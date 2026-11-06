Impozitul pe proprietate nu se va calcula după valoarea de piață din 2027, a anunțat pe 6 noiembrie 2026 ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Pentru proprietari, anunțul nu stabilește cât vor plăti anul viitor: suma va depinde de regulile fiscale aplicabile și de hotărârea autorității locale.

Ministrul a respins și zvonul că impozitul ar urma să crească de 27 de ori. Această cifră nu reprezintă o majorare aprobată și nu poate fi folosită pentru a calcula plata unei locuințe.

Cum se va afla suma de plată pentru 2027

La impozitul pe clădiri, calculul pornește de la valoarea impozabilă, adică suma folosită ca bază de calcul, și de la cota de impozitare, adică procentul aplicat acestei sume. Curtea Constituțională a descris aceste două părți ale calculului într-o decizie din 14 decembrie 2022. Valoarea impozabilă nu este totuna cu impozitul pe care proprietarul îl plătește.

O ordonanță din 17 decembrie 2025 prevede că sumele indexate sunt aprobate de consiliul local și se aplică în anul fiscal următor. Termenul de 31 decembrie 2025 din ordonanță privește hotărârile pentru 2026, nu stabilește un termen verificat pentru 2027. În București, aprobarea revine Consiliului General. Ordonanța cuprinde și dispoziții care intră în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Pentru estimarea impozitului pe o clădire în 2027, proprietarul are nevoie de hotărârea locală aplicabilă, de suprafața, tipul și vechimea clădirii, de valoarea folosită la calcul potrivit legii și de cota locală. Eventualele reduceri sau impozite speciale pot schimba rezultatul. Anunțul ministrului, singur, nu dă suma de plată.

Ce ar fi schimbat calculul după valoarea de piață

Ministerul Finanțelor a prezentat apropierea bazei de calcul de valoarea de piață drept obiectiv al reformei impozitelor pe proprietate. În locul valorilor fiscale stabilite după regulile existente, calculul ar fi pornit de la o bază apropiată de prețul proprietății. O schimbare a bazei nu ar fi însemnat însă aceeași creștere a impozitului pentru fiecare proprietar: suma depinde și de procentul aplicat.

Alexandru Nazare a spus că taxarea la valoarea de piață va fi analizată treptat, spre finalul perioadei în care România încearcă să reducă diferența dintre cheltuielile și încasările statului până la ținta de 3%. Nu a anunțat o dată de aplicare după 2027.

Ce urmează după anunțul ministrului

Ministrul a legat schimbarea de discuțiile cu Comisia Europeană despre planul României pentru reforme și investiții sprijinite de Uniunea Europeană. Consiliul Uniunii Europene a aprobat evaluarea planului modificat printr-un document din 11 noiembrie 2025, care privește 164 de măsuri. Documentul confirmă aprobarea planului modificat, dar nu conține un pasaj explicit care să confirme amânarea imozitării proprietăților la valoarea de piață pentru 2027. Amânarea calculului la valoarea de piață pentru 2027 este anunțul făcut acum de ministru, nu o nouă cotă de impozit.

Pentru suma datorată în 2027, următorul reper pentru proprietari este hotărârea autorității locale aplicabilă în localitatea unde se află proprietatea.