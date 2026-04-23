Piața crypto a înregistrat o scădere joi, iar Bitcoin a pierdut 0,7% de la miezul nopții UTC, tranzacționându-se recent la 77.600 de dolari. Scăderea vine după ce cea mai mare criptomonedă a atins miercuri cel mai înalt punct din ianuarie, înainte ca vânzătorii să intervină chiar sub nivelul de rezistență de 80.000 de dolari.

Tensiunile geopolitice lovesc în activele de risc

Ce legătură are una cu alta, vă întrebați? Ei bine, prețurile petrolului au crescut cu 1,5% peste noapte, ajungând la 103 dolari pe baril, în urma unor informații conform cărora SUA ar fi confiscat trei tancuri petroliere iraniene în apele asiatice. Acest eveniment a dus la o scădere a prețurilor activelor de risc. Iar piața crypto nu a fost ocolită. Contractele futures pe acțiunile din SUA sunt și ele în scădere, cele pentru S&P 500 și Nasdaq 500 pierzând fiecare câte 0,5%.

Nici Ether (ETH) nu a scăpat, pierzând 2,5% și ajungând la un preț de 2.320 de dolari, după ce în weekend testase pragul de 2.500 de dolari. totusi piața largă rămâne optimistă, Bitcoin părând că a ieșit dintr-un interval de două luni în care a stagnat între 63.000 și 75.000 de dolari.

Un raliu „detestat” de traderi

Lucrurile stau puțin diferit pe piața derivatelor. Deși interesul deschis (open interest) pentru contractele futures pe Bitcoin a scăzut de la un record de aproape 800.000 BTC la 775.000 BTC, acesta rămâne la niveluri istoric ridicate. Ratele de finanțare perpetuă negative sugerează că pariurile cu efect de levier sunt înclinate spre partea pesimistă (bearish).

Această combinație este rară. din acest motiv unii analiști numesc avansul actual al BTC un raliu de tipul „cel mai detestat”, sugerând că ar putea accelera dacă traderii pesimisti sunt forțați să își lichideze pozițiile, un fenomen cunoscut ca „short squeeze”.

Altcoin-urile nu țin pasul

Dacă Bitcoin dă semne de revenire, nu același lucru se poate spune despre restul pieței. Interesul deschis pentru DOGE a urcat la peste 14 miliarde de tokenuri, un nivel atins o singură dată din octombrie. Numai că, în cazul său, ratele de finanțare sunt pozitive, sugerând o cerere în creștere pentru pariuri optimiste.

În schimb, BCH, LINK și LTC sunt monede cu un interes deschis în scădere, ceea ce indică o ieșire de capital de pe piață. Indicatorul Cumulative Volume Delta (CVD) semnalează prudență, arătând că mai multe tranzacții au fost inițiate de vânzători decât de cumpărători în ultimele 24 de ore pentru majoritatea altcoin-urilor importante, inclusiv XRP, SOL și ETH. Doar BTC, M și CRO au înregistrări CVD pozitive, ceea ce arată că piața largă nu participă încă pe deplin la raliul Bitcoin.

Indicele „Altcoin Season” de la CoinMarketCap a căzut joi la 32/100, cel mai scăzut nivel din ultimele 10 zile.

Câștigători și pierzători

Există și excepții, fireste . Un token care a sfidat tendința a fost Spark (SPK), care a crescut cu peste 70% după ce a fost listat pe Upbit, cea mai mare bursă de criptomonede din Coreea de Sud. Și moneda privată Monero (XMR) a urcat cu 3,3%, depășindu-și rivalii DASH și ZEC, ambii pe roșu.

La polul opus, tokenurile DeFi morpho și aave au condus scăderea sectorului, pierzând 4,6%, respectiv 2,8%. Sentimentul negativ continuă să afecteze industria după exploit-ul de 290 de milioane de dolari de la KelpDAO din weekend.

Într-o altă ordine de idei, fondul Pantera Capital presează compania Satsuma Technology, listată la Londra, să își lichideze restul de 646 de BTC și să returneze banii acționarilor. Decizia vine după ce acțiunile companiei s-au prăbușit cu 99%.