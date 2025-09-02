Aurul, la un nou preț record! La ce valoare a ajuns

De ce aurul a luat avânt pe piețele internaționale

Creșterea spectaculoasă nu este întâmplătoare. Investitorii se orientează masiv către aur și se retrag din dolar, altă monedă considerată activ de refugiu, pe fondul așteptărilor privind o reducere a dobânzii de referință în SUA în luna septembrie. În plus, tensiunile legate de independența Rezervei Federale sporesc incertitudinea. Sistemul judiciar american nu s-a pronunțat încă în privința guvernatoarei Fed, Lisa Cook, pe care Donald Trump a anunțat că vrea să o demită. Această amenințare pune sub semnul întrebării independența instituției și politica monetară pe termen scurt.

Așteptările pieței față de Federal Reserve

Economia americană se confruntă cu dificultăți, iar piețele se pregătesc deja pentru o reducere de 0,25 puncte procentuale a dobânzii de referință la ședința Fed din 16-17 septembrie. O astfel de decizie ar afecta direct randamentele dolarului și ale obligațiunilor americane, care până acum reprezentau refugii solide. În aceste condiții, aurul devine opțiunea preferată pentru investitori, fiind perceput ca un activ stabil și sigur pe termen lung.

Un nou record istoric și implicațiile sale

Astfel, aurul a ajuns la 3.501,59 dolari pe uncie (31,1 grame), depășind precedentul record de 3.500,10 dolari, stabilit în aprilie, când piețele au fost zguduite de incertitudinea legată de politica comercială a Statelor Unite. Noul maxim istoric confirmă rolul aurului ca barometru al temerilor globale și ca instrument de protecție în perioadele de instabilitate economică și politică.