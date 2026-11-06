Datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că, în România, s-au înscris 27.746 de ipoteci în octombrie 2026, cu 6.338 sub numărul din octombrie 2025. O ipotecă este o garanție pusă pe un imobil pentru o datorie. Scăderea îi interesează pe cei care urmăresc creditele pentru locuințe, dar nu arată câți oameni au cumpărat o casă cu bani împrumutați.

În octombrie 2025 fuseseră înscrise 34.084 de ipoteci. Diferența față de octombrie 2026 înseamnă o scădere de aproximativ 18,6%. Este o comparație între aceleași luni din doi ani diferiți, nu o schimbare a dobânzii sau a ratei plătite de cineva care are deja credit.

Ipotecile au scăzut mai repede decât vânzările de imobile

Potrivit ANCPI, în aceeași lună, 55.687 de case, terenuri și apartamente s-au vândut în România. Au fost cu 2.815 mai puține decât în octombrie 2025, adică o scădere de aproximativ 4,8%. Numărul ipotecilor a coborât astfel mai mult, în procente, decât numărul imobilelor vândute.

Față de septembrie 2026, vânzările din octombrie au fost cu 2.666 mai puține. Comparația lunară privește însă vânzările, nu ipotecile: scăderea de 18,6% a ipotecilor este calculată față de octombrie 2025.

Numărul înscrierilor se poate schimba și de la o lună la alta. ANCPI comunicase 30.660 de ipoteci pentru septembrie 2025, iar în octombrie 2025 au fost 34.084. Pentru scăderea din acest an, reperul este luna octombrie a anului trecut.

O ipotecă înscrisă nu înseamnă un cumpărător cu credit

Numărul ipotecilor nu trebuie citit ca număr al creditelor noi pentru locuințe. Nu am putut verifica o cifră BNR comparabilă pentru creditele noi pentru locuințe: documentul BNR pentru 2026 a returnat eroarea „Request Rejected” la deschidere. Potrivit regulamentului ANCPI, ipoteca poate fi înscrisă pe un imobil întreg sau pe partea deținută de un coproprietar. Regulamentul prevede și cazul unei părți de construcție, împreună cu partea care îi revine din spațiile comune.

Vânzările și ipotecile măsoară, așadar, lucruri diferite. Prima cifră cuprinde case, apartamente și terenuri vândute. A doua numără garanțiile înscrise pe imobile. Diferența dintre scăderile lor nu arată câți cumpărători au plătit fără credit și nici câți au renunțat la un împrumut.

Pentru cine caută o locuință, cifrele arată cum s-au schimbat înscrierile și vânzările până în octombrie 2026, nu cât va costa un credit. Rata și suma totală de rambursat depind de oferta de împrumut aleasă; aceste totaluri ANCPI nu stabilesc condițiile unui credit.

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