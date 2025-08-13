Un singur click îți poate goli toate portofelele cripto. Noul val de atacuri cibernetice din 2025

Un singur click îți poate goli toate portofelele cripto. În 2025, peisajul amenințărilor cibernetice devine tot mai sofisticat. Atacurile vin din multiple direcții – de la motoare de căutare și rețele sociale, până la aplicații de mesagerie folosite zilnic. Hackerii își perfecționează constant metodele pentru a exploata lipsa de vigilență a utilizatorilor, adaptându-și strategiile în funcție de noile tehnologii și comportamente online.

E-mailurile cu atașamente – cea mai eficientă armă a hackerilor

Specialiștii în securitate de la Binance atrag atenția asupra unei metode care câștigă teren: phishing-ul prin e-mailuri ce conțin atașamente infectate.

„Livrarea malware prin e-mail a devenit una dintre metodele preferate ale infractorilor cibernetici datorită simplității și eficienței sale”, avertizează aceștia.

Progresul inteligenței artificiale le permite atacatorilor să genereze mesaje extrem de convingătoare, aparent trimise de surse legitime. Cel mai des, acestea conțin fișiere ZIP sau documente inofensive la prima vedere, dar care, odată deschise, rulează scripturi malițioase. Rezultatul: furt de date personale, acces neautorizat la portofelele de criptomonede și compromiterea securității dispozitivului.

Această tactică combină manipularea psihologică cu exploatarea tehnică. Practic, victima este determinată să deschidă un fișier, iar de acolo malware-ul se instalează fără ca aceasta să își dea seama.

Cum funcționează atacurile cripto în 2025

Deși malware-ul (software malițios) nu este o noutate, integrarea acestuia cu campanii de phishing a ridicat nivelul amenințărilor. Procesul începe cu un e-mail care pare provenit de la o entitate de încredere – adesea un exchange cripto cunoscut. Mesajul include, de regulă, un fișier ZIP sau un executabil care, la deschidere, eliberează malware în sistem.

Acesta poate fi un keylogger – capabil să înregistreze fiecare tastă apăsată și, implicit, parolele introduse – sau un troian cu acces de la distanță (RAT) care le oferă hackerilor control total asupra dispozitivului. Potrivit adevarul.ro, „cu API-urile, atacatorii nu au nevoie de datele tale de conectare, ci doar de un dispozitiv vulnerabil și câteva secunde pentru a accesa fondurile, după ce ai dat doar un click”.

Astfel de atacuri nu țin cont de experiența utilizatorului – orice persoană poate fi vizată, indiferent de nivelul de cunoștințe în domeniu.

Pași simpli pentru a-ți proteja criptomonedele

Experții Binance recomandă câteva măsuri esențiale pentru protejarea portofelelor digitale:

Instalează un antivirus de încredere – pentru a bloca programele malițioase înainte să se instaleze. Evită atașamentele suspecte – nu deschide fișiere de la expeditori necunoscuți, chiar dacă par autentice. Securizează API-ul – verifică și limitează periodic permisiunile API din aplicația Binance. Activează cheia de acces (passkey) – pentru un nivel suplimentar de protecție. Monitorizează activitatea contului – raportează imediat orice retragere neobișnuită.

Aceste acțiuni simple pot face diferența între securitate și pierderea completă a fondurilor digitale, într-o perioadă în care atacurile devin din ce în ce mai rapide și mai greu de detectat.