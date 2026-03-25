Datele din a noua ediție a anuarului Top 1000 cele mai mari companii din România, realizat în parteneriat cu Deloitte, scot la iveală o realitate dură. Județul Timiș are 47 de firme în clasament, cu afaceri cumulate de 60 de miliarde de lei, în timp ce polul opus, județul Iași, are doar opt companii prezente în top. Practic, în timp ce marile orașe precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara au ajuns aproape de standardele europene, alte regiuni au rămas în urmă, marcate de lipsa investițiilor.

O țară cu două viteze

La o privire mai atentă, cifrele accentuează și mai mult aceste diferențe. Clujul stă și el bine, cu 48 de firme prezente în top, care generează afaceri de 45 de miliarde de lei. Numai că, în Moldova, județul Iași abia reușește să bifeze opt prezențe în acest clasament exclusivist, o diferență izbitoare față de polii de dezvoltare din vestul și centrul țării.

Cifrele vorbesc de la sine.

V-ați întrebat vreodată de ce s-a ajuns la o asemenea prăpastie economică între regiuni?

România, un șantier deschis

Alexandru Reff, country managing partner la Deloitte România şi Moldova, descrie situația ca fiind una ce necesită o mobilizare generală. E drept că fără o colaborare strânsă între stat și privat, șansele de a reduce aceste decalaje sunt minime. „Este şantierul cel mai important care ne stă în faţă şi cred că într-adevăr ar trebui să ne mobilizăm fiecare cu ce poate să contribuie, pentru că este nevoie de un efort concertat care să aducă împreună mediul public şi cel privat”, a declarat Reff.

Paradoxul forței de muncă

Iar problema nu se oprește doar la cifrele de afaceri, ci se extinde și la resursa umană, creând un paradox greu de gestionat. Pe de o parte, avem zone cu investiții și o dinamică economică accelerată, dar unde companiile nu găsesc suficienți angajați. Pe de altă parte, există regiuni întregi cu forță de muncă disponibilă, dar fără oportunități economice.

„Suntem ţara unor mari disparităţi, suntem ţara în care nu găsim suficient de mulţi oameni în zone în care există investiţii şi dinamică de business şi am avut ani de zile în care am crescut sub potenţialul nostru pentru că nu puteam să angajăm atâţia oameni cât avea nevoie businessul“, a explicat oficialul Deloitte.

Această situație (creștere sub potențial din lipsă de personal) a frânat dezvoltarea economică a țării ani la rând. Soluția, conform lui Reff, stă într-un efort comun. „România este şantierul cel mai important care ne stă în faţă şi cred că ar trebui să ne mobilizăm“.