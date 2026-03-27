Prețul Bitcoin a coborât sub pragul de 67.000 de dolari, iar datele on-chain arată că vânzarea masivă este condusă în principal de investitorii de retail. Aceștia par să capituleze, în timp ce jucătorii mari, cunoscuți drept „balene”, rămân în mare parte pe tușă, așteptând o direcție mai clară a pieței.

Micii investitori apasă butonul de panică

Datele de la Glassnode, prin indicatorul Accumulation Trend Score, sunt clare. Scorul, care măsoară dacă entitățile acumulează sau distribuie (vând) monede, arată o presiune imensă venită de la deținătorii mici. Portofelele cu mai puțin de 1 BTC au un scor de 0.11, iar cele care dețin între 1 și 10 BTC au un scor chiar mai mic, de 0.05. E drept că un scor apropiat de 0 indică o distribuție agresivă, adică o vânzare susținută.

cei mici vând la greu. Această tendință de vânzare este vizibilă de la începutul lunii februarie, când Bitcoin a avut o scurtă cădere spre 60.000 de dolari, iar de atunci acumularea a fost limitată.

Ce fac balenele? Așteaptă

Dar lucrurile stau complet diferit în tabăra celor cu buzunare adânci. Balenele care dețin între 1.000 și 10.000 de BTC sunt neutre, cu un scor în jur de 0.5, sugerând că nici nu acumulează puternic, nici nu vând. Pur și simplu stau pe margine.

Cea mai mare cohortă, cu peste 10.000 de BTC, arată o ușoară distribuție, dar nici pe departe la nivelurile de la finalul anului trecut, când Bitcoin se tranzacționa peste 90.000 de dolari. În același timp, entitățile care dețin între 100 și 1.000 BTC sunt și ele într-o fază de distribuție notabilă.

Așteaptă să vadă încotro se îndreaptă prețurile.

Un val de lichidări de 300 de milioane de dolari

Și dincolo de datele on-chain, piețele futures confirmă presiunea. Aproape 300 de milioane de dolari în poziții long (pariuri pe creștere) au fost lichidate, comparativ cu doar 50 de milioane de dolari în poziții short. V-ați gândit vreodată ce înseamnă asta? Că piața era plină de optimiști care acum sunt forțați să vândă, accentuând căderea.

Această lichidare masivă a pozițiilor long arată că sentimentul a devenit fragil (și s-a întors rapid), mulți traderi fiind prinși pe picior greșit de scăderea bruscă.

Contextul macro nu ajută deloc

Căderea criptomonedelor vine pe fondul unei aversiuni generale la risc pe piețele globale. Această stare este alimentată de creșterea prețului petrolului, care a depășit 100 de dolari, și de temerile legate de un posibil război în Iran. din acest motiv, activele considerate riscante, inclusiv acțiunile și criptomonedele, sunt vândute.

Contractele futures pe Nasdaq sunt cu aproximativ 10% sub maximele din ianuarie, iar randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani se apropie de maximul ultimului an, de 4,5%. Nu-i chiar cel mai bun climat pentru active de risc, nu-i așa? Ca dovadă, investitorii au retras 171 de milioane de dolari din ETF-urile pe Bitcoin într-o singură zi, marcând cea mai mare ieșire netă din ultimele trei săptămâni.