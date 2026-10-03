Standard & Poor’s (S&P), agenția de evaluare financiară, a reconfirmat vineri seara ratingul suveran al României la BBB-/A-3, cu perspectivă negativă. România rămâne astfel în categoria recomandată investițiilor, însă agenția semnalează riscuri pentru consolidarea fiscală, adică pentru reducerea dezechilibrului dintre veniturile și cheltuielile statului.

„Nu este un moment în care să deschidem șampania […] Este o gură de oxigen într-o mare de probleme cu care se confruntă România. Este un cartonaș galben pe care investitorii ni-l arată și care trebuie tradus printr-un răgaz pe care, încă o dată, agențiile de rating ni-l dau pentru a ne rezolva problemele legate de administrarea acestei țări”, a declarat sâmbătă consultantul economic Adrian Negrescu pentru Agerpres, comentând decizia agenției.

Negrescu cere ca România să urmărească trei priorități în perioada următoare: reducerea deficitului bugetar, reducerea cheltuielilor publice și atragerea celor peste 20 de miliarde de euro din fonduri europene.

Întârzierea formării guvernului poate îngreuna reducerea deficitului

S&P avertizează că prelungirea procesului de formare a guvernului ar putea face mai dificilă reducerea deficitului fiscal în anii 2027 și 2028. Evaluarea agenției leagă astfel evoluția finanțelor publice de capacitatea de a pune în aplicare măsurile asumate.

O retrogradare ar putea fi luată în considerare dacă presiunile externe se intensifică. Exemplul indicat de agenție este cel al dificultăților de pe piața energiei care ar perturba așteptările privind inflația pe termen mediu și ar slăbi semnificativ creșterea economică, balanța de plăți, care reflectă tranzacțiile economice cu exteriorul, și rezultatele bugetare.

În sens favorabil, perspectiva ar putea fi schimbată la stabilă dacă România își reduce deficitele externe și fiscale, oprind deteriorarea poziției financiare a statului și a economiei în raport cu exteriorul.

Pentru acest scenariu, S&P indică un plan politic credibil pe termen mediu, care ar putea avea la bază un consens politic amplu. Un alt factor de sprijin ar fi redresarea creșterii economice.

Negrescu leagă finanțarea statului de deciziile guvernamentale

Consultantul consideră că principala problemă a României în acest moment este lipsa deciziilor, a unui program de guvernare și a unei echipe guvernamentale care să confirme parcursul asumat în fața investitorilor. În evaluarea sa, dificultatea centrală nu este de natură financiară.

El afirmă că investitorii împrumută România cu echivalentul a 1 miliard de euro pe săptămână. Pentru ca finanțarea să continue, cere clasei politice să stabilească programul de guvernare și măsurile de restructurare necesare.

„Cele trei lucruri esențiale sunt: reducerea deficitului bugetar, așa cum am convenit în acordul cu Comisia Europeană, doi – reducerea cheltuielilor publice și a datoriei statului, care crește de la o zi la alta, și trei – atragerea celor peste 20 de miliarde de euro din fonduri europene, fonduri de coeziune pe care noi le avem la dispoziție până anul viitor. Sunt fondurile de coeziune pentru perioada 2021-2027, 31 de miliarde de euro din care noi până acum n-am reușit performanța decât a lua 10 miliarde de euro”, a explicat Negrescu despre prioritățile pentru buget și finanțarea europeană.

Avertismentul său privește și riscul trecerii în categoria nerecomandată investițiilor, denumită „junk”, la evaluările următoare: „Acest cartonaș galben pe care ni-l dă S&P este valabil doar până în primăvară. Să nu uităm că din luna februarie agențiile vor veni din nou la București, iar dacă noi nu vom avea la acel moment un program de guvernare coerent, termene și ținte clare, cu măsuri de restructurare a cheltuielilor publice și de optimizarea încasărilor din economie, mi-e teamă că ideea de ‘junk’ va deveni realitate”, a adăugat economistul.