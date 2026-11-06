Un beneficiar al programului de fertilizare în vitro ar avea de plătit încă cel puțin 3.000 de euro din banii proprii, peste ajutorul statului, estimează medicul Andreas Vythoulkas. Medicul a făcut această estimare la o dezbatere despre natalitate, relatată pe 6 noiembrie 2026. Suma nu este o plată fixă stabilită prin program.

Ajutorul este de 15.000 de lei, împărțit în 5.000 de lei pentru medicamente și 10.000 de lei pentru proceduri, potrivit Ministerului Muncii. Beneficiarul plătește ce depășește fiecare dintre aceste sume și serviciile neacoperite de program. Înscrierile pentru ediția 2026 se încheie la 15 noiembrie, potrivit informațiilor publicate de clinicile Wellborn și Gynera.

Costul rămas depinde de tratament și de tarifele clinicii

Estimarea de 3.000 de euro nu este prețul pe care îl plătește fiecare beneficiar. Medicul nu a legat această sumă de un anumit tratament sau de tarifele unei clinici. Voucherul pentru proceduri are un plafon separat de cel pentru medicamente, astfel că banii rămași nefolosiți dintr-unul nu reprezintă o sumă comună pentru orice cheltuială.

De exemplu, MedLife afișează tarife standard de 14.215 lei pentru fertilizare în vitro clasică, cu transfer de embrioni, de 14.900 de lei pentru varianta mixtă și de 16.250 de lei pentru varianta în care un spermatozoid este introdus direct în ovul. Acestea sunt prețuri afișate de clinică, nu sume pe care programul le-ar cere tuturor beneficiarilor.

Pe aceeași listă, MedLife afișează separat 395 de lei pentru o ecografie de urmărire a tratamentului, 680 de lei pentru supravegherea și medicația din timpul intervenției cu anestezie, între 1.180 și 3.520 de lei pentru congelarea embrionilor sau ovulelor și 1.760 de lei pentru păstrarea lor timp de 12 luni. Costul final depinde de serviciile folosite și de cele acceptate la plată prin vouchere.

Wellborn, o altă clinică ce prezintă programul din 2026, afișează prețuri separate pentru etapele unei proceduri. Prelevarea ovulelor costă 6.750 de lei, pregătirea spermei 1.350 de lei și fecundarea ovulelor 3.800 de lei. Creșterea embrionilor în laborator este afișată la 1.250 de lei, transferul unui embrion la 4.270 de lei, iar introducerea directă a unui spermatozoid în ovul la 1.480 de lei. Nu toate aceste etape sunt necesare în fiecare caz.

Cine poate primi voucherele din programul 2026

Pot depune cerere cuplurile căsătorite, cuplurile necăsătorite și femeile singure. Femeia solicitantă trebuie să aibă între 24 și 42 de ani împliniți când depune cererea, iar solicitanții trebuie să fie asigurați în sistemul de sănătate din România. Cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură trebuie să fie cetățean român cu domiciliul în țară.

Programul acoperă, în limita voucherului pentru proceduri, etape precum prelevarea ovulelor, pregătirea spermei, fecundarea și creșterea embrionilor, transferul, decongelarea și urmărirea cazului. Voucherul de 5.000 de lei este destinat medicamentelor folosite pentru stimularea ovariană. Procedura trebuie făcută într-o unitate parteneră, iar dosarul are nevoie de recomandare medicală.

Dosarele sunt aprobate în ordinea depunerii

Guvernul a aprobat programul pentru perioada 2026-2030 în aprilie 2026, iar înscrierile pentru ediția din acest an au început online la 17 august. Ministerul Muncii analizează dosarele complete în ordinea depunerii. Sprijinul poate fi acordat aceluiași beneficiar de cel mult trei ori pe durata programului, în limita banilor disponibili.

Programul are un plafon de 10.000 de beneficiari pe an. Andreas Vythoulkas estimează că numărul cererilor din 2026 va ajunge la aproximativ 8.000 și că prin program se vor face între 5.000 și 6.000 de proceduri. Aceste cifre sunt estimările medicului, nu numărul de vouchere acordate sau folosite comunicat de minister.

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