sărbători s-au suprapus pe 1 iunie.

Care sunt zilele libere în 2027

În calendarul folosit pentru sărbătorile creștine ortodoxe, cele 9 zile din timpul săptămânii sunt 1, 6 și 7 ianuarie, 30 aprilie, 3 mai, 1 și 21 iunie, 30 noiembrie și 1 decembrie. Tabelul arată și sărbătorile care cad sâmbăta sau duminica.

Data din 2027 Ziua săptămânii 1 ianuarie Vineri 2 ianuarie Sâmbătă 6 ianuarie Miercuri 7 ianuarie Joi 24 ianuarie Duminică 30 aprilie, Vinerea Mare Vineri 1 mai Sâmbătă 2 mai, Paștele Duminică 3 mai, a doua zi de Paște Luni 1 iunie Marți 20 iunie, Rusaliile Duminică 21 iunie, a doua zi de Rusalii Luni 15 august Duminică 30 noiembrie Marți 1 decembrie Miercuri 25 decembrie Sâmbătă 26 decembrie Duminică

Sărbătorile legale nu se scad din concediul de odihnă. Un angajat care lucrează de luni până vineri și își ia concediu pe 29 aprilie și 4 mai poate sta acasă șase zile la rând, din 29 aprilie până pe 4 mai, folosind doar două zile din concediul anual.

Pentru salariații care aparțin altor culte creștine, Vinerea Mare, Paștele și Rusaliile se acordă la datele cultului lor. Salariații care aparțin cultelor necreștine au câte două zile pentru fiecare dintre trei sărbători religioase anuale, potrivit Codului muncii. Prin urmare, tabelul nu fixează datele sărbătorilor religioase pentru fiecare salariat.

Ce primește angajatul care lucrează de sărbători

În spitale, în alimentația publică și în alte locuri unde munca nu poate fi oprită, salariații pot fi programați și într-o sărbătoare legală. Angajatorul trebuie să le dea timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă are motive justificate și nu poate da acest timp liber, plătește pentru orele lucrate în sărbătoare un spor de minimum 100% din salariul de bază pentru acele ore. Nu este o sumă fixă, egală pentru toți.

Pentru angajații de la stat, Guvernul poate stabili zile libere care leagă o sărbătoare de weekend, împreună cu zilele în care se recuperează orele. Codul muncii fixează termenul pentru această hotărâre la 15 ianuarie 2027. O astfel de zi liberă nu se aplică automat angajaților din privat.

Ce face salariatul dacă nu primește liberul sau banii

Salariatul păstrează programarea la muncă, pontajul și fluturașul de salariu, apoi cere în scris angajatorului ziua liberă sau sporul datorat.

Dacă dreptul nu este acordat, salariatul poate depune o sesizare la inspectoratul de muncă, inclusiv prin e-mail, poștă sau la ghișeu.

Pentru bani neplătiți, salariatul poate cere plata la tribunalul de la domiciliu, reședință sau locul de muncă. Termenul este de trei ani de la nașterea dreptului la plată, iar procesul privind drepturile de muncă nu are taxă judiciară de timbru.