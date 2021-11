Să ajungi de la vânzător de soluții de acces, la CEO-ul uneia dintre cele mai vechi și mai mari companii de profil din România pare mai degrabă ceva ce ține de visul american, atât de popular în toată lumea, subiect de povești cinematografice, însă mai puțin întâlnit în realitatea autohtonă. Se întâmplă însă și în România. Parcursul profesional al lui Octavian Fanea, CEO-ul KADRA, o dovedește. Cum ajungi de la vânzător, la CEO de companie? Angajații și compania unde aceștia lucrează trebuie să acționeze în sinergie, pentru ca dezvoltarea profesională a primilor să se transforme în motor al succesului și pentru cea de a doua. Cu o experiență de 27 de ani în soluții integrate de automatizare și management al accesului, „doctori în uși automate”, KADRA este compania care deschide porțile spre succes pentru mulți dintre cei care îi trec pragul.

De la vânzător, la CEO-ul celei mai mari companii de soluții de acces din România

Octavian Fanea s-a angajat la KADRA în 2007. A ocupat la început poziția de vânzător, dar nu s-a limitat doar la îndeplinirea sarcinilor care-i reveneau. S-a implicat în tot ce i-a stimulat imaginația și curiozitatea, a fost deschis spre descoperirea de noi soluții pentru proiecte, dintre care unele sunt premiere în România, iar în 10 ani, după ce o vreme a fost coordonator de echipă, a ajuns CEO-ul celei mai mari și mai vechi companii de soluții de acces din România.

„În primele luni cât am lucrat la KADRA, am fost doar curios să descopăr și să învăț cât mai multe lucruri noi. Atunci, ca și acum era un mediu stimulativ, se întâmplau tot timpul lucruri noi. Nu pot să spun că aveam în minte un traiect profesional clar definit sau că mă gândeam că într-o bună zi voi conduce nu o echipă, ci compania. Dar, am înțeles după ani, că implicarea este una dintre valorile fundamentale ale KADRA. Fiecare angajat al companiei poate avea o traiectorie profesională spectaculoasă, iar asta depinde doar de el. Suntem orientați spre performanță și ne dăm seama că cea mai scurtă cale spre succes într-un business este să ai – pe lângă viziune – și o echipă de oameni implicați, care să își dorească să obțină succesul și să pună umărul la efortul pe care-l facem toți”,spune Octavian Fanea.

Vicecampion mondial la grappling, unul dintre cei mai buni luptători de MMA din România, pasionat de jobul la KADRA

Elocventă despre ce înseamnă un mediu de lucru fără prejudecăți, povestea lui Octavian Fanea demonstrează că la KADRA contează mai mult cât ești de implicat, cât vrei să înveți decât experiența la angajare, tradusă în ani de muncă. O poveste la fel de interesantă ca a CEO-ului KADRA este cea a lui Marius Șpac. Vicecampion mondial la grappling și unul dintre cei mai buni luptători de MMA din România, sportivul se împarte între antrenamentele de performanță pentru arte marțiale și performanța zilnică de la compania KADRA. „Multe dintre principiile care se aplică în sport se pot folosi cu succes și la muncă. Responsabilitatea este unul dintre acestea, să știi că orice decizie sau acțiune faci va avea un impact asupra celorlalți. Sportul pe care-l practic este unul individual, iar la KADRA am învățat mult și despre ce înseamnă solidaritatea dintr-o echipă”, spune Marius Șpac.

De pe băncile facultății, în poziție de top la KADRA în timp record

George, în acest moment coordonator tehnic la nivel național, a venit la KADRA direct de pe băncile școlii, fără a avea nicio cunoștință în domeniu. Acum este expert în automatizări și ocupă o poziție importantă în companie. Răzvan s-a angajat la KADRA din timpul facultății și în doar 2 ani a ajuns la departamentul de Proiecte al companiei, unul dintre cele mai creative departamente. Mulți dintre specialiștii actuali ai companiei, unii pornind chiar de la zero au învățat tot ceea ce știu la KADRA, unde au găsit și oamenii și resursele necesare să se perfecționeze.

Pornita la drum cu doar 4 angajați, cu sediul într-un apartament de bloc, KADRA a ajuns astazi să aibă 90 de angajați, iar locația companiei este într-o zonă a Clujului considerată Silicon Valley românesc. Mulți dintre cei cu vechime considerabilă, de peste 15 ani spun că au rămas atât de mult la Kadra pentru că nu se plictisesc niciodată. Practic, este o companie unde rutina nu există. Proiectele companiei nu sunt standardizate, apare mereu câte ceva nou, provocator, care testează creativitatea angajaților. Soluțiile KADRA provin de la unii dintre cei mai mari producători la nivel european și multe sunt premiere în România. De-a lungul celor 27 de ani de existență pe piața din România, KADRA și-a propus și asumat o activitate de pionierat, a testat în permanentă soluții noi și încurajează gândirea inovatoare si în rândul angajaților. Imediat ce în Europa apare o soluție nouă, departamentul de business development din KADRA începe să studieze avantajele aplicabilității acesteia și în țară. Spre exemplu, la Lugoj există un proiect unic nu doar pentru România, ci pentru toată Europa de Est – cea mai mare și securizată parcare de tiruri (A&O Truck, clasificată 4 lacăte), concretizare a ideilor inovatoare ale departamentului de Proiecte al companiei. Pentru toți cei care vor să se specializeze, KADRA oferă condițiile ideale.

