Bitcoin intră din nou pe teren minat. Prezicerile analiștilor

După o perioadă în care investitorii păreau să fi prins din nou încredere, bitcoin se confruntă cu un nou val de scăderi. Prețul celei mai cunoscute criptomonede a coborât cu 4% săptămâna trecută, atingând pragul de 107.300 de dolari, iar mulți analiști avertizează că trendul descendent ar putea continua. În prezent, bitcoin se tranzacționează în jurul valorii de 111.000 de dolari, dar luna septembrie aduce, istoric vorbind, rezultate negative pentru piața cripto.

Investitorii urmăresc cu atenție publicarea raportului privind locurile de muncă din SUA, care ar putea influența în mod decisiv direcția prețului. Un raport puternic ar putea alimenta așteptările privind menținerea unor dobânzi ridicate de către Rezerva Federală, ceea ce ar pune presiune pe piața cripto. În schimb, un raport slab ar putea da speranțe pentru reduceri de dobândă, alimentând speculațiile și posibile achiziții la preț redus.

De ce scade bitcoin în septembrie

Istoria pieței arată că luna septembrie este de cele mai multe ori nefavorabilă pentru bitcoin. Statistic, performanța criptomonedei în această lună a fost negativă în majoritatea anilor, ceea ce creează o predispoziție psihologică în rândul investitorilor.

În plus, factorii globali joacă un rol important. Inflația ridicată, dobânzile mari și incertitudinile legate de politica monetară americană determină investitorii să fie prudenți. Mulți preferă să vândă, să aștepte sau să își mute banii în active considerate mai sigure, precum titlurile de stat americane.

Sentimentul pieței: frică și volatilitate

Un indicator relevant pentru starea generală a pieței cripto este „Fear and Greed Index” (indicele Frică și Lăcomie). În prezent, acesta arată o zonă de „Frică”, cea mai scăzută din ultimele luni. Aceasta înseamnă că investitorii sunt nesiguri, iar volumele mari de vânzare pot genera scăderi accelerate.

De asemenea, nu doar bitcoin suferă. Altcoins, adică celelalte criptomonede în afară de bitcoin, au înregistrat o scădere de 8% în ultima săptămână, ceea ce arată că întreaga piață este sub presiune.

Importanța raportului din SUA

Raportul privind locurile de muncă din SUA, publicat lunar, este unul dintre cei mai importanți indicatori economici la nivel global. Datele privind numărul de locuri de muncă create, salariile și rata șomajului influențează deciziile Rezervei Federale în ceea ce privește dobânzile.

Dacă cifrele arată o piață a muncii robustă, Fed ar putea menține sau chiar crește dobânzile, ceea ce ar pune presiune pe bitcoin și pe alte active riscante. În schimb, dacă datele arată o încetinire economică, investitorii ar putea paria pe o reducere a dobânzilor, iar piața cripto ar putea beneficia de un nou val de cumpărări.

Bitcoin și corelația cu piețele tradiționale

Un aspect interesant este că, deși bitcoin a fost prezentat inițial ca o alternativă la sistemul financiar clasic, în ultimii ani a devenit tot mai corelat cu piețele tradiționale. Atunci când bursele scad, de multe ori scade și bitcoin. Această corelație arată că marii investitori instituționali tratează criptomonedele similar cu alte active de risc.

Astfel, politicile monetare ale Fed sau ale Băncii Centrale Europene au impact direct asupra evoluției criptomonedelor.

Ce pot face investitorii

În perioadele de volatilitate, strategiile diferă de la un investitor la altul. Unii preferă să își reducă expunerea și să revină în piață doar atunci când trendul este mai clar. Alții, mai agresivi, văd scăderile ca oportunități de cumpărare „la discount”.

Pentru investitorii de retail, cel mai important este să fie conștienți de riscuri. Bitcoin rămâne un activ extrem de volatil, iar scăderi de 10-20% într-o perioadă scurtă nu sunt neobișnuite. Diversificarea și investițiile calculate sunt esențiale pentru a nu fi prinși pe picior greșit.

Perspectivele pe termen mediu și lung

Pe termen scurt, direcția bitcoin depinde în mare măsură de datele economice din SUA și de politica monetară a Fed. Pe termen mediu și lung, însă, există factori fundamentali care pot susține o revenire:

Adopția instituțională – tot mai multe companii și fonduri de investiții includ bitcoin în portofolii.

ETF-urile pe bitcoin – aprobarea unor instrumente reglementate pe bursele tradiționale ar putea aduce un flux nou de capital.

Halving-ul din 2028 – reducerea recompensei pentru mineri, care are loc la fiecare patru ani, a fost în trecut un catalizator pentru creșteri importante ale prețului.

Scăderea de 4% din ultima săptămână și atingerea pragului de 107.300 de dolari confirmă faptul că bitcoin traversează o perioadă dificilă. Istoria arată că septembrie nu este o lună prietenoasă pentru criptomonede, iar sentimentul de „frică” domină piețele.

Totuși, raportul privind locurile de muncă din SUA ar putea fi factorul decisiv care să determine dacă scăderile vor continua sau dacă vom asista la o revenire temporară. Pentru investitori, cheia rămâne prudența, înțelegerea contextului și adaptarea strategiilor.