Succesul 5 to go cucerește și Europa: locul 12 la nivel european pentru brandul românesc!

5 to go, brandul 100% românesc lansat în 2015 devenit cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, dar și cea mai accesată franciză de profil din România, marchează un nou succes european: locul 12 în topul celor mai importanți jucători din industria cafelei în Europa, în 2020. După ce în 2019 se mândrea cu poziția 23 în acest top, deciziile de business și parteneriatul cu fondul de investiții Mozaik Investments, încheiat la final de 2019, au influențat pozitiv evoluția 5 to go, aducând o creștere cu 11 poziții în acest top anual dezvoltat de Food Service, Europe & Middle East. Creșterea procentuală cu 60% față de anul precedent este a doua cea mai mare din Europa, în timp ce ca dezvoltare a numărului de locații, cu 90 de locații noi deschise în 2020, 5 to go se situează pe locul 3 în Europa.

Rezultatul european se reflectă și în stabilitatea pe care 5 to go o demonstrează pe piața locală, cu o cotă de piață de 39.9% în 2020 în ceea ce privește numărul de unități din totalul lanțurilor de cafenele, față de o cotă de 28.1% în anul precedent.

„Suntem o companie agilă, iar deciziile curajoase de business luate în ultimul an au fost răsplătite prin aceste rezultate. Ne onorează să fim pe locul 12 în Europa, dezvoltarea 5 to go este rezultatul unei munci de echipă susținute și a implicării și determinării francizaților, cei care au decis să investească în acest business. Credem însă că dezvoltarea de abia acum începe. Există potențial mare pentru acest segment, iar planurile noastre sunt ambițioase: 1,000 de cafenele deschise în 5 ani și acces pe noi piețe internaționale. Avem un plan solid ce vizează toate tipurile de localități, acum am intrat pe un trend de dezvoltare accelerată în orașele mici și medii, unde modelul nostru de business se bucură de un real succes”, a declarat Radu Savopol, co-fondator 5 to go.

Recunoașterea internațională a 5 to go a început încă de acum 2 ani, prin câștigarea argintului în cadrul galei The European Coffee Award la categoria Best Coffee Chain din Europa Centrală și de Est, în competiție directă cu mari lanțuri internaționale cu tradiție. Totodată, la finalul anului 2020 a primit Premiul Special al Juriului IREF pentru ”European Concept Award”. În total, peste 30 de premii naționale și internaționale se află în palmaresul 5 to go și stau dovadă a implicării, pasiunii și efortului susținut al întregii echipe.

În continuare, inovația va rămâne o prioritate pentru 5 to go, la nivel de produse, servicii și campanii. O direcție importantă de dezvoltare pe care grupul o vizează este cea a unei divizii de retail, ca urmare a feedback-ului constant transmis de comunitatea 5 to go în ultimul an. În perioada următoare, pe lângă deschiderea de noi locații la nivel național, grupul lucrează la dezvoltarea conceptului de 5 to go Green, o cafenea cu un sortiment variat de produse bio, vegane și raw, precum și la primele parteneriate internaționale pentru lansarea pe piețele din UK și Franța.

Despre 5 to go

5 to go a luat naștere în 2015, iar în prezent a depășit pragul de 250 de locații și este cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, dar și cea mai accesată franciză de profil din România. Radu Savopol și Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go, cei care au adus pe piața HoReCa din România conceptul inovator de preț unic pentru toate produsele comercializate. Sub sloganul „Smile, there’s coffee!”, lanțul de cafenele oferă consumatorilor un spațiu cald și prietenos, unde cafeaua este actorul principal. Cafeaua folosită este una cu o aromă intensă, corpolentă, cremoasă, ce se constituie într-un amestec unic, creat special pentru lanțul de cafenele 5 to go. Pentru că cifra 5 reprezintă elementul de structură a brandului, echipa 5 to go oferă clienților cinci motive principale să revină în una dintre cafenelele din grup: gustul, profesionalismul, rapiditatea, diversitatea și stilul de viață.