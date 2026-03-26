Președintele american Donald Trump a surprins joi, declarând că impactul economic al războiului din Iran, de la creșterea prețurilor la petrol la scăderea burselor, nu este atât de grav pe cât se aștepta inițial. În ciuda unei scumpiri de peste 40% a țițeiului, liderul de la Casa Albă și-a exprimat încrederea că efectele negative vor fi temporare și se vor inversa.

O reacție neașteptată

În cadrul unei ședințe de guvern, Trump a părut mai degrabă mulțumit de evoluția piețelor. Adresându-se direct secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, președintele a afirmat că prețul petrolului „nu a crescut atât de mult pe cât mă aşteptam”.

Iar predicția sa a fost una optimistă, adăugând că prețurile „vor reveni la nivelurile anterioare, probabil chiar mai jos”.

Impactul real pe piețe

Dar cum stau lucrurile, pe bune, dincolo de declarații? Piețele financiare au fost extrem de volatile în ultimele săptămâni, reacționând la orice semnal legat de conflict. La începutul războiului, prețul petrolului din SUA s-a apropiat de pragul psihologic de 100 de dolari pe baril, dar a scăzut ulterior pe fondul declarațiilor că războiul s-ar putea încheia curând.

Numai că, per total, petrolul s-a scumpit cu peste 40%. Această creștere a dus la majorarea prețului benzinei cu mai mult de 1 dolar pe galon la pompă.

Bursa resimte șocul

Pe piețele de capital, situația nu este deloc roz. Indicele S&P 500 a scăzut cu 4,8% în luna martie. Față de maximul istoric atins la începutul anului, picajul este și mai abrupt, de 6,5%.

Această scădere vine după ce indicele Dow Jones Industrial Average depășise pragul de 50.000 de puncte la începutul lunii februarie (un record pe care Trump și l-a asumat public în repetate rânduri).

O miză personală

Pentru Trump, acești indicatori sunt mai mult decât simple cifre. Ei reprezintă un barometru esențial al performanței sale economice. E drept că, în trecut, președintele nu a ezitat să-l critice dur pe fostul președinte Joe Biden atunci când prețurile combustibililor au crescut, folosind cifrele ca armă politică.

În aceeași ședință, Trump a oferit și o perspectivă asupra negocierilor de pace, într-un stil caracteristic. „Iranienii mă imploră să facem un acord de pace, nu eu. Procesul e îngreunat pentru că liderii lor de rezervă, siniștri și bolnavi, se ascund”, a afirmat președintele.