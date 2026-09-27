Prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut cu 53% în România între august 2021 și august 2026, a treia mare majorare din Uniunea Europeană. În aceeași perioadă, cantitatea de alimente care putea fi cumpărată cu un salariu minim lunar brut a crescut cu peste 20%.

Comparația realizată de Euronews Business pentru 26 de țări europene, potrivit euronews, raportează salariul minim brut la prețurile alimentelor în august 2021 și august 2026. Indicatorul măsoară cantitatea de hrană care putea fi cumpărată la fiecare dintre cele două momente, nu banii rămași angajatului după taxe, chirie și celelalte cheltuieli.

România a avut o scumpire cu 19 puncte peste media UE

În UE, alimentele și băuturile nealcoolice s-au scumpit cu 34% în cei cinci ani. Ungaria a înregistrat cea mai mare creștere, de 57%, urmată de Bulgaria, cu 54%, și România, cu 53%. Cipru a avut cea mai mică majorare din blocul comunitar, de 21%.

Dintre marile economii ale UE, Franța a înregistrat o creștere de 25%, Italia de 30%, Germania de 34%, iar Spania de 35% între august 2021 și august 2026.

În grupul mai larg de 35 de țări europene, Elveția a avut cea mai redusă scumpire, de 5%. În Turcia, prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au urcat cu 752% în aceeași perioadă.

Prețurile alimentelor creșteau în UE înaintea invaziei ruse în Ucraina din februarie 2022. Războiul a amplificat presiunile prin costurile mai mari ale energiei, îngrășămintelor și transportului, precum și prin perturbarea piețelor agricole. Aceste costuri au ajuns ulterior în prețurile din magazine.

Salariile minime au avansat mai repede în majoritatea țărilor analizate

Salariile minime lunare brute au crescut în multe dintre țările europene care au un prag legal. Procentele au fost calculate în monedele locale.

În UE, Ungaria a avut cea mai mare creștere a salariului minim, de 93%. Majorarea a ajuns la 46% în Germania, 29% în Spania și 20% în Franța.

În afara Uniunii, salariul minim a urcat cu 823% în Turcia pe parcursul celor cinci ani. Creșterea a fost de 103% în Serbia și de 102% în Muntenegru.

Trei țări au pierdut putere de cumpărare în raport cu alimentele

În Malta, Spania și Franța, salariul minim brut nu a ținut pasul cu prețurile alimentelor. Puterea de cumpărare astfel măsurată a scăzut cu 6% în Malta, cu 5% în Spania și cu 4% în Franța.

În Malta, un angajat care putea cumpăra 100 de coșuri de alimente în august 2021 mai putea cumpăra 94 în august 2026. Exemplul arată diferența dintre creșterea nominală a salariului și cantitatea de produse care poate fi plătită efectiv cu acesta.

Serbia și Muntenegru au avut cele mai mari câștiguri, de 37%. Echivalentul unui salariu minim a trecut astfel de la 100 de coșuri de alimente în august 2021 la 137 în august 2026.

Croația, Albania, România, Ungaria, Bulgaria și Lituania au înregistrat creșteri de peste 20% ale cantității de alimente cumpărabile cu salariul minim brut. Avansul a fost de 10% în Irlanda, 9% în Germania, 7% în Grecia, 6% în Belgia și Țările de Jos și 3% în Portugalia.

Creșterile nominale din Turcia s-au tradus într-un câștig de numai 8%

În Turcia, diferența dintre avansul salariului minim și scumpirea alimentelor a fost de 71 de puncte procentuale. Puterea de cumpărare a alimentelor a crescut însă cu numai 8%, deoarece atât venitul minim, cât și prețurile au urcat puternic în lire.

Scumpirea excepțională este legată de anii de inflație ridicată, alimentată parțial de deprecierea lirei. Moneda a fost presată și de seria reducerilor de dobândă începută în 2021, într-o perioadă în care inflația creștea. Turcia a inversat politica în 2023 și a majorat puternic dobânzile, dar prețurile au continuat să urce.

Salariul minim a rămas în urma prețurilor alimentelor în anumite perioade din 2021 și 2022. Din ianuarie 2024, acesta s-a menținut peste evoluția prețurilor, astfel că în august 2026 putea cumpăra mai multă hrană decât la începutul comparației.