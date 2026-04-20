Agențiile de turism se întrec în oferte pentru Egipt, cu prețuri care coboară sub pragul de 300 de euro de persoană. Vorbim de pachete all-inclusive pentru șapte nopți, o situație generată de o cerere mai mică decât anticipau touroperatorii în această perioadă.

Oferte last-minute la preț redus

cine caută o vacanță acum poate găsi chilipiruri reale. De exemplu, pe site-ul DerTour, un sejur în Hurghada cu plecare pe 25 aprilie costă de la 298 de euro de persoană, incluzând șapte nopți de cazare în regim all-inclusive. Iar la Karpaten Turism, un pachet similar pentru două persoane, cu plecare pe 26 aprilie, este listat la 898 de euro.

Numai că prețul inițial era de 2.100 de euro, conform informațiilor de pe site-ul agenției.

O reducere spectaculoasă, nu-i așa?

Cerere sub așteptări, dar cu nuanțe

Explicația acestor discounturi masive stă în nivelul cererii, care nu s-a ridicat la înălțimea estimărilor. Cosmin Marinof, un jucător important din piață, oferă o imagine mai clară: „Cererea nu este la nivelul la care ne aşteptam, însă ea a fost foarte mare în perioada de early-booking, iar cursele sunt pline de atunci. Noi aşteptăm ca cererea să îşi revină, aici vorbim de toate destinaţiile. Din fericire, Egiptul are o cerere peste nivelul mediu al cererii. Am avut şi anulări, dar puţin mai mare decât normal, nimic important“.

Dar cum vine asta, cerere mică, dar curse pline? Paradoxul se explică prin succesul campaniilor de înscrieri timpurii (early-booking), care au umplut o mare parte din locurile disponibile în avioane. Au existat și câteva anulări, e drept că puțin peste medie, însă nimic care să alarmeze operatorii.

O problemă generală a pieței

Situația nu este specifică doar Egiptului. Cererea sub așteptări se manifestă, de fapt, pe toate destinațiile de vacanță, iar cauza principală pare să fie o contracție a consumului pe plan local. Practic, românii sunt mai atenți cu cheltuielile, iar bugetele de călătorie sunt printre primele afectate.

Chiar și în acest context, Egiptul reușește să se mențină cu o cerere peste media pieței, dovedind că rămâne o opțiune atractivă, mai ales la prețurile actuale.