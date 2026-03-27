Sphera Franchise Group, cel mai mare jucător din industria de food service din România, a anunțat planuri ambițioase pentru 2026. Grupul va deschide 21 de restaurante noi și estimează o creștere a vânzărilor cu 7,6%, până la valoarea de 1,69 miliarde de lei.

Cifrele pe masă: Vânzări și profit în creștere

Potrivit estimărilor companiei, profitul net este prognozat să avanseze cu 1,1%, atingând 72,7 milioane de lei, în timp ce principalii indicatori financiari sunt așteptați să înregistreze o evoluție pozitivă. Indicatorul EBITDA – excluzând impactul IFRS 16 – ar urma să urce cu 8,2%, până la 160 de milioane de lei.

Directorul general al companiei, Călin Ionescu, a explicat că bugetul a fost gândit pragmatic. „Am construit bugetul pentru 2026 într-o manieră prudentă, ancorată în realităţile economice actuale şi ţinând cont de perspectivele acestui an, marcat de incertitudini generate de contextul geopolitic, presiuni inflaţioniste şi creşteri de costuri la energie, materii prime şi combustibili. În acelaşi timp, rămânem încrezători în potenţialul nostru de creştere, accelerăm investiţiile faţă de anul trecut şi ne menţinem ambiţiile de extindere a reţelei, precum şi de dezvoltare a brandurilor recent achiziţionate”, afirmă Călin Ionescu.

Unde se duc banii? Investiții de 130 milioane lei

Până la urmă, de unde vin aceste creșteri? Compania accelerează investițiile și alocă aproximativ 130 de milioane de lei pentru dezvoltare în 2026.

Planurile de expansiune sunt clare.

Iar distribuția este una strategică: 11 unități în România (dintre care opt KFC, două Taco Bell și un Hard Rock Cafe), două în Republica Moldova și opt în Italia. Pe piața italiană, focusul va fi pe trei restaurante KFC și cinci locații Cioccolatitaliani. În paralel, grupul va continua investițiile în remodelarea unităților existente și în digitalizare, plănuind implementarea pe scară largă a chioșcurilor digitale (soluții moderne de comandă) pentru a spori eficiența.

Controlul costurilor, o prioritate

Gestionarea atentă a costurilor rămâne o prioritate.

E drept că cheltuielile cu alimentele și materialele sunt estimate să crească odată cu vânzările, dar ponderea lor în total ar urma să rămână stabilă, la circa 31,2%, ceea ce reflectă disciplina financiară a grupului. Dar cheltuielile cu personalul? Acestea vor fi ajustate în funcție de evoluția vânzărilor. Compania urmărește să mențină un echilibru între expansiune și eficiență operațională, astfel încât cheltuielile de exploatare să rămână relativ stabile ca pondere în cifra de afaceri.

Bugetul pentru 2026 a fost deja aprobat de Consiliul de Administrație. Numai ca decizia finală aparține acționarilor, care vor vota documentul în cadrul Adunării Generale programate pentru 29 aprilie 2026. Întregul plan are la bază un scenariu de funcționare în condiții normale, luând în calcul o rată medie a inflației estimată la aproximativ 6% pentru anul viitor.