„Înainte de a primi respect, îl și oferim”

Între „ingredientele” succesului KADRA se numără un set de valori pe care fiecare angajat îl resimte în viața de zi cu zi la companie. Respectul, buna colaborare și inovația continuă sunt doar trei dintre acestea.

„Credem în puterea exemplului personal, iar o urmare a acestui fapt este că, înainte de a primi respect, îl și oferim. La KADRA, considerăm că respectul este unul dintre cei mai valoroși combustibili – imprimă echipei forță să meargă înainte spre atingerea obiectivelor comune”, spune Octavian Fanea, CEO KADRA. Respectul însă nu se rezumă doar la relațiile dintre colegi, ci se traduce și în respect pentru clienți și profesie. „În orice domeniu care presupune muncă de echipa, performanța doar așa se obține”, mai spune CEO-ul KADRA.

Buna colaborare între angajații unei companii, indiferent de ierarhii și departamente poate părea de la sine înțeleasă. Însă, la KADRA nu este văzută doar ca o valoare spre care trebuie aspirat, ci ca o reflexie a modului de lucru de zi cu zi. „Oricât de experimentați și de specializați suntem la nivel individual, avem nevoie permanent unii de ceilalți. Nimic din ce face Kadra nu poate fi realizat cu succes de un singur om”, explică Andreea Strugaru, cofondator şi director de marketing al companiei.

Setul de valori al companiei, între care pasiunea pentru inovație ocupă un loc special stabilește nu doar atmosfera de lucru între angajați, ci merge mai departe, oglindindu-se în produsele finale, de care beneficiază clienții. Inovația este unul dintre principalele lucruri pe care îl au în comun toți cei care fac parte din echipa KADRA. Indiferent de poziția pe care o ocupă, fiecare angajat este atras de progres, de dorința de a învață zilnic ceva nou, de soluțiile inovatoare și găsirea modalităților celor mai potrivite de implementare. „Oamenii care folosesc soluțiile noastre își doresc din ce în ce mai mult confort, din ce în ce mai multă siguranță: putem veni cu cele mai bune răspunsuri pentru aceste nevoi doar dacă suntem zi de zi la curent cu tot ce este nou și mai bun. Pasiunea pentru inovație este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le avem în comun la KADRA”, spune cofondatorul companiei, Andreea Strugaru.

Despre KADRA

Cu o experiență de 27 de ani, KADRA este singura companie din România care oferă soluții tehnice integrate de inginerie și management al căilor de acces. Fie că este vorba de soluții de automatizare a ușilor, porților și ferestrelor, de managementul parcărilor (Parkomatic) sau de sisteme automate de evacuare a fumului, KADRA inovează continuu, asigurând partenerilor săi servicii complete, de la consultanță până la proiectare, execuție și mentenanță, totul pentru sporirea confortului și sentimentului de siguranță.

Printr-un model de business integrat și know-how inovativ, KADRA este primul one-stop-shop care pune la dispoziție toate soluțiile și sistemele de acces pentru clădiri rezidențiale, industriale, pentru unități medicale, spații urbane și locuințe individuale.

KADRA reinventează spațiul cotidian, pentru ca oamenii să se simtă confortabil, liberi și protejați. Primele plăți cu cardul sau opțiunea plății contactless cu smartphone-ul la stația automată de plată a parcării, primele lucrări de anvergură cu policarbonat din România, primele uși automate ermetice pentru sălile de operații sau cea mai mare și securizată parcare de tiruri nu doar din țară, ci și din Europa de Est sunt doar câteva dintre realizările de pe piața soluțiilor automate de acces de la noi din țară implementate cu succes de KADRA.

Fondată în 1993, compania KADRA înseamnă astăzi mii de proiecte finalizate de o echipă valoroasă de peste 90 de oameni care au atât know-how-ul, cât și deschiderea de a pune la dispoziția clienților experiența acumulată în timp.

Radu Opriș, Andreea Strugaru și Monica Sagmar cred că viitorul companiei pe care o dețin se va baza pe doi mari piloni: dezvoltarea soluțiilor în jurul conceptului de free-flow (circulație și acces liber) și o echipă cu competențe aprofundate, care va fi mereu pregătită să lucreze cu cele mai noi tehnologii din domeniu